Jubilados: cuánto podría subir la mínima en noviembre y cuándo se sabrá

El aumento de noviembre todavía no está definido, pero las primeras proyecciones ubican la suba entre 1,8% y 2%. Cuándo se conocerá el dato clave

Los jubilados y pensionados de Anses ya tienen definido el calendario de pagos de noviembre, pero todavía falta conocer cuánto cobrarán. El monto de los haberes se actualizará nuevamente por movilidad y el porcentaje dependerá del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará el martes 13 de octubre.

Mientras se espera el dato oficial, las estimaciones privadas relevadas para septiembre se ubican entre 1,8% y 2%. EconViews proyectó 1,8%; Invecq y C&T Asesores Económicos calcularon 1,9%; mientras que Analytica, Equilibra, Eco Go y la Fundación Libertad y Progreso estimaron 2%.

Cuánto podría cobrar un jubilado de la mínima en noviembre

La jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51 para octubre, después del aumento de 1,66% aplicado por Anses. Sobre este valor se aplicará el Índice de Precios al Consumidor de septiembre.

Si el IPC de septiembre finalmente fuera de 1,8%, la mínima pasaría a $443.591,98. Con una inflación de 1,9%, subiría a $444.027,73, mientras que un aumento de 2% la llevaría a $444.463,48.

La diferencia entre los tres escenarios es relativamente acotada. Entre una inflación de 1,8% y otra de 2%, la distancia en el haber mínimo sería de $871,50 por mes. Por eso, la publicación del IPC no solo permitirá conocer el porcentaje exacto de aumento, sino también el nuevo piso previsional que regirá desde noviembre.

Qué pasará con el bono de $70.000 en noviembre

El Gobierno confirmó para octubre un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados, pensionados y otros beneficiarios alcanzados por la medida. Aquellos beneficiarios que cobren hasta el haber mínimo, el bono se cobra completo.

En cambio, aquellos que cobren por encima de la mínima, pero por debajo del valor sumado al bono, cobran un proporcional. Por ejemplo, en el mes de octubre, la mínima fue de $435.748,51 por lo que sumado el bono generó un ingreso total de $505.748,51.

Si una persona cobra $470.000, entonces el adicional será de $35.748,51. Es importante tener presente que el bono extraordinario alcanza a los titulares de jubilaciones y pensiones contributivas, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), siempre que cumplan con los parámetros establecidos por el Gobierno.

Para el mes de noviembre, el límite del ingreso total dependerá de la inflación efectiva y la continuidad del bono, el cual se estima que se mantendrá sin cambios tanto en el valor como en sus requisitos.

Cuándo se conocerá el aumento de los jubilados

La fecha clave será el martes 13 de octubre, cuando el Indec publique el IPC correspondiente a septiembre. A partir de ese dato podrá conocerse con exactitud el porcentaje de movilidad que se aplicará sobre las jubilaciones y pensiones de noviembre.

El mecanismo de actualización tiene un rezago de dos meses. El IPC de agosto determinó el aumento de octubre y el IPC de septiembre será el que defina la movilidad de noviembre. La metodología surge del Decreto 274/2024, que estableció la actualización mensual de los haberes según la variación del IPC nacional.

Cuándo cobran los jubilados en noviembre

Aunque todavía no se conozca el monto definitivo, las fechas de pago de noviembre ya están establecidas por el calendario previsional aprobado por Anses para todo 2026.

Para jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el haber mínimo, las fechas son:

DNI terminado en 0: 9 de noviembre

DNI terminado en 1: 10 de noviembre

DNI terminado en 2: 11 de noviembre

DNI terminado en 3: 12 de noviembre

DNI terminado en 4: 13 de noviembre

DNI terminado en 5: 16 de noviembre

DNI terminado en 6: 17 de noviembre

DNI terminado en 7: 18 de noviembre

DNI terminado en 8: 19 de noviembre

DNI terminado en 9: 20 de noviembre

Para quienes superen el haber mínimo, el cronograma es:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Las Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a cobrarse antes. El cronograma establece pagos entre el 9 y el 13 de noviembre, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

De esta forma, noviembre ya tiene calendario de pagos confirmado, por lo que resta conocer el monto definitivo. La incógnita se resolverá el 13 de octubre, cuando el INDEC publique la inflación de septiembre y permita calcular cuánto subirán las jubilaciones y pensiones.