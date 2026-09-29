Cuánto cobran los jubilados y pensionados con el aumento y el bono en octubre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los haberes con un ajuste correspondiente a la inflación de agosto, más $70.000 de bono

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán en octubre 2026 un aumento del 1,66%. El ajuste corresponde a la inflación de agosto, que fue del 1,7%. Además, continúa vigente el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

ANSES actualizó los haberes mediante la resolución 284/2026. El porcentaje de 1,66% surge de tomar la inflación con dos decimales, tal como establece la normativa vigente para los ajustes mensuales.

El nuevo haber mínimo jubilatorio queda fijado en $435.748,51 para octubre 2026. Ese monto rige para el régimen general de jubilaciones administrado por ANSES.

Quienes cobran el piso previsional reciben además el bono de $70.000. Eso eleva el ingreso total a $505.748,51 en octubre.

El refuerzo económico se abona desde 2024 y permanece congelado en $70.000 desde marzo de ese año. No hubo actualizaciones posteriores del bono.

Cuánto cobran los jubilados según el tipo de beneficio en octubre 2026

El haber máximo jubilatorio alcanza los $2.932.174,85 en octubre. Los beneficiarios de ese rango no reciben el bono extraordinario.

La diferencia entre haber mínimo y máximo marca quién accede al refuerzo de $70.000. El bono está destinado exclusivamente a quienes cobran el piso previsional o prestaciones no contributivas.

La Prestación Básica Universal (PBU) quedó establecida en $199.335,05. Ese valor se usa para calcular determinadas jubilaciones del régimen general.

ANSES tiene la facultad de modificar la PBU según la normativa vigente. La actualización forma parte de las atribuciones del organismo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $348.598,80 en octubre. Los beneficiarios de PUAM reciben el bono completo de $70.000, lo que totaliza $418.598,80.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedan en $305.023,95. Ese monto también suma el bono de $70.000, alcanzando $375.023,95 en total.

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en octubre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Jubilación mínima

Haber con aumento: $435.748,51

Bono: $70.000

Total a cobrar: $505.748,51

Jubilación máxima

Haber con aumento: $2.932.174,86

Bono: No recibe

Total a cobrar: $2.932.174,86

PUAM

Haber con aumento: $348.598,80

Bono: $70.000

Total a cobrar: $418.598,80

PNC (Invalidez/Vejez)

Haber con aumento: $305.023,95

Bono: $70.000

Total a cobrar: $375.023,95

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional. También impacta en las prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.

Quedan alcanzadas las Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más. Igual criterio rige para las demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Quiénes cobran el bono de $70.000 y cómo se distribuye

El bono extraordinario de $70.000 no tuvo cambios en octubre. La cifra permanece congelada desde marzo de 2024.

Se acredita directamente junto a los haberes. El destino principal son los beneficiarios del haber mínimo, las pensiones no contributivas y la PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $505.748,51. Eso significa que no todos reciben los $70.000 completos.

Quienes cobran haberes intermedios reciben una parte del bono. El cálculo se hace para que el ingreso total no supere el límite establecido.

Los jubilados con haber máximo quedan fuera del beneficio. Tampoco lo perciben quienes superan el tope de $505.748,51 entre haber y bono proporcional.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en octubre 2026

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) comienzan a cobrar desde el 8 de octubre. El calendario se organiza según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Este grupo de beneficiarios incluye a personas con discapacidad. También abarca a madres de siete hijos o más y adultos mayores sin aportes.

Las PNC no requieren haber realizado contribuciones previas al sistema. Son prestaciones asistenciales otorgadas por el Estado.

Cuándo cobran los jubilados del haber mínimo en octubre 2026

Los jubilados y pensionados del SIPA cuyos haberes no superen el monto límite del primer tramo tendrán sus pagos entre el 8 y el 22 de octubre.

DNI terminado en 0: 8 de octubre

DNI terminado en 1: 9 de octubre

DNI terminado en 2: 13 de octubre

DNI terminado en 3: 14 de octubre

DNI terminado en 4: 15 de octubre

DNI terminado en 5: 16 de octubre

DNI terminado en 6: 19 de octubre

DNI terminado en 7: 20 de octubre

DNI terminado en 8: 21 de octubre

DNI terminado en 9: 22 de octubre

Este es el grupo más numeroso de beneficiarios. Incluye a quienes perciben el haber mínimo de $435.748,51 más el bono de $70.000.

El pago se extiende a lo largo de dos semanas. La terminación del DNI determina la fecha exacta de acreditación.

Cuándo cobran los jubilados de haberes superiores en octubre 2026

Para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el límite del primer intervalo de pago, el cronograma arranca el 23 de octubre.

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Las fechas de cobro se determinan por la terminación del DNI. Cada beneficiario debe consultar el día correspondiente a su grupo de pago.

Ese calendario permite planificar el retiro del dinero. Los pagos se concentran en la última semana de octubre.

Qué tener en cuenta del calendario ANSES de octubre 2026

El cronograma de ANSES para octubre contempla tres grandes grupos. Primero, las Pensiones No Contributivas desde el 8 de octubre.

Luego siguen las jubilaciones y pensiones que no superan el primer intervalo. Finalmente, los haberes que superan ese límite cobran desde el 23 de octubre.

La programación de octubre también extiende la vigencia de las Órdenes de Pago Previsional (OPP). Los Comprobantes de Pago mantienen su validez hasta el 10 de noviembre, lo que permite a los beneficiarios cobrar con mayor flexibilidad sin necesidad de acudir el primer día hábil.

ANSES administra las prestaciones de millones de beneficiarios en todo el país. El organismo previsional argentino gestiona desde jubilaciones y pensiones hasta titulares de programas de asistencia social.