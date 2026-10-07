Cuánto cuesta hacer una mudanza hoy: precios para 1, 2 y 3 ambientes
Puntos importantes
Mudarse de una vivienda a otra, por compra de un inmbueble o por afrontar los costos de renovar el alquiler, implica bastante más que contratar un camión. El presupuesto final depende de la cantidad de muebles y cajas, la distancia entre ambos domicilios, la cantidad de personas necesarias para cargar y descargar, la existencia o no de ascensor y servicios adicionales como embalaje, desarme y armado de muebles.
En octubre de 2026, una mudanza dentro de CABA o el Gran Buenos Aires puede arrancar alrededor de los $150.000 para un departamento chico y superar los $600.000 en el caso de una vivienda de tres ambientes, aunque los valores pueden subir todavía más cuando se trata de grandes volúmenes, largas distancias o edificios sin ascensor. Los relevamientos de mercado muestran una amplitud considerable según el tipo de servicio contratado.
Por eso, para saber cuánto cuesta realmente mudarse, primero hay que diferenciar qué servicio se está contratando. No es lo mismo pagar un flete para trasladar algunos muebles que contratar una mudanza con varios operarios, ni tampoco es igual una mudanza estándar que un servicio integral en el que la empresa se ocupa del embalaje, desarme y armado.
Flete, mudanza estándar o servicio integral: qué incluye cada uno
El flete básico es la alternativa más económica. En general, el cliente contrata el vehículo y el traslado, mientras que debe encargarse de preparar las cajas y, dependiendo de la modalidad, contar con ayuda para cargar y descargar. Dentro de CABA, los servicios de flete pequeño aparecen en torno de $45.000 a $90.000, aunque el valor depende de la cantidad de horas, el tamaño del vehículo y la distancia.
La mudanza estándar suma los operarios encargados de cargar, transportar y descargar las pertenencias. El cliente generalmente entrega las cajas preparadas y los muebles listos para trasladar. Es la modalidad que permite tener una referencia más clara para calcular una mudanza completa de uno, dos o tres ambientes, mientras que la tercera alternativa es la mudanza integral, pensada para quien quiere delegar prácticamente todo el proceso.
Además del vehículo y los operarios, puede incluir embalaje de ropa, vajilla y objetos pequeños, protección de muebles, desarme de camas y placares, traslado de electrodomésticos y armado en el domicilio de destino.
Por eso, antes de comparar presupuestos hay que asegurarse de que las empresas estén cotizando exactamente el mismo servicio. Una diferencia de $100.000 entre dos presupuestos puede deberse simplemente a que uno incluye embalaje y desarme de muebles y el otro no. Servidos permite comparar servicios de mudanza y fletes en CABA y GBA, mientras que Solvit ofrece presupuestos para mudanzas con distintas modalidades y servicios adicionales.
Cuánto cuesta una mudanza de 1 ambiente
El caso más económico es el de un monoambiente o departamento de un ambiente con pocos muebles. Para una mudanza dentro de CABA, los valores de referencia se ubican aproximadamente entre $150.000 y $240.000 para un servicio con carga, traslado y descarga. Servidos publica para un monoambiente un rango de $156.000 a $234.000.
En los casos más simples, con pocos objetos y una distancia corta, el presupuesto puede acercarse al piso de ese rango. En cambio, cuando se agregan muebles grandes, muchas cajas o mayor cantidad de horas de trabajo, el costo puede acercarse a los $250.000 o incluso superarlo. La diferencia entre presupuestos se explica por el volumen, la distancia y las condiciones de acceso, ya que el precio puede aumentar cuando hay pisos sin ascensor, embalaje, izaje o guardamuebles.
Mudanza de 2 ambientes: cuánto hay que calcular
El salto de precio aparece con mayor claridad al pasar a un departamento de dos ambientes. En este caso, una mudanza estándar dentro de CABA puede ubicarse aproximadamente entre $200.000 y $420.000, dependiendo del volumen y de la distancia.
Solvit ubica actualmente una mudanza local de dos ambientes en un rango de aproximadamente $210.000 a $415.000, mientras que su detalle de precios coloca el rango en $195.000-$415.000. La diferencia entre ambas referencias muestra por qué el presupuesto final debe solicitarse en función de las características concretas de cada traslado.
Para una mudanza económica, con los muebles ya desarmados y las cajas preparadas por el cliente, el presupuesto debería acercarse al extremo inferior. En cambio, si la empresa debe desarmar camas, placares, mesas, proteger muebles, embalar vajilla y ropa y luego volver a armar parte del mobiliario, el costo aumenta. ambién cambia el precio cuando el traslado es entre CABA y GBA. En estos casos, la distancia y el tiempo de trabajo del vehículo y los operarios pasan a tener un peso mayor en la cotización.
Mudanza de 3 ambientes: el presupuesto más elevado
Para un departamento familiar de tres ambientes, el presupuesto puede arrancar alrededor de $320.000 en una mudanza local sencilla y llegar a $600.000 o $700.000 cuando aumenta el volumen, la distancia o la cantidad de servicios incluidos. Solvit ofrece presupuestos para mudanzas con distintas modalidades y servicios adicionales. Así, por ejemplo, publica para un departamento de tres ambientes un rango de referencia de $310.000 a $625.000, mientras que el cotizador de Servidos permite comparar tarifas de mudanzas y fletes en CABA y GBA y ubica conjuntamente las mudanzas de dos y tres ambientes entre $234.000 y $520.000, según volumen y distancia.
En una vivienda de este tamaño suelen aparecer más muebles, electrodomésticos y cajas. Además, es habitual que haya que trasladar heladera, lavarropas, televisores, camas, mesas, sillones, placares y otros elementos que requieren protección especial. Cuando se incorporan embalaje profesional, desarme y armado, pisos altos o distancias mayores, el presupuesto puede superar ampliamente el valor de una mudanza convencional. Mudanzas Atenas destaca que el volumen, los accesos, la distancia, la fecha y los servicios contratados son variables centrales para determinar el precio.
El adicional que más puede encarecer una mudanza
Uno de los factores que más modifica el presupuesto es el acceso al inmueble, ya que no es lo mismo cargar un camión desde una casa con entrada directa que sacar muebles desde un departamento ubicado en un octavo piso sin ascensor. Solvit estima que una mudanza en un edificio sin ascensor puede tener un recargo de aproximadamente 30% a 60%, según el piso y las condiciones del trabajo. Servidos publica además referencias de $6.500 a $13.000 por piso sin ascensor.
Por eso, antes de aceptar un presupuesto conviene informar desde el primer momento el piso de salida y de llegada, si existe ascensor y, especialmente, si el ascensor permite transportar muebles grandes.
Cuánto cuesta embalar todo
El embalaje es otro de los rubros que puede modificar considerablemente el precio final. Una mudanza económica permite reducir costos si el propio cliente compra cajas y prepara ropa, libros, vajilla y objetos pequeños. En cambio, contratar a la empresa para realizar el embalaje completo implica más horas de trabajo y materiales. Según Solvit, el embalaje completo puede sumar aproximadamente $83.000 a $260.000, dependiendo de la cantidad de objetos y del alcance del servicio. Servidos publica un rango de referencia de $40.000 a $160.000 para materiales y mano de obra.
En este último caso se deben considerar cajas, papel, film, cinta, protección para muebles y mano de obra. Además, algunos objetos requieren un tratamiento especial, especialmente televisores, espejos, vidrios, vajilla y muebles delicados.
La diferencia puede ser significativa: una persona que entrega todo embalado y desmontado está contratando un servicio más acotado. Quien pide una mudanza integral está pagando también tiempo de preparación y protección.
Desarmar y volver a armar los muebles: otro costo
El desarme de muebles también puede aparecer como adicional. Camas, mesas, placares, escritorios y otros muebles grandes pueden requerir varias horas de trabajo y lo mismo sucede con el armado en el domicilio de destino. Por eso, cuando se solicita presupuesto es importante preguntar expresamente si el precio incluye desarme y armado o si se cobra aparte.
Como referencia, se estima un adicional de aproximadamente $52.000 a $155.000 para desarme y armado de muebles y el mismo criterio debería aplicarse a electrodomésticos. Heladeras, lavarropas, secarropas y otros equipos pueden requerir desconexión, protección y posterior instalación, tareas que no necesariamente están incluidas en el precio básico de la mudanza.
Qué preguntar antes de contratar
Para evitar sorpresas, el presupuesto debería especificar claramente qué incluye. Lo recomendable es pedir por escrito el precio del traslado, cantidad de operarios, horas estimadas de trabajo, tipo de vehículo, distancia incluida y eventuales adicionales. También hay que consultar si están incluidos el embalaje, los materiales, el desarme y armado de muebles, el traslado de electrodomésticos y el uso de escaleras cuando no existe ascensor.
Otro punto importante es preguntar si existe un seguro o cobertura sobre los bienes transportados y qué sucede en caso de rotura o daño durante el traslado. Mudanzas Atenas recomienda solicitar una visita previa y un presupuesto por escrito para evitar costos inesperados el día de la mudanza y también conviene comparar al menos dos o tres presupuestos. Solvit señala que en CABA las cotizaciones pueden variar significativamente para un mismo trabajo y recomienda comparar distintas propuestas antes de elegir.
Cuánto cuesta finalmente mudarse
El costo de una mudanza cambia principalmente según el tamaño de la vivienda, el volumen de pertenencias, la distancia y los servicios contratados. En los departamentos más chicos, el presupuesto se mantiene en los niveles más bajos del mercado, mientras que una vivienda de dos ambientes requiere una inversión mayor y una de tres ambientes puede duplicar el costo de una mudanza de un ambiente.
A eso se suman los adicionales que pueden modificar de manera importante el presupuesto inicial, especialmente las largas distancias, los edificios sin ascensor, el embalaje y el desarme y armado de muebles, por lo que la clave no es buscar solamente el precio más bajo. Una diferencia inicial entre dos presupuestos puede desaparecer si después aparecen cargos por piso, horas adicionales, embalaje, desarme o mayor distancia.
En una mudanza, como ocurre con otros servicios para el hogar, el precio final es el que importa. Para conocerlo realmente hay que comparar presupuestos que incluyan exactamente las mismas tareas, porque dos empresas pueden ofrecer cifras muy diferentes pero estar cotizando servicios completamente distintos.