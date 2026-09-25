Metalúrgica debe 6 meses de sueldos y ofreció pagar a empleados con chatarra de bronce

Tras el cierre inesperado de la fábrica, 60 trabajadores reclaman seis meses de sueldos y recibieron como opción cobrar en bronce

Una metalúrgica de Lanús Este propuso a sus 60 empleados cobrar los salarios adeudados en bronce. La oferta consistía en repartir unos 300 kilos del metal que habían quedado como restos de trabajos ya realizados.

Vaspia apagó esta semana el horno de fundición que mantenía en funcionamiento. La decisión marcó el cese definitivo de las actividades, sin que la empresa diera respuestas concretas a los trabajadores sobre su situación laboral.

Los empleados denunciaron públicamente que los dueños desaparecieron. No responden llamados ni dan la cara ante el conflicto que se profundiza día a día.

Seis meses sin cobrar y una propuesta insólita

La mayoría de los trabajadores de Vaspia tiene entre 20 y 30 años de antigüedad en la empresa. Ninguno recibe sus haberes desde julio, incluido el aguinaldo correspondiente.

La propuesta de pago en bronce cayó como un baldazo de agua fría. David Gallego, uno de los empleados afectados, expresó su indignación en declaraciones periodísticas.

"Nos ofrecieron 300 kilos de bronce. Lo que estaba en el horno. No es nada. Es lo que les sobraba. ¿Con eso qué hacemos?", dijo Gallego. La pregunta resume la impotencia de decenas de trabajadores que no saben cómo sostener a sus familias sin ingresos hace medio año.

El material ofrecido representa apenas los desechos de la producción. Repartido entre 60 personas, cada empleado recibiría apenas 5 kilos de bronce, un metal que hoy cotiza alrededor de u$s8 el kilo en el mercado de chatarra.

Crisis industrial que golpea al sector metalúrgico

El caso de Vaspia no es aislado. La empresa se suma a una larga lista de metalúrgicas que enfrentan dificultades extremas en el actual contexto económico.

El sector industrial argentino cayó más de 4% en julio, según informó ayer el INDEC, profundizando una tendencia negativa que se arrastra desde hace meses.

La industria metalúrgica muestra día a día datos en rojo. La recesión golpea con particular dureza a este rubro, que arrastra caídas en la demanda tanto del mercado interno como de exportaciones.

Los trabajadores de Vaspia se encuentran ahora en una encrucijada. Sin salarios desde julio, sin respuestas de los dueños y con una propuesta de pago que consideran un insulto, evalúan medidas de fuerza para visibilizar su situación.