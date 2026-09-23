Por la movilidad jubilatoria, las asignaciones familiares para trabajadores siguen a la inflación y tienen nuevos valores para octubre

Los montos varían según el tipo de asignación y la zona geográfica.

ANSES actualizó las asignaciones familiares, con vigencia desde octubre de 2026.

La ANSES oficializó los nuevos montos, límites y rangos de ingresos de las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia que regirán desde octubre de 2026.

Tope de ingresos para cobrar las asignaciones en octubre

El nuevo límite individual de ingresos pasa a ser de $3.209.863: si uno de los integrantes del grupo familiar supera ese importe, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares.

En tanto el tope de ingreso del grupo familiar (IGF) será en octubre de $6.419.726., según Ignacio Barrios, de Ignacio Online.

Con anterioridad, el Ministerio de Capital Humano había decretado la actualización de la AUH que paga la ANSES

La actualización fue establecida mediante la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial este miércoles 23 de septiembre de 2026, y aplica una movilidad del 1,66% sobre los valores vigentes hasta septiembre:.

Montos de asignaciones familiares.

Límites de ingresos.

Rangos del grupo familiar.

El Anexo I mantiene valores diferenciados según la zona geográfica como sigue:

Zona 1: La Pampa, Río Negro y Neuquén, además de determinadas localidades de otras provincias;

Zona 2: Chubut;

Zona 3: determinadas zonas de Catamarca, Jujuy y Salta;

Zona 4: Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Montos de nacimiento, adopción y matrimonio de ANSES para octubre

Las asignaciones familiares para octubre de 2026, dirigidas a trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la ley de riesgos del trabajo son las siguientes, así como para monotristuistas con los topes de facturación de septiembre:

Maternidad: no hay tope de ingreso de grupo familiar (IGF) y se rige por la remuneración bruta.

Nacimiento: con un IGF de hasta $6.419.726, el monto es de $91.273 para el valor general y todas las zonas.

Adopción: con un IGF de hasta $6.419.726, el monto asciende a $545.685 de manera uniforme en el valor general y las cuatro zonas.

Matrimonio: con un IGF de hasta $6.419.726, la asignación es de $136.662 para todas las regiones.

Rangos e importes de asignaciones Prenatal e Hijo de ANSES

Las asignaciones familiares prenatal y por hijo comparten los mismos rangos y montos.

Para un IGF de hasta $1.212.301, el monto es de $78.304 en el valor general y Zona 1, de $168.837 en Zona 2 y Zona 4, y de $156.380 en Zona 3.

Para un IGF entre $1.212.301,01 y $1.777.957, los valores son de $52.821 para el valor general, $69.759 para la Zona 1, $104.487 para la Zona 2, y $138.945 para las Zonas 3 y 4.

Cuando el IGF se encuentra entre $1.777.957,01 y $2.052.708, corresponde un monto de $31.949 en el valor general, $62.877 en la Zona 1, $94.350 en la Zona 2, y $125.561 en las Zonas 3 y 4.

Finalmente, para un IGF entre $2.052.708,01 y $6.419.726, la asignación es de $16.487 en el valor general, $32.231 en la Zona 1, $48.232 en la Zona 2, y $63.819 para las Zonas 3 y 4.

Beneficio para hijo con discapacidad y ayuda escolar

Hijo con Discapacidad: para un IGF de hasta $1.212.301, el monto es de $254.943 para el valor general y Zona 1, $382.040 para la Zona 2, y $509.235 para las Zonas 3 y 4.

Para un IGF entre $1.212.301,01 y $1.777.957, se otorgan $180.358 en el valor general, $245.921 en la Zona 1, $368.523 en la Zona 2, y $491.202 para las Zonas 3 y 4.

Para un IGF desde $1.777.957,01, el valor es de $113.829 en el valor general, $236.773 en la Zona 1, $354.865 en la Zona 2, y $473.013 para las Zonas 3 y 4.

Ayuda Escolar Anual: con un IGF de hasta $6.419.726, los montos son de $55.672 para el valor general, $74.257 para la Zona 1, $92.877 para la Zona 2, y $110.967 para las Zonas 3 y 4.

De este modo, la ANSES actualiza por movilidad jubilatoria los valores de las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia.