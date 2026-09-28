ANSES pagará un bono de hasta $70.000 a jubilados en octubre: quiénes lo cobran

El Gobierno oficializó un bono de hasta $70.000 para octubre. El monto cambia según el haber previsional y alcanza a jubilados y pensionados de ANSES

El Gobierno oficializó un bono extraordinario previsional para octubre destinado a determinados jubilados y pensionados. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1108/2026, publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial.

El monto no será necesariamente de $70.000 para todos los beneficiarios. El decreto establece distintos criterios según el nivel de haberes que perciba cada titular y fija un mecanismo para determinar cuánto corresponde en cada caso.

Quiénes están alcanzados por el bono de $70.000 en octubre 2026

El universo de beneficiarios aparece definido en el artículo 2° del decreto. Allí se incluyen distintas prestaciones previsionales y pensiones que se encuentran bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El texto oficial establece:

"A las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto N° 160/05".

También quedan comprendidos quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor y determinadas pensiones no contributivas:

"Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley N° 27.260".

"Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)".

Qué pasa si el haber está por encima de la jubilación mínima

El decreto diferencia el tratamiento según la suma de las prestaciones que recibe cada titular. Para quienes cobran hasta el haber mínimo previsional garantizado, el beneficio alcanza el máximo previsto por la norma:

"Para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado, establecido por el artículo 125 de la Ley N° 24.241, el BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL será pagadero en los términos del artículo 1° del presente".

En cambio, quienes superen ese nivel no recibirán automáticamente los $70.000 completos. En esos casos, el bono se reduce hasta alcanzar el límite fijado por el decreto:

"Para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, establecido por el artículo 125 de la Ley N° 24.241, el importe máximo del BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL establecido en el artículo 1° del presente".

De esta manera, el máximo de $70.000 funciona como tope del beneficio, mientras que para quienes ya superan el haber mínimo el importe se determina en función de la diferencia necesaria para llegar al límite establecido por la normativa.

ANSES confirmó cuánto se cobrará de jubilación mínima y máxima en octubre 2026

Por su parte, la ANSES oficializó el incremento de las jubilaciones para el mes de octubre. A través de la resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial, la suba será de 1,66% y llegará a $435.748,51 de haber mínimo.