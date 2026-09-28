¿Cuáles son los topes de ANSES para cobrar asignaciones en octubre?

ANSES actualizó los topes para octubre y mantiene dos límites que las familias deben tener en cuenta para conservar el beneficio

ANSES acaba de modificar el límite de ingresos familiares como también el asociado a cada uno de sus integrantes. Esto es clave, ya que el ingreso de una familia puede quedar dentro del límite establecido por ANSES y, aun así, perder el derecho a las Asignaciones Familiares si uno de sus integrantes supera un determinado monto.

El esquema contempla dos controles diferentes, uno sobre los ingresos individuales y otro sobre la suma de todo el grupo familiar. Para octubre, ANSES actualizó esos parámetros un 1,66% mediante la Resolución 283/2026.

El tope individual quedó en $3.209.863, mientras que el máximo de ingresos del grupo familiar pasó a $6.419.726. La normativa establece que superar el primer límite excluye al grupo del cobro, aunque la suma de los ingresos de todos sus integrantes permanezca por debajo del segundo.

El límite individual que puede dejar afuera a toda la familia

Para octubre, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $3.209.863, la familia queda excluida del cobro de las Asignaciones Familiares alcanzadas por este régimen, incluso si la suma de todos los ingresos no supera los $6.419.726.

Por ejemplo, una familia con dos ingresos de $3 millones suma $6 millones y queda por debajo del tope familiar. Pero si uno de sus integrantes percibe $3.300.000, el grupo queda excluido porque ese ingreso individual supera el límite de $3.209.863.

Cuánto paga ANSES por hijo según los ingresos de la familia

Para la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Prenatal, el monto depende del Ingreso del Grupo Familiar. En octubre, para quienes se encuentran en la zona general, los valores quedan de la siguiente manera:

Hasta $1.212.301: $78.304 por hijo

Entre $1.212.301,01 y $1.777.957: $52.821 por hijo

Entre $1.777.957,01 y $2.052.708: $31.949 por hijo

Entre $2.052.708,01 y $6.419.726: $16.487 por hijo

Esto significa que una familia con un ingreso familiar de $1.000.000 recibe $78.304 por cada hijo alcanzado por la prestación. Si el IGF es de $1.500.000, el monto baja a $52.821 por hijo.

Con ingresos familiares de $1.900.000, corresponde el tercer tramo y se cobran $31.949 por hijo, mientras que entre $2.052.708 y $6.419.726 el importe es de $16.487. Los valores corresponden a la zona general. En las zonas diferenciales previstas por ANSES, los montos son superiores.

La misma lógica de rangos se aplica a la Asignación Prenatal, mientras que la prestación por Hijo con Discapacidad tiene una estructura de montos diferente. Nacimiento, Adopción y Matrimonio también cuentan con sus propios valores y límites de ingreso.

Cómo consultar si la asignación está vigente

Los beneficiarios pueden revisar la situación de sus prestaciones a través de mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma deben seleccionar "Hijos" y luego en "Mis Asignaciones" y elegir el período que quieren consultar. Allí pueden verificar si la prestación está vigente y consultar el motivo cuando aparece suspendida.

Por último, se debe revisar los datos personales y familiares registrados, ya que ANSES utiliza esa información para determinar quiénes integran el grupo familiar y cómo corresponde calcular el beneficio.