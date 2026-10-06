Un ranking internacional dejó a la industria argentina entre las cuatro peores del mundo

Según datos de la ONUDI, la caída de la actividad en fábricas argentinas contrasta fuertemente con el avance que muestra la industria mundial

La industria argentina registró el cuarto peor desempeño del mundo entre 84 países desde 2023. La comparación surge de datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y fue difundida por el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El análisis toma como referencia la producción manufacturera desestacionalizada. Con 2023 como año base, Argentina se ubicó en julio de 2026 un 11,2% por debajo de ese nivel inicial.

En el mismo período, la mediana de los países analizados por ONUDI avanzó 5,9%. La brecha entre Argentina y el promedio mundial supera los 17 puntos porcentuales.

Brasil mostró una mejora del 2,7% en su producción industrial, Estados Unidos del 2,1% y China del 19,7%, mientras Argentina acumulaba caídas sin atravesar guerras, bloqueos ni sanciones internacionales.

"Argentina no atravesó guerras, bloqueos ni sanciones", escribió Kulfas al difundir el relevamiento en su cuenta de X. El comentario apunta a diferenciar el caso argentino de otros países con mal desempeño industrial.

Solo tres países registraron peor evolución que Argentina

En el ranking elaborado con estadísticas de ONUDI, Argentina alcanzó un índice de 88,8 puntos. Solo fue superada por Palestina, Qatar y Bulgaria entre los países con peor evolución industrial.

El exfuncionario remarcó que esos tres casos estuvieron atravesados por circunstancias excepcionales. Palestina enfrenta un conflicto bélico abierto. Qatar sufrió ataques directos a instalaciones industriales. Bulgaria atraviesa una crisis sectorial profunda.

Cuando una economía sin shocks bélicos pierde más industria que casi todo el mundo, la explicación hay que buscarla en la política económica, señaló Kulfas en referencia al desempeño del sector durante la gestión de Javier Milei.

Si la comparación se realiza desde noviembre de 2023, el panorama empeora. La producción industrial argentina acumula una caída del 8,7% en ese período.

Con esa medición, el país queda como el tercer país con peor desempeño del mundo. Solo Qatar y Bulgaria registran números más negativos.

La producción industrial cayó 5% en julio según el INDEC

Los datos locales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirman la tendencia negativa. El Índice de Producción Industrial (IPI) mostró que la actividad manufacturera cayó 5% mensual desestacionalizado en julio.

La baja de julio llegó después de dos meses consecutivos de recuperación. En la comparación interanual, el sector también registró una caída del 5%.

Frente a noviembre de 2023, la contracción acumulada alcanza el 9%. Con el retroceso de julio, la industria acumula una caída del 3% respecto de diciembre.

El arrastre estadístico para el resto del año quedó en -3,2%. Ese dato implica que, aunque la actividad se mantuviera estable en los meses restantes, el año cerraría con ese porcentaje de baja.

Qué sectores industriales sufrieron las mayores caídas

El desempeño sectorial evidenció un deterioro generalizado. De los 16 sectores industriales relevados por el INDEC, solo uno registró crecimiento mensual.

La refinación de petróleo mostró un aumento del 1,7% en julio. Los otros 15 sectores exhibieron bajas, algunas de ellas de dos dígitos.

Las mayores caídas mensuales se concentraron en:

Muebles: -13,9%

Maquinaria: -9,2%

Industria química: -8,3%

Industrias metálicas básicas (incluye siderurgia): -5,6%

Alimentos: -3,2%

La comparación con noviembre de 2023 refleja un panorama similar. Solo tres sectores lograron ubicarse por encima de aquel nivel: industria alimenticia (+3,3%), refinación de petróleo (+12,6%) y otro equipo de transporte (+2,9%).

En contraste, continúan registrándose fuertes caídas en varios rubros:

Textiles: -41%

Maquinaria: -29%

Minerales no metálicos: -28%

Otros equipos: -27%

Productos de metal: -25%

Prendas de vestir: -22%

Automotriz: -21%

Tabaco: -11%

Por qué la industria no anticipa recuperación en el corto plazo

Para la consultora LCG, los últimos datos del IPI no anticipan una recuperación en el corto plazo. "Los crecientes ratios de mora del sector, la demanda interna deprimida, la competencia de las importaciones y la inflación en dólares son todas cuestiones que actúan como lastres", señaló la firma.

Otro indicador que genera preocupación es la evolución de la capacidad productiva industrial. En lo que va de 2026 se observa una caída abrupta de 5% en la capacidad productiva.

Esa baja refleja la amortización del capital existente y la falta de inversiones nuevas, cuando la media geométrica entre 2015 y 2025 había sido de apenas -0,3%.

El deterioro ocurrió luego de tres años con una utilización de la capacidad instalada en mínimos históricos. Las principales bajas se concentran en la industria textil y en los metales básicos, que incluyen la siderurgia.

LCG agregó que ese deterioro podría explicar parte de la caída de la inversión durante este año. La inversión ya acumula cinco trimestres consecutivos de retroceso, una racha negativa que se profundiza mes a mes.