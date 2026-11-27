Los rubros con más aumentos fueron el trigo, girasol y lácteos. Se exportaron productos agroindustriales por unos 11 millones de toneladas

Las exportaciones agroindustriales argentinas alcanzaron en octubre un máximo histórico tanto en valor como en volumen. Durante el mes se comercializaron al exterior productos por u$s5.717 millones, equivalentes a 11 millones de toneladas. En ambos indicadores, el crecimiento interanual fue del 23%.

Los datos corresponden a la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, y fueron elaborados sobre la base de las estadísticas del INDEC.

El desempeño exportador también se reflejó en los resultados de distintos sectores de actividad. En octubre, 21 complejos agroindustriales, que abarcan tanto productos primarios como sus derivados, registraron récords de ventas externas.

Entre los rubros que sobresalieron por el monto exportado se encontraron los bovinos, con un incremento del 23%; trigo (47%); girasol (32%); lácteos (10%); legumbres (32%); forestoindustria (25%); alimentos para animales (42%); arroz (6%); golosinas (6%) y ovinos (17%), entre otros.

Cuáles fueron los productos agroindustriales de mayor valor exportado

El relevamiento también identificó los productos que alcanzaron los valores unitarios más elevados durante octubre. El listado estuvo encabezado por los aceites esenciales de cítricos, con u$s32.449 por tonelada, seguidos por los equinos, con u$s19.194; la carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada, con u$s15.397 por tonelada; la lana peinada, con u$s13.034 por tonelada, y el aceite de jojoba, con u$s9.109 por tonelada.

Al ampliar la mirada al período comprendido entre enero y octubre de 2026, el sector mantuvo una dinámica positiva. El volumen acumulado de exportaciones llegó a 106,82 millones de toneladas, el registro más alto de la serie histórica, mientras que el valor comercializado sumó u$s48.967 millones, el segundo mayor resultado registrado hasta el momento.

En comparación con los primeros diez meses de 2025, estas cifras representaron un crecimiento del 12% en las cantidades exportadas y del 15% en el ingreso de divisas.

Entre los productos que mostraron los mayores incrementos interanuales en ese período se destacaron el girasol, con una suba del 779%; las reses o medias reses de cordero congeladas (765%); la madera contrachapada, chapada o estratificada (732%); las materias proteicas (577%) y los porotos negros (175%).

También registraron avances significativos la lana sucia (159%), el aserrín (152%), el arroz partido (96%), las fórmulas infantiles (76%), el jugo de limón (70%), el algodón sin cardar (60%), la mandarina (57%), las cebollas (53%), la miel (45%) y la carne bovina deshuesada congelada (37%).

A qué países llegan las exportaciones agroindustriales argentinas

En cuanto a la distribución geográfica de las ventas externas, durante el período analizado se registraron operaciones con 139 destinos internacionales.

Sin embargo, diez mercados concentraron la mitad del monto total exportado. China, India, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Indonesia, Arabia Saudita y Países Bajos fueron los principales destinos de los productos agroindustriales argentinos.

De esta manera, los resultados de octubre consolidaron el crecimiento de las exportaciones del sector, tanto por las cantidades comercializadas como por el valor de las operaciones, con una participación extendida entre distintos complejos productivos y mercados internacionales.