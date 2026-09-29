El ingreso de la ocupación principal subió 26,1% interanual, pero la mitad de los ocupados cobra hasta $1,2 millones y crece el pluriempleo

El mercado laboral de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en un momento particular. Por un lado, el ingreso proveniente del trabajo perdió terreno frente a la inflación, mientras que, al mismo tiempo creció la cantidad de personas que tienen más de una ocupación.

En el segundo trimestre de 2026, el ingreso promedio de la ocupación principal llegó a $1.665.849, con una suba interanual del 26,1%, mientras que la inflación porteña fue del 32,7%. El promedio, sin embargo, cambia mucho según el tipo de trabajador. Quienes tienen un empleo en relación de dependencia con aportes jubilatorios cobraron en promedio $1.866.917.

Entre los asalariados sin aportes jubilatorios, el ingreso medio fue de $925.126. Los trabajadores por cuenta propia, en tanto, tuvieron un ingreso promedio de $1.363.553.

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La diferencia entre trabajadores registrados y no registrados aparece también en la evolución de los ingresos. En un año, el ingreso de los asalariados en relación de dependencia aumentó 29,6%, mientras que el de trabajadores en negro subió apenas 5%.

Frente a una inflación de 32,7% en el mismo período, la distancia entre ambos grupos se amplió de manera significativa.

Los trabajadores por cuenta propia también quedaron rezagados. Su ingreso medio fue de $1.363.553, con una variación interanual de 8,6%, muy por debajo de la inflación porteña. En el conjunto de los ingresos laborales, la suba fue de 23,6%, es decir, 9,1 puntos porcentuales menos que el aumento de los precios.

La distribución también muestra que el promedio de $1.665.849 está lejos de representar lo que cobra la mayoría. La mitad de los ocupados percibió hasta $1,2 millones por su actividad principal durante el segundo trimestre.

Además, los ingresos de los varones promediaron $1.865.807, frente a $1.455.913 entre las mujeres, una diferencia del 22%. Entre los asalariados, la brecha fue del 17,7%.

Más de 200.000 personas tienen dos trabajos

El otro dato que aparece detrás de los ingresos es el crecimiento del pluriempleo. En el segundo trimestre, unas 214.000 personas, equivalentes al 13,3% de la población ocupada, declararon tener más de una ocupación. La cantidad creció 8,1% respecto del mismo período de 2025.

Para quienes tienen más de un empleo, la suma de las actividades demanda en promedio 47 horas semanales. La ocupación secundaria aporta un ingreso medio adicional de $761.345, de acuerdo con el relevamiento de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI).

La estructura horaria del mercado laboral porteño también marca diferencias. El 43% de los ocupados trabaja entre 35 y 45 horas semanales, mientras que el 26,3% supera las 45 horas. Otro 30,7% trabaja menos de 35 horas y, dentro de ese grupo, el 8,5% tiene jornadas inferiores a 16 horas.

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El segundo trimestre cerró con una tasa de desocupación de 7,2%, equivalente a unas 125.000 personas, mientras que la subocupación alcanzó el 10,2%. La desocupación se mantuvo en el mismo nivel interanual y bajó 0,7 puntos porcentuales frente al primer trimestre de 2026.

Dentro de la población ocupada, el 74,3% trabaja como asalariado, 1,7 puntos porcentuales más que un año antes. Entre esos trabajadores, el 73,5% recibe descuentos jubilatorios de su empleador, mientras que el 26,5% restante no tiene ese descuento. A su vez, un 10,2% realiza aportes por su cuenta y un 16,3% no cuenta con registro previsional.

El 21,2% de los ocupados trabaja por cuenta propia. Dentro de ese grupo, el 65,6% está registrado para ejercer su actividad y paga regularmente las obligaciones correspondientes, mientras que el 34,4% restante no está registrado o no mantiene regularidad en esos pagos.

Los números permiten ver dos fenómenos que conviven en el mercado laboral porteño. Por un lado, la mayor parte de los ocupados trabaja como asalariada y la proporción con descuentos jubilatorios mejoró respecto del año anterior.

Por otro, los ingresos evolucionaron por debajo de la inflación en el conjunto del mercado laboral y el pluriempleo alcanzó a más de uno de cada ocho ocupados.