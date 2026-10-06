El outlet de Coto en Abasto ofrece electrodomésticos con precios rebajados. Hay productos Top House con diferencias de hasta $240.000.

Comprar un electrodoméstico implica, en muchos casos, destinar una suma importante de dinero. Frente a los precios de los productos nuevos, los outlets se presentan como una alternativa para acceder a determinados artículos con valores inferiores, aunque con condiciones diferentes a las de una compra tradicional.

En la Ciudad de Buenos Aires, Coto cuenta con un sector de outlet dentro de su sucursal del barrio de Abasto. El espacio reúne distintos tipos de productos, desde pequeños electrodomésticos hasta televisores, heladeras, lavarropas, microondas y aires acondicionados.

El funcionamiento del sector responde a una lógica diferente de la de las góndolas convencionales. Algunos artículos pueden presentar detalles estéticos, inconvenientes en el embalaje, faltantes de accesorios o desperfectos menores. Esas condiciones pueden explicar parte de la diferencia entre el precio del outlet y el valor de un producto equivalente en el supermercado.

Las mayores diferencias aparecen en determinados productos de Top House, la marca propia de Coto. En algunos casos, la brecha entre el precio del outlet y el publicado por el supermercado supera los $100.000 y llega hasta los $240.000.

Dónde está el outlet de electrodomésticos de Coto

El outlet funciona dentro de la sucursal de Coto de Gallo 250, en el barrio porteño del Abasto. Al tratarse de un sector integrado a una tienda de la cadena, la oferta disponible puede variar según el momento y los productos que ingresen al espacio.

Entre los artículos que pueden encontrarse figuran microondas, hornos, robots de cocina, televisores, heladeras, lavarropas, aires acondicionados y otros electrodomésticos. También pueden aparecer productos de menor tamaño y artículos de otras categorías.

La disponibilidad no es necesariamente igual a la de una sucursal convencional. Por ese motivo, quienes buscan un modelo específico pueden encontrarlo en una visita y no hacerlo en otra, o directamente no encontrar el producto que necesitan.

Esta característica también implica que el outlet funciona con una oferta condicionada por las unidades disponibles. La variedad, los modelos y los estados de los artículos pueden cambiar de manera permanente.

Por qué los electrodomésticos se venden más baratos

La reducción del precio está vinculada con las condiciones particulares de cada artículo. No todos los productos del outlet presentan el mismo tipo de inconveniente ni tienen necesariamente un defecto de funcionamiento.

Uno de los casos posibles es el de un electrodoméstico que tiene un detalle estético. Una heladera, por ejemplo, puede presentar una abolladura o una marca en su superficie. El producto puede conservar su funcionamiento, pero tener una condición exterior diferente a la de una unidad convencional.

También pueden existir televisores con algún píxel dañado u otros detalles en la pantalla. En productos de menor tamaño, como auriculares, pueden aparecer unidades a las que les falte alguno de sus accesorios.

Otro escenario está relacionado con el embalaje. Algunos productos pueden tener la caja original deteriorada, mientras que otros pueden venderse sin el envoltorio original. En estos casos, el artículo puede encontrarse en condiciones de funcionamiento, pero no conservar la presentación con la que normalmente se comercializa.

El outlet también puede incluir juguetes reparados que funcionan correctamente. Sin embargo, según las condiciones informadas para estos productos, no cuentan con posibilidad de cambio.

Por eso, el precio debe analizarse junto con el estado concreto de cada unidad. Dos artículos del mismo modelo pueden tener condiciones diferentes y, por lo tanto, justificar una decisión de compra distinta.

Cuánto cuestan los electrodomésticos del outlet de Coto

Uno de los productos relevados fue un microondas Top House de 27 litros. En el outlet tenía un precio de $139.999, mientras que el valor publicado en el supermercado era de $274.999.

La diferencia entre ambos precios alcanza los $135.000. En términos porcentuales, el valor del outlet representa aproximadamente la mitad del precio registrado para el producto en la tienda.

Otro de los artículos encontrados fue un robot de cocina Top House. En este caso, el precio del outlet era de $584.999, frente a los $647.999 registrados en el supermercado.

La diferencia era de $63.000. Se trata de una brecha menor a la observada en otros productos, por lo que también resulta necesario contrastar el precio con las promociones disponibles en otros canales.

Uno de los mayores descuentos relevados correspondió a un aire acondicionado Top House inverter de 3.450 W. La unidad tenía un precio de $649.999 en el outlet, mientras que en el supermercado figuraba a $889.999.

La diferencia llegaba a $240.000. En este caso, el precio del outlet se ubicaba significativamente por debajo del valor de referencia relevado en la tienda.

También se encontró un horno empotrable Top House. Su precio en el outlet era de $254.999, mientras que el valor publicado por el supermercado alcanzaba los $424.999.

La brecha entre ambos precios era de $170.000. Al igual que en los casos anteriores, la diferencia debe analizarse junto con las condiciones específicas de la unidad disponible.

Un precio de outlet no siempre implica un ahorro

El relevamiento también mostró que no todos los productos tienen una diferencia de precio respecto de los valores publicados en el supermercado.

Un ejemplo es el parlante Top House BS60 de 100 W. El producto tenía un precio de $237.999 tanto en el outlet como en la tienda del supermercado.

En este caso, la unidad comercializada de manera convencional estaba alcanzada por una promoción, por lo que comprar el parlante en el outlet no representaba una ventaja económica frente a la alternativa disponible en la tienda.

También se observaron situaciones similares en determinados televisores y heladeras de primeras marcas. En esos productos, la diferencia entre el precio del outlet y el valor convencional no resultaba suficientemente amplia como para que la compra en el sector de oportunidades fuera necesariamente conveniente.

Esto muestra que la comparación debe realizarse producto por producto. La condición de outlet no determina por sí misma que el precio sea el menor disponible.

Qué revisar antes de comprar un electrodoméstico

Antes de elegir una unidad, conviene verificar el estado general del producto y consultar cuál es el motivo por el que se encuentra en el outlet. En el caso de un electrodoméstico con una marca, abolladura o rayón, el comprador puede evaluar si el detalle afecta solamente la apariencia o si existe alguna otra condición que deba tener en cuenta.

Si el problema está relacionado con el embalaje, también es conveniente comprobar que el producto incluya los accesorios necesarios para su funcionamiento. En artículos electrónicos, esta revisión puede ser relevante cuando se trata de cables, controles remotos, soportes u otros elementos.

En los televisores, por ejemplo, se puede verificar el estado de la pantalla. En heladeras y lavarropas, además del aspecto exterior, resulta necesario conocer las condiciones de funcionamiento de la unidad.

La información disponible sobre cada producto puede variar, por lo que también es conveniente consultar al personal del establecimiento antes de concretar la compra.

Comparar con precios online y promociones

Otro punto a tener en cuenta es que el precio del outlet debe compararse con las alternativas disponibles en el momento de la compra.

Los supermercados y las cadenas de electrodomésticos pueden modificar sus precios y lanzar promociones en distintos períodos. Una unidad convencional que inicialmente cuesta más puede quedar al mismo precio o incluso por debajo del valor de un artículo ubicado en el outlet cuando entra en promoción.

El caso del parlante Top House BS60 muestra esta situación. Aunque se encontraba en el sector de oportunidades, su precio era igual al de la unidad ofrecida en la tienda bajo una promoción.

Por eso, antes de pagar conviene consultar el precio vigente del mismo modelo en el canal online de la empresa y revisar las promociones disponibles. También puede ser útil comparar con otros comercios cuando se trata de productos cuyo valor representa un desembolso importante.

La comparación permite determinar si la diferencia justifica aceptar las condiciones particulares del artículo ofrecido en el outlet. No todos los productos tienen una diferencia significativa frente al precio convencional, por lo que además de revisar el estado de la unidad, es necesario comparar el valor del outlet con las promociones vigentes y con otros canales de venta.

Cuánto se puede ahorrar en el outlet de Coto

Los valores relevados muestran diferencias que van desde $63.000 hasta $240.000 entre determinados productos del outlet y los precios publicados por el supermercado.

Entre los ejemplos aparecen:

Robot de cocina Top House: $584.999 en outlet vs $647.999 en supermercado (diferencia de $63.000 )

en outlet vs $647.999 en supermercado (diferencia de ) Microondas Top House 27 litros: $139.999 vs $274.999 (diferencia de $135.000 )

vs $274.999 (diferencia de ) Horno empotrable Top House: $254.999 vs $424.999 (diferencia de $170.000 )

) Aire acondicionado Top House inverter 3.450 W: $649.999 vs $889.999 (diferencia de $240.000)

Las diferencias corresponden a los precios relevados y pueden modificarse si cambian los valores de venta, las promociones o la disponibilidad de las unidades.

El principal aspecto a considerar es que cada producto debe analizarse de manera individual. El outlet puede reunir artículos con detalles estéticos, embalajes deteriorados, faltantes o reparaciones, pero también puede haber unidades cuyo principal inconveniente sea la presentación.

Para quienes buscan electrodomésticos en CABA, el sector de Gallo 250 concentra una oferta que cambia según las unidades disponibles. Las mayores diferencias se encontraron en algunos productos Top House, con brechas de hasta $240.000 frente a los valores publicados por el supermercado.