El anuncio de Uber de adquirir el control de las operaciones de Delivery Hero en la Argentina -que funcionan bajo la marca PedidosYa- generó la reacción del consejo directivo de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM), que presentó un rechazo ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).

Para la organización gremial, la operación agravará las condiciones de trabajo de los repartidores, al tiempo que abrirá las puertas a un "monopsonio laboral", es decir, a que un solo empleador (o un grupo muy reducido de ellos) concentre el mercado de trabajo, convirtiéndose en el "único comprador" de la fuerza laboral.

Para el sindicato conocido como "Motoqueros", la incorporación de PedidosYa a Uber le permitirá fijar los salarios y las condiciones de trabajo a su conveniencia, ya que los trabajadores no tienen opciones reales o alternativas de empleo. Una fuente gremial subrayó: "Si la precarización estaba a la orden del día, con esta operación no habrá derecho laboral que valga".

Para el gremio, habrá una "patronal todopoderosa"

Apenas se conocieron los primeros movimientos entre las empresas, la ASIMM se movió con rapidez y presentó la denuncia ante la ANC (Carpeta CONC N° 2140), firmada por el secretario Gremial, Gonzalo Ottaviano, quien en su rol de representante solicitó que el sindicato sea admitido como tercero interesado directamente afectado.

Se planteó que "esta operación es de 14.800 millones de dólares y deja a los repartidores del país frente a una sola patronal todopoderosa", advirtiendo que "al eliminar a su competidor directo, Uber se convertiría en el único empleador de hecho, con capacidad de fijar tarifas, sancionar por algoritmo y retener fondos sin alternativa para el trabajador". Ottaviano remarcó que "por eso nos presentamos a defender a los compañeros".

La ASiMM detalló que acompañó ocho anexos, entre ellos un informe técnico y liquidaciones de jornadas de reparto. En dos muestras de 12 y 14 pedidos, consignó pagos por kilómetro de $249,39 y $291,44, respectivamente. Apuntó que "las liquidaciones que presentamos son de jornadas reales. La plataforma paga entre $249 y $291 por kilómetro, un valor que no cubre el combustible, el mantenimiento ni la amortización de la moto y la propina del cliente termina tapando la insuficiencia de la tarifa base".

Qué exigen en caso de que se lleve a cabo la operación

Admitiendo que la operación entre las compañías se lleve a cabo, el escrito del gremio planteó la necesidad de aplicar las siguientes medidas:

Tarifas piso vinculadas a los costos de vida y de combustible

Eliminación del sesgo sancionatorio de los algoritmos

Transparencia sobre la billetera virtual del grupo

Asimismo, indicó que Delivery Hero (PedidosYa) opera de manera integrada en el país, mediante la plataforma de ventas, los depósitos para preparar pedidos, la logística de reparto y la billetera virtual, alertando que la adquisición también alcanzaría los fondos, las liquidaciones y las cobranzas de los repartidores.

La ASiMM también exigió la apertura de una investigación profunda, denominada Fase II, en los términos del artículo 14 de la Ley 27.442 e invocó el efecto suspensivo del artículo 9 para sostener que la operación no puede producir efectos en la Argentina hasta que la autoridad se pronuncie.

Una operación de estas características lleva su tiempo, por lo que se estima que se haría efectiva recién a mediados del año próximo, más allá de las aprobaciones correspondientes. Al respecto, Ottaviano solicitó una intervención que contemple las condiciones laborales "en una actividad que casi no tiene regulaciones", agregando que "vamos a una concentración que afectará aún más a los repartidores".