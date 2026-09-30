ANSES confirmó los nuevos haberes de octubre y también definió cómo se aplicará el bono extraordinario para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán en octubre un aumento del 1,66% y un bono extraordinario de hasta $70.000. La actualización ya fue oficializada por ANSES y lleva el haber mínimo de $428.633,20 a $435.748,51.Al sumar los $70.000, los cuales son un extra y no forman parte del haber previsional, quienes cobran la mínima percibirán $505.748,51.

Jubilación mínima de octubre 2026

La movilidad previsional de octubre será del 1,66%, de acuerdo con el cálculo realizado por ANSES a partir de la variación del IPC correspondiente a agosto. Con esa actualización, el haber mínimo garantizado queda establecido en $435.748,51.

El nuevo monto rige para las prestaciones correspondientes a octubre y surge de la Resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial el 23 de septiembre.

A ese valor se suma el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios alcanzados por la medida. De esta manera, quien cobre exactamente la jubilación mínima recibirá $505.748,51 en octubre.El bono tiene carácter no remunerativo, por lo que se liquida por separado del haber y no integra la base para otros conceptos previsionales.

Bono: cuánto cobra cada jubilado según su haber

El bono no es necesariamente de $70.000 para todos. El mecanismo establece que quienes cobran un haber igual o inferior a la mínima reciben el refuerzo completo, mientras que quienes superan ese monto pueden recibir un bono menor.

Para octubre, el límite queda en $505.748,51. Por lo tanto, si una persona cobra $470.000 en lugar de los $435.748,51, el bono que percibe es parcial. En lugar de $70.000, se le acreditarán $35.748,51Por lo tanto, el bono se reduce a medida que aumenta el haber. Un jubilado que ya supera los $505.748,51 no recibe este refuerzo bajo el esquema establecido.

Qué pasa con la PUAM en octubre

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también tendrá el aumento del 1,66%. Su valor pasará a $348.598,81 desde octubre.La cifra representa el 80% del haber mínimo previsional y fue fijada por la misma resolución de ANSES que determinó los nuevos valores para octubre.

Si se suma el bono completo de $70.000, el ingreso de una persona que cobra la PUAM llegará a $418.598,81 durante octubre.

El refuerzo también alcanza a los beneficiarios de la PUAM dentro del esquema de bonos previsionales, aunque las condiciones específicas dependen de la norma que establece el pago para cada período.

Pensiones no contributivas: cuánto quedan

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también reciben la actualización de octubre. En el caso de las prestaciones por invalidez y vejez, el valor de referencia pasa a $305.023,96. Con el bono de $70.000, el ingreso alcanzaría $375.023,96.

Las PNC para madres de siete hijos o más tienen una referencia diferente, porque su monto está vinculado con el haber mínimo previsional. Por eso, el importe final debe analizarse según el tipo de prestación que percibe cada beneficiario.

El bono extraordinario también contempla a las pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más, además de otras pensiones graciables cuyo pago está a cargo de ANSES.

El aumento también modifica el haber máximo

La actualización no se limita a quienes cobran la mínima. Desde octubre, el haber máximo previsional será de $2.932.174,85, según la Resolución 284/2026.Por último, la norma también fija en $199.335,05 la Prestación Básica Universal (PBU), otro de los componentes utilizados para determinar determinadas prestaciones del sistema previsional.