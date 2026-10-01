Nike liquida zapatillas desde $79.999 con hasta 50% de descuento en su outlet online

El outlet online de Nike activó una potente liquidación en zapatillas de running y uso urbano con hasta 50% de descuento y stock por tiempo limitado

La búsqueda de oportunidades para renovar el calzado encuentra su momento clave este mes gracias al outlet oficial de Nike, que activó una potente liquidación pensada para maximizar el ahorro en cada una de las compras online, ofreciendo rebajas de hasta el 50% en una amplia selección de zapatillas de running, entrenamiento y uso diario.

Debido a la alta rotación y al stock sujeto a disponibilidad de últimas numeraciones, la campaña se posiciona como una de las alternativas más convenientes de la temporada para adquirir modelos de primeras marcas con rebajas sustanciales.

Qué zapatillas liquida el outlet de Nike con hasta 50% de descuento

Dentro del catálogo online de la marca, los porcentajes de descuento se escalonan fuertemente, destacándose los siguientes modelos con sus respectivos valores de liquidación:

Nike Air Force 1 '07: $124.999 / 50% de descuento

$124.999 / 50% de descuento Nike C1TY: $109.999 / 50% de descuento

$109.999 / 50% de descuento Nike Run Swift 3: $89.999 / 50% de descuento

$89.999 / 50% de descuento Nike Quest 5 (Mujer): $89.999 / 50% de descuento

$89.999 / 50% de descuento Nike SB Blazer Low Pro GT: $89.999 / 50% de descuento

$89.999 / 50% de descuento Nike Court Shot: $84.999 / 50% de descuento

$84.999 / 50% de descuento Nike Grandstand 2: $79.999 / 50% de descuento

$79.999 / 50% de descuento Zapatillas Air Max (Selección Mujer): $221.000 / 40% de descuento

$221.000 / 40% de descuento Zapatillas de Moda para Mujer (Selección alta): $221.000 / 40% de descuento

$221.000 / 40% de descuento Zapatillas de Moda para Hombre (Línea urbana): $181.000 / 35% de descuento

$181.000 / 35% de descuento Zapatillas de Running para Mujer (Técnicas): $116.000 / 35% de descuento

$116.000 / 35% de descuento Zapatillas Nike SB Chron 2 Canvas: $87.749 / 35% de descuento

$87.749 / 35% de descuento Zapatillas de Moda para Hombre (Estilo casual): $160.000 / 30% de descuento

$160.000 / 30% de descuento Zapatillas de Moda para Hombre (Línea clásica): $134.000 / 25% de descuento

$134.000 / 25% de descuento Zapatillas de Moda para Hombre (Edición urbana): $99.000 / 23% de descuento

Financiación en Nike y beneficios extra para potenciar el ahorro

Además de las rebajas directas sobre el valor de lista, la plataforma online suele sumar facilidades que incentivan la compra:

Cuotas sin interés: dependiendo de la entidad bancaria y el momento de la campaña, se pueden encontrar opciones de financiación con tarjetas de crédito seleccionadas.

dependiendo de la entidad bancaria y el momento de la campaña, se pueden encontrar opciones de financiación con tarjetas de crédito seleccionadas. Beneficios para miembros: registrarse de forma gratuita en la comunidad de Nike en su web otorga ventajas exclusivas, tales como envío gratis al superar determinados montos mínimos de compra estipulados en la plataforma.

Paso a paso: ¿cómo comprar en el Outlet de Nike Argentina?

Ingresar a la tienda oficial: Navegar directamente al sitio web oficial (nike.com.ar) y dirigirse de forma directa a las pestañas de "Sale" u "Oportunidades" (filtrando por la categoría de calzado).

Utilizar los filtros de talle: dado que el outlet se alimenta de liquidación de stock discontinuado, el truco principal es filtrar la búsqueda por tu talle exacto desde el inicio. Esto evita perder tiempo en modelos que ya no tienen disponibilidad.

dado que el outlet se alimenta de liquidación de stock discontinuado, el truco principal es filtrar la búsqueda por tu talle exacto desde el inicio. Esto evita perder tiempo en modelos que ya no tienen disponibilidad. Revisar la guía de talles: como las políticas de cambio están garantizadas pero suponen un trámite logístico, es fundamental medir los pies en centímetros y contrastarlos con la tabla oficial de la marca antes de abonar.

Debido a la alta demanda propia de este tipo de liquidaciones por tiempo limitado, los stocks de los números más comerciales suelen agotarse con rapidez, por lo que se aconseja concretar la compra al detectar el modelo deseado.