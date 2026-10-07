The Palace Outlet vuelve a Buenos Aires con nueva sede en BA Ferial, más de 30 marcas, entrada gratis y productos promocionales desde $20.000

The Palace Outlet vuelve a Buenos Aires con una nueva edición y cambia de escenario. El outlet se instalará en BA Ferial, ex Costa Salguero, en Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA, con una propuesta que reúne indumentaria, calzado, deporte, accesorios, perfumería y artículos para el hogar.

La actividad tendrá un pre-opening exclusivo para socios de Club LA NACION el 2 de octubre y abrirá al público general desde el 3 de octubre. La edición se extenderá hasta el 1 de noviembre y funcionará todos los días, de 12 a 20.

La organización informó que se trata de la edición número 26 del evento, que cuenta con más de 15 años de trayectoria y 25 ediciones anteriores. En esta oportunidad, la propuesta suma más de 30 marcas de distintos rubros.

Qué marcas estarán en The Palace Outlet

Entre las marcas confirmadas aparecen:

Adidas

Puma

Kosiuko

Herencia

Cheeky

Desiderata

Port Said

System

Levi's

Airborn

Legacy

GNZ

Giesso

Awada

Perfumerie

Yagmour

Key Biscayne

47 Street

Cuesta Blanca

Cannon

Elepants

Scandinavian

Perramus

Cardón

Topper

Seven Sports

Oxford Polo

Burton

Queen Juana

Prototype

Brooksfield

Mistral

Wrangler

Guetaria

Magma

La propuesta incluye opciones de indumentaria para mujeres, hombres y chicos, además de artículos deportivos, sastrería y accesorios. A este listado se suman, según Club LA NACION, Columbia, La Dolfina/Hetcher, Paz Cornú, Sastrería González, Santa Bohemia, So Pink, Aloud y Casa Chic, entre otras marcas.

Zapatillas Puma desde $30.000 y otros precios

Uno de los atractivos de esta edición son los precios promocionales que aparecen en el contenido de difusión del outlet. Entre los productos mostrados se encuentran zapatillas Puma desde $30.000 y bermudas de Legacy a $29.900.

También se difundieron remeras de Guetaria desde $20.000 y perfumes árabes desde $60.000. En el caso de Innofort, el material promocional menciona descuentos de hasta 70%.

Estos valores deben tomarse como precios de referencia de los productos exhibidos en la comunicación del evento y no como una lista general de precios. Pueden cambiar según el modelo, talle, stock y condiciones de cada local.

The Palace Outlet: cuánto descuentan a los socios de Club LA NACION

El beneficio más alto estará disponible durante el pre-opening del 2 de octubre. Los socios de Club LA NACION tendrán hasta 40% de descuento en marcas adheridas de moda y hasta 25% en marcas adheridas de deportes. Para acceder es necesario presentar la credencial y el DNI.

Desde la apertura general, los beneficios continúan durante la vigencia del outlet. Las condiciones oficiales establecen hasta 35% de descuento en marcas de moda adheridas y hasta 20% en determinadas marcas deportivas, entre ellas Columbia, Topper, Seven Sports y Burton.

Los descuentos no necesariamente se aplican a todos los productos de una marca y no son acumulables con otras promociones cuando así lo establecen las condiciones.

Entrada gratis y horario del outlet

El acceso al evento será libre y gratuito para todo público desde la apertura general y no es necesario sacar una entrada o reservar previamente.

El horario será de 12 a 20, todos los días, incluidos los feriados. El predio contará con estacionamiento, aunque este servicio es pago y funciona de manera independiente de la entrada al outlet.

Otro dato para quienes planeen ir durante octubre es que el evento no se suspende por lluvia, ya que los locales funcionan dentro de los pabellones cerrados. Además, la organización informa que la propuesta es pet friendly.