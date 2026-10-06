Plazo fijo: las tasas de interés que paga cada banco en octubre

El Banco Central actualizó el comparador de rendimientos a 30 días. Las diferencias entre las entidades tradicionales y las firmas financieras

El escenario para las colocaciones a plazo fijo por 30 días muestra una marcada diferencia en los rendimientos ofertados en la plaza local. A partir de los registros publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la última actualización de tasas deja ver una brecha clara entre la estrategia adoptada por los grandes bancos y la postura más agresiva de las firmas de menor envergadura.

Con la libre competencia de rendimientos vigente en el sistema financiero, la dispersión de valores exige comparar en detalle las alternativas antes de inmovilizar el dinero para ganar con los intereses a un mes. En este contexto, la posibilidad de operar de manera digital sin la necesidad de ser cliente ni abrir una cuenta previa amplía las opciones para acceder a los retornos más elevados del mercado.

Tasas de plazos fijos en los 10 bancos con más depósitos

Dentro del grupo de las principales instituciones financieras del país, las propuestas para colocaciones tradicionales a 30 días varían según cada firma:

• Banco Provincia de Buenos Aires: 22% de TNA para no clientes (21% clientes)

• Banco de la Nación Argentina: 19,25% de TNA

• Banco Macro: 19,5% de TNA

• BBVA Argentina: 19% de TNA

• Banco Credicoop: 18,5% de TNA

• Banco Galicia: 18,25% de TNA

• ICBC: 18,1% de TNA

• Banco Ciudad de Buenos Aires: 17% de TNA

• Banco Santander Argentina: 16.5% de TNA

• Banco Patagonia: 16% de TNA

Los rendimientos que ofrecen otros bancos y financieras

En el segmento compuesto por bancos regionales y compañías financieras se ubican las rendimientos más altos para captar la liquidez de los ahorristas:

• Banco CMF: 23,5% de TNA

• Crédito Regional Compañía Financiera: 23,5% de TNA

• Banco de Comercio: 23,5% de TNA

• Banco VOII: 23,5% de TNA

• Banco Meridian: 23% de TNA

• Banco BICA: 23% de TNA

• Reba Compañía Financiera: 23% de TNA

• Banco del Sol: 23% de TNA

• Banco Mariva: 23% de TNA

• Bibank: 22,5% de TNA

• Banco Hipotecario: 22% de TNA para no clientes (19,5% para clientes)

• Banco Masventas: 21% de TNA (19% para no clientes)

• Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75% de TNA

• Banco COMAFI: 19% de TNA

Cuánto se gana al invertir $1 millón a 30 días

Al destinar un capital de $1.000.000 a plazo fijo durante 30 días en las firmas que encabezan la nómina con una TNA del 23.5%, la retribución obtenida alcanza los $19.315 al momento del vencimiento.

En contraposición, volcar esa misma suma en una institución con el retorno más ajustado de la nómina principal, fijado en el 16 por ciento de TNA como el caso de Banco Patagonia, representa un cobro de $13.150 en concepto de intereses generados. De esta forma, la brecha entre elegir la opción más conveniente o la menos rentable supera los $6.000 de diferencia sobre el mismo monto inicial.