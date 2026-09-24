El Senado aprobó el recorte de subsidios en zonas frías y Bullrich se anotó un triunfo

La reforma legislativa redefine quiénes podrán acceder a tarifas más bajas de gas en el país, priorizando necesidades sociales y geográficas

El Gobierno libertario anotó una victoria clave en el Senado. La bancada que comanda Patricia Bullrich logró 38 votos a favor para recortar los subsidios al gas en zonas frías, una ampliación que había impulsado el kirchnerismo durante la gestión de Alberto Fernández.

La medida se sancionó con apenas ocho votos en contra. El objetivo es retrotraer la expansión que el kirchnerismo había extendido a todo el país y volver al esquema original: subsidios solo para la Patagonia, Malargüe y la Puna, o para familias que cumplan requisitos sociales y de ingresos.

El cambio afectará directamente a provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan y Mendoza. Estos distritos perderán el beneficio general que habían ganado años atrás.

Quiénes mantienen los subsidios al gas y bajo qué condiciones

El nuevo sistema mantiene los subsidios en las zonas originales. La Patagonia, Malargüe y la Puna seguirán recibiendo ayuda estatal para afrontar el frío extremo.

Pero habrá un cambio importante en cómo se aplica. El subsidio ahora irá sobre la generación de gas, no sobre la distribución como era hasta ahora. La distribución representa la porción más grande del costo final en una factura.

En el resto del país, solo accederán al subsidio quienes cumplan criterios sociales. Las familias no podrán superar ingresos equivalentes a tres canastas básicas, un monto que hoy ronda los $4,7 millones.

También mantienen el beneficio las personas con discapacidad y los veteranos de Malvinas. Para estos grupos, el requisito de ingresos no aplica.

El cierre de voluntades en el Senado quedó en manos de Diego Santilli, jefe de Gabinete. Durante meses, la Casa Rosada había anunciado votos que nunca llegaban a concretarse.

Santilli logró el número clave: 38 senadores dieron luz verde en una votación que se demoró semanas. El funcionario se anotó así un triunfo político importante dentro del Gobierno.

Para que la ley avanzara, el Ejecutivo se comprometió ante gobernadores del norte a incorporar "zonas cálidas" y subsidios en electricidad para ciertos distritos. Fue el precio político para conseguir los votos necesarios.

Qué pasa ahora con las tarifas de gas y cuándo se sentirá el impacto

La gran incógnita es cómo impactará este cambio durante el próximo invierno. El efecto real se verá en las facturas que lleguen en plena temporada de frío.

El esquema nuevo implica que todos los grupos -tanto los de zonas frías como los que califican por ingresos- verán aumentos. El subsidio sobre generación de gas no alcanzará a cubrir el peso de la distribución, que es donde se concentra el mayor costo de la factura.

El timing político no es casual. El impacto en tarifas llegará en medio de una segura salvaje campaña electoral en Nación y provincias. La oposición ya adelantó que usará este tema como bandera contra el Gobierno libertario.

La promesa de subsidios eléctricos para "zonas cálidas" todavía no tiene letra chica. El Ejecutivo deberá definir qué provincias entran en esa categoría y qué montos se aplicarán.

Zonas Frías: a qué regiones alcanzaba el subsidio

La normativa original (sancionada en 2002) establecía una bonificación universal del 50% sobre el precio del gas para los hogares de la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe, en Mendoza, por su clima más hostil. En 2021 el régimen se extendió de forma masiva con la incorporación de más provincias y municipios de climas templados-fríos.

Con ese cambio, estableció un descuento del 30% (y 50% para sectores vulnerables) y los beneficiarios pasaron de 950.000 a más de 4 millones, al incluirse la Costa Atlántica, la zona sur de Santa Fe, parte de Córdoba, así como localidades de La Pampa o Catamarca.

Con la nueva ley, se vuelve al diseño geográfico original, con lo que quedarán afuera del subsidio por zona fría algo más de 50 municipios de Buenos Aires, una docena de departamentos en Córdoba, así como en La Pampa y en San Juan, 8 en Santa Fe, en San Luis y en Salta, 6 en Mendoza, 3 en Catamarca, 3 en La Rioja, y 1 en Tucumán.

Esas zonas perderán la bonificación universal del 50% sobre la tarifa de gas y solo mantendrán un subsidio adicional los hogares que estén anotados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al cual acceden solo aquellos cuyo ingreso es igual o inferior a tres Canastas Básicas Totales, monto que hoy ronda los $4.400.000.

Qué localidades quedarán afuera del descuento por zona fría

El mayor impacto se dará en la provincia de Buenos Aires, que fue la más beneficiada por la extensión de 2021. Los hogares de General Pueyrredón (Mar del Plata), Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Patagones, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría y Azul, entre otros, perderán el descuento por zona fría si el proyecto se convierte en ley.

También municipios de la región centro y norte de la Provincia como Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, General Las Heras, Junín, Pergamino, San Nicolás, Campana, Zárate, Chivilcoy, Balcarce y Bolívar se verían afectados.

En Mendoza únicamente se mantiene dentro del beneficio el departamento de Malargüe, contemplado en el régimen original, mientras que quedarán afuera el Gran Mendoza (incluida la Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Córdoba es otro de los distritos que sentirá el impacto de la exclusión en el Régimen de Zonas Frías al quedar afuera los departamentos del sur y centro de la provincia, incluyendo algunas de las zonas más pobladas como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto, entre otros.

Asimismo quedarán excluidos del beneficio los municipios de la zona sur de Santa Fe que habían sido alcanzados por la ampliación de la Ley 27.637 incluido Rosario, igual que los departamentos de Cafayate; Cerrillos; Chicoana; La Caldera; La Viña; Rosario de Lerma; San Carlos y la Capital en la provincia de Salta.

En el caso de La Pampa, limita con la Patagonia pero gran parte de su territorio no estaba incluido en la ley original y fue incorporado masivamente en 2021, por lo que si avanza el proyecto del Gobierno perderán el beneficio generalizado Santa Rosa y las localidades ubicadas en Maracó; Realicó; Trenel; Conhelo; Quemú; Chapaleufú; Rancul; Catriló; Atreucó; Guatraché y Utracán.

Misma situación en localidades de San Luis como Ciudad de San Luis, Villa Mercedes o Merlo; la zona del Gran San Juan; Andalgalá, Belén y Tinogasta en Catamarca; Famatina, Chilecito y General Lamadrid en La Rioja y Tafí del Valle en Tucumán.