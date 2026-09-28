El esquema paritario contempla ajustes escalonados hasta marzo de 2027, con revisión en febrero.

El ingreso total depende de la categoría, horas y adicionales del convenio, con un piso de referencia de $1.160.976.

Metalúrgicos de la Rama 17 reciben en octubre un 4% de aumento básico, $30.000 no remunerativos y la última cuota de $70.000 de su compensación.

Los trabajadores metalúrgicos de la Rama 17 recibirán en octubre de 2026 un aumento salarial del 4% sobre los salarios básicos, junto con una suma no remunerativa de $30.000. Además, cobrarán la tercera y última cuota de una compensación extraordinaria de $210.000 acordada por el período abril-julio.

La Rama 17 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 260/75 comprende actividades de la industria metalúrgica, entre ellas la mecánica, electromecánica y manufactura metalúrgica, junto con actividades complementarias como la fabricación de envases, trabajos de cromo-hojalatería, impresión litográfica sobre metales, construcción y montaje armado, reparación de máquinas y neumáticos, fabricación y reparación de material ferroviario y montajes industriales.

El acuerdo entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias corresponde al período comprendido entre el 1° de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027 y establece aumentos escalonados sobre los salarios básicos, sumas no remunerativas y actualizaciones del Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR).

Las escalas salariales varían según la categoría y la modalidad de contratación, por lo que el ingreso final de cada trabajador depende de su puesto, jornada y adicionales correspondientes.

Cuánto cobran los metalúrgicos en octubre de 2026

A partir de octubre, los trabajadores de la Rama 17 tendrán un incremento del 4% sobre los salarios básicos. A ese aumento se agrega una gratificación extraordinaria no remunerativa de $30.000.

También se pagará la última cuota de la compensación extraordinaria de $210.000, que fue distribuida en tres pagos de $70.000 con los haberes de agosto, septiembre y octubre.

Por lo tanto, la liquidación de octubre contempla:

4% de aumento sobre los salarios básicos

sobre los salarios básicos $30.000 de suma no remunerativa

de suma no remunerativa $70.000 correspondientes a la tercera cuota de la compensación extraordinaria

Estos conceptos no determinan un ingreso uniforme para todos los trabajadores. El monto final depende de la categoría, la cantidad de horas trabajadas, la modalidad de contratación y los adicionales que correspondan.

Cuánto cobra por hora un metalúrgico de la Rama 17

La escala salarial establece diferentes valores según la categoría. Para el personal jornalizado de la Rama 17, los valores de octubre de 2026 son los siguientes:

Ingresante: $4.665,41 por hora

Operario calificado: $5.054,03

Medio oficial: $5.447,03

Operario especializado: $5.827,06

Operario especializado múltiple: $6.160,40

Oficial: $6.449,93

Oficial múltiple: $6.942,35

Oficial superior: $6.942,35

Oficial múltiple superior: $7.428,88

De esta manera, el valor de $4.665,41 por hora corresponde específicamente a la categoría ingresante. No representa el valor hora de todos los trabajadores alcanzados por el convenio.

La escala prevé nuevas actualizaciones en diciembre, enero, marzo y abril. Para la categoría ingresante, el valor hora pasa a $4.852,02 en diciembre, $4.949,06 en enero de 2027, $5.122,28 en marzo y $5.327,17 desde abril de 2027.

Cómo siguen los aumentos de la UOM hasta marzo de 2027

El cronograma acordado establece las siguientes modificaciones:

Octubre 2026: 4% de aumento sobre básicos y $30.000 no remunerativos

sobre básicos y no remunerativos Noviembre 2026: sin aumento porcentual y $50.000 no remunerativos

no remunerativos Diciembre 2026: 4% de aumento sobre básicos y $40.000 no remunerativos

sobre básicos y no remunerativos Enero 2027: 2% de aumento sobre básicos y $40.000 no remunerativos

sobre básicos y no remunerativos Febrero 2027: sin aumento porcentual y $40.000 no remunerativos

no remunerativos Marzo 2027: 3,5% de aumento sobre básicos y $25.000 no remunerativos

Las sumas extraordinarias están previstas para quienes mantengan contrato vigente al último día de cada mes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el acuerdo.

Además, las gratificaciones tienen incidencia en el Sueldo Anual Complementario (SAC) y serán incorporadas progresivamente a los salarios básicos conforme a las pautas pactadas.

Cuánto cobrarán otras categorías de trabajadores metalúrgicos

Las escalas difundidas con el acuerdo también contemplan al personal mensualizado. En octubre, por ejemplo, los salarios básicos de las categorías administrativas son:

Categoría administrativa de 1ª: $901.251,29

Categoría administrativa de 2ª: $1.000.372,62

Categoría administrativa de 3ª: $1.069.235,81

Categoría administrativa de 4ª: $1.212.900,30

Para el personal técnico, los valores de octubre parten de $901.251,29 para la categoría técnica de 1ª y llegan a $1.381.379,61 para la categoría técnica de 6ª.

En el caso del personal auxiliar, los básicos de octubre van desde $866.985,94 para la categoría auxiliar de 1ª hasta $1.073.763,49 para la categoría auxiliar de 3ª.

Estos importes corresponden a las escalas mensuales y no deben confundirse con los valores hora aplicables al personal jornalizado.

Qué adicionales contempla la escala de la UOM

Los gráficos salariales también detallan distintos adicionales previstos por el convenio. Desde octubre, entre los valores establecidos figuran:

Título técnico: $24.699,49

Título secundario: $24.699,49

Idiomas: $13.963,28

Subsidio por padres incapacitados: $61.748,24

Fallecimiento de familiar: $154.369,74

Servicio militar: $67.834,66

Por cobranza: $5.419,07

Por esnobrado: $1.505,38

También se fijaron valores específicos para viáticos. El correspondiente al viajante en el interior del país asciende en octubre a $40.712,74, mientras que el viajante urbano y suburbano mensual alcanza $135.731,92.

Estos adicionales se aplican de acuerdo con las condiciones y categorías previstas por el convenio y no forman parte necesariamente del salario básico.

Cuánto será el Ingreso Mínimo Global de Referencia de la UOM

La paritaria también actualiza el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), que funciona como parámetro para los trabajadores comprendidos en el convenio que cumplen una jornada completa.

Según la escala salarial, los valores son:

Septiembre 2026: $1.131.201

Octubre 2026: $1.160.976

Noviembre 2026: $1.187.653

Diciembre 2026: $1.219.153

Enero 2027: $1.242.469

Marzo 2027: $1.264.080

Abril 2027: $1.279.941,65

Por lo tanto, en octubre el IMGR es de $1.160.976 mensuales. Desde abril de 2027, la escala eleva ese parámetro a $1.279.941,65.

El IMGR es una referencia mínima global y no equivale al salario básico de una categoría determinada ni implica que todos los trabajadores perciban exactamente ese importe.

Cuánto aumentará el salario de la categoría ingresante hasta abril de 2027

La evolución de la categoría ingresante de la Rama 17 permite observar el impacto de las distintas etapas del acuerdo.

El valor hora pasa de:

$4.485,97 en agosto de 2026

$4.665,41 en octubre

$4.852,02 en diciembre

$4.949,06 en enero de 2027

$5.122,28 en marzo

$5.327,17 desde abril de 2027

El acuerdo establece una base de cálculo de $5.327,17 por hora para la categoría ingresante desde el 1° de abril de 2027, que será utilizada como referencia para la siguiente negociación salarial.

Además, las partes acordaron una reunión de seguimiento el 15 de febrero de 2027, para analizar la evolución de las variables económicas y el funcionamiento del esquema salarial.

Qué estableció la homologación del acuerdo de la UOM

La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo homologó el acuerdo paritario y las escalas salariales correspondientes al CCT 260/75, suscriptos por la UOMRA y las cámaras empresarias.

La homologación quedó sujeta a los alcances y limitaciones establecidos en los considerandos de la resolución administrativa, que incluyen precisiones sobre algunas cláusulas del acuerdo.

Entre ellas, se estableció que el aporte previsto en la cláusula tercera recaerá exclusivamente sobre los trabajadores afiliados a la obra social, y que las partes deberán adecuar los aportes solidarios y las contribuciones a las disposiciones del artículo 9° de la Ley 14.250 y sus normas reglamentarias.

Respecto de las gratificaciones no remunerativas, se mantienen los aportes a favor de la UOMRA y los aportes y contribuciones destinados a las obras sociales, conforme al régimen establecido por la Ley 23.660.

De esta forma, el acuerdo establece el esquema salarial de los trabajadores alcanzados por el CCT 260/75 hasta marzo de 2027 y fija las escalas que comenzarán a regir desde abril, con una instancia de revisión prevista para febrero.