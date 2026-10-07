Cuánto cuesta hacer una mudanza hoy: precios para 1, 2 y 3 ambientes

Conozca cuánto cuesta mudar un departamento de 1, 2 y 3 ambientes en CABA y GBA, con valores de fletes y embalajes que arrancan desde los $150.000

Mudarse de una vivienda a otra, por compra de un inmbueble o por afrontar los costos de renovar el alquiler, implica bastante más que contratar un camión. El presupuesto final depende de la cantidad de muebles y cajas, la distancia entre ambos domicilios, la cantidad de personas necesarias para cargar y descargar, la existencia o no de ascensor y servicios adicionales como embalaje, desarme y armado de muebles.

En octubre de 2026, una mudanza dentro de CABA o el Gran Buenos Aires puede arrancar alrededor de los $150.000 para un departamento chico y superar los $600.000 en el caso de una vivienda de tres ambientes, aunque los valores pueden subir todavía más cuando se trata de grandes volúmenes, largas distancias o edificios sin ascensor. Los relevamientos de mercado muestran una amplitud considerable según el tipo de servicio contratado.

Por eso, para saber cuánto cuesta realmente mudarse, primero hay que diferenciar qué servicio se está contratando. No es lo mismo pagar un flete para trasladar algunos muebles que contratar una mudanza con varios operarios, ni tampoco es igual una mudanza estándar que un servicio integral en el que la empresa se ocupa del embalaje, desarme y armado.

Flete, mudanza estándar o servicio integral: qué incluye cada uno

El flete básico es la alternativa más económica. En general, el cliente contrata el vehículo y el traslado, mientras que debe encargarse de preparar las cajas y, dependiendo de la modalidad, contar con ayuda para cargar y descargar. Dentro de CABA, los servicios de flete pequeño aparecen en torno de $45.000 a $90.000, aunque el valor depende de la cantidad de horas, el tamaño del vehículo y la distancia.

La mudanza estándar suma los operarios encargados de cargar, transportar y descargar las pertenencias. El cliente generalmente entrega las cajas preparadas y los muebles listos para trasladar. Es la modalidad que permite tener una referencia más clara para calcular una mudanza completa de uno, dos o tres ambientes, mientras que la tercera alternativa es la mudanza integral, pensada para quien quiere delegar prácticamente todo el proceso.

Además del vehículo y los operarios, puede incluir embalaje de ropa, vajilla y objetos pequeños, protección de muebles, desarme de camas y placares, traslado de electrodomésticos y armado en el domicilio de destino.

Por eso, antes de comparar presupuestos hay que asegurarse de que las empresas estén cotizando exactamente el mismo servicio. Una diferencia de $100.000 entre dos presupuestos puede deberse simplemente a que uno incluye embalaje y desarme de muebles y el otro no. Servidos permite comparar servicios de mudanza y fletes en CABA y GBA, mientras que Solvit ofrece presupuestos para mudanzas con distintas modalidades y servicios adicionales.