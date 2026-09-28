ANSES pagará un bono de hasta $70.000 a jubilados en octubre: quiénes lo cobran
El Gobierno oficializó un bono extraordinario previsional para octubre destinado a determinados jubilados y pensionados. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1108/2026, publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial.
El monto no será necesariamente de $70.000 para todos los beneficiarios. El decreto establece distintos criterios según el nivel de haberes que perciba cada titular y fija un mecanismo para determinar cuánto corresponde en cada caso.
Quiénes están alcanzados por el bono de $70.000 en octubre 2026
El universo de beneficiarios aparece definido en el artículo 2° del decreto. Allí se incluyen distintas prestaciones previsionales y pensiones que se encuentran bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El texto oficial establece:
"A las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto N° 160/05".
También quedan comprendidos quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor y determinadas pensiones no contributivas:
"Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley N° 27.260".
"Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)".
Qué pasa si el haber está por encima de la jubilación mínima
El decreto diferencia el tratamiento según la suma de las prestaciones que recibe cada titular. Para quienes cobran hasta el haber mínimo previsional garantizado, el beneficio alcanza el máximo previsto por la norma:
"Para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado, establecido por el artículo 125 de la Ley N° 24.241, el BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL será pagadero en los términos del artículo 1° del presente".
En cambio, quienes superen ese nivel no recibirán automáticamente los $70.000 completos. En esos casos, el bono se reduce hasta alcanzar el límite fijado por el decreto:
"Para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, establecido por el artículo 125 de la Ley N° 24.241, el importe máximo del BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL establecido en el artículo 1° del presente".
De esta manera, el máximo de $70.000 funciona como tope del beneficio, mientras que para quienes ya superan el haber mínimo el importe se determina en función de la diferencia necesaria para llegar al límite establecido por la normativa.
ANSES confirmó cuánto se cobrará de jubilación mínima y máxima en octubre 2026
Por su parte, la ANSES oficializó el incremento de las jubilaciones para el mes de octubre. A través de la resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial, la suba será de 1,66% y llegará a $435.748,51 de haber mínimo.
El ajuste alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y responde al último dato de inflación disponible, correspondiente a agosto de 2026, medido por el INDEC.
El mecanismo de movilidad previsional vigente indexa los haberes en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios, en este caso frente a la inflación de agosto.
La resolución también extiende el ajuste a las asignaciones familiares. Modifica, además, los rangos de remuneraciones imponibles que inciden sobre los aportes al sistema de seguridad social.
Dé cuánto será la jubilación mínima y máxima de ANSES en octubre 2026
El haber mínimo jubilatorio pasará a $435.748,51 en octubre 2026. Ese monto surge del ajuste del 1,66% dispuesto por ANSES para el décimo mes del año.
Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran el piso previsional ascendería a $505.748,51. El Gobierno abona ese refuerzo desde 2024.
El beneficio del bono no alcanza a todos. Solo lo reciben quienes perciben el haber mínimo jubilatorio. La cifra de $435.748,51 rige para el régimen general de jubilaciones. Incluye a millones de beneficiarios en todo el país.
Por otra parte, el haber máximo jubilatorio quedó fijado en $2.932.174,85 para octubre 2026. Ese grupo de beneficiarios no accede al bono extraordinario de $70.000.
Ambos montos —mínimo y máximo— surgen de la resolución 284/2026. Rigen para el régimen general de jubilaciones administrado por ANSES.
La medida también actualiza el valor de la Prestación Básica Universal (PBU). A partir de octubre, la PBU quedará establecida en $199.335,05 y se utiliza para calcular determinadas jubilaciones del régimen general.
La actualización de la PBU forma parte de las atribuciones asignadas a ANSES. La normativa vigente faculta al organismo a modificar ese valor.
Cómo quedan las bases imponibles para aportes en octubre 2026
La resolución modifica las remuneraciones imponibles sobre las que se calculan los aportes al sistema. Desde el período devengado de octubre, la base mínima será de $146.759,98.
La base máxima ascenderá a $4.769.631,49. Ambos valores rigen para los aportes que se efectúan al régimen previsional.
Ese ajuste impacta en trabajadores en relación de dependencia. También alcanza a empleadores que deben realizar contribuciones patronales.