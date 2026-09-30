El nuevo valor de la jubilación mínima impacta en las distintas prestaciones y define cuánto recibirán los beneficiarios durante octubre

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES tendrán en octubre un aumento del 1,66%, de acuerdo con la movilidad previsional vigente. Con la actualización, el haber mínimo jubilatorio quedó establecido en $435.748,51, el cual funciona como referencia para calcular distintas prestaciones no contributivas.

A ese monto se suma el bono previsional de hasta $70.000, que alcanza a los titulares de PNC comprendidos por la normativa. No obstante, es importante tener en cuenta que el valor de las pensiones no contributivas varían según el tipo de prestación.

Cuánto cobran las PNC por Invalidez y Vejez en octubre

Las PNC por Invalidez y Vejez equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio. Con el nuevo valor de la mínima, el haber básico de estas prestaciones queda en $305.023,96 durante octubre.Al incorporar el bono de $70.000, el ingreso bruto mensual alcanza los $375.023,96. El monto corresponde a la suma del haber de la prestación y el refuerzo previsional.

La actualización del 1,66% surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, que ANSES utilizó para calcular la movilidad de octubre. La resolución oficial fijó en $435.748,51 el haber mínimo garantizado desde el primer día del mes.

Cuánto cobra la PNC para Madres de 7 hijos

La PNC destinada a Madres de 7 hijos o más tiene un haber equivalente al 100% de la jubilación mínima. Por eso, en octubre el monto básico queda en $435.748,51.

Con el bono previsional de $70.000, el ingreso bruto llega a $505.748,51. Esta prestación, al igual que las PNC por Invalidez y Vejez, forma parte de las pensiones pensiones no contributivas contemplado por las normas que regulan el refuerzo previsional.

Las titulares de esta pensión que tienen hijos dentro de las condiciones establecidas también pueden acceder a la Prestación Alimentar, que se liquida de manera independiente de la PNC.

Calendario de pagos de las PNC en octubre 2026

ANSES estableció que las Pensiones No Contributivas comenzarán a pagarse el jueves 8 de octubre. Las fechas se distribuyen agrupando dos terminaciones de DNI por jornada:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre

El cronograma fue establecido por ANSES para todo 2026 mediante la Resolución 349/2025, cuyo Anexo X contiene las fechas correspondientes a octubre.Los titulares pueden consultar el detalle de su liquidación mediante Mi ANSES, donde figura el haber correspondiente al período y los conceptos incluidos en el pago. El calendario de octubre comienza para las PNC el 8 de octubre, antes del inicio de los pagos de las jubilaciones que cobran por el primer intervalo.