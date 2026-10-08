Los aumentos de alimentos, servicios y alquileres lideraron el encarecimiento en septiembre según el último informe de evolución de precios oficial

Vivienda, Alimentos, Salud y Educación fueron los principales motores de esta suba.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% en septiembre de 2026, según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA). Con este resultado, el indicador acumuló una suba del 23,7% durante los primeros nueve meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,9%.

El dato difundido por el Gobierno porteño funciona como una de las referencias previas al resultado nacional. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará la próxima semana el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre.

Durante el noveno mes del año, cuatro divisiones concentraron buena parte de la variación registrada en la Ciudad:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Salud

Educación

Estas divisiones explicaron en conjunto el 64,9% del incremento del Nivel General del IPCBA.

Vivienda y alimentos lideraron la suba de precios en septiembre

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un incremento del 2,3% en septiembre y fue uno de los principales factores detrás del resultado mensual. Su incidencia sobre el Nivel General fue de 0,47 puntos porcentuales.

De acuerdo con el informe del IPCBA, el movimiento estuvo relacionado principalmente con los aumentos registrados en los gastos comunes asociados a la vivienda y en los alquileres. Por su peso dentro de la estructura de consumo, esta división tuvo una incidencia significativa sobre la inflación porteña del mes.

El segundo grupo con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presentó una variación del 2,1% y aportó 0,37 puntos porcentuales al resultado general.

Dentro de esta división se destacó el comportamiento de Verduras, tubérculos y legumbres, cuyos precios aumentaron 11,3% durante septiembre. También se registraron subas en Carnes y derivados, con un incremento del 1,3%, y en Leche, productos lácteos y huevos, que avanzaron 1,9%.

La evolución de los alimentos tuvo así un impacto sobre el índice mensual, aunque el comportamiento fue diferente según cada grupo de productos. Las verduras concentraron la mayor variación dentro de los principales componentes mencionados por el informe.

Salud y educación también presionaron sobre los precios

La división Salud registró un aumento del 2,2% en septiembre y tuvo una incidencia de 0,21 puntos porcentuales sobre la variación mensual del IPCBA.

El incremento estuvo asociado principalmente a las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. De esta manera, los servicios vinculados con la atención de la salud volvieron a formar parte de los componentes que explicaron una parte del movimiento mensual de los precios en la Ciudad.

Educación, por su parte, presentó una suba del 2,9%, la mayor variación entre las cuatro divisiones señaladas como principales aportantes al Nivel General. Su incidencia fue de 0,15 puntos porcentuales.

Según el informe porteño, el incremento estuvo relacionado con las modificaciones en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal.

En conjunto, Vivienda, alimentos, Salud y Educación explicaron el 64,9% de la inflación registrada en septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. El resto del movimiento del índice estuvo distribuido entre las demás divisiones que componen el IPCBA.

Los servicios volvieron a superar a los bienes en septiembre

Otro de los aspectos que muestra el informe es la diferencia entre la evolución de los bienes y los servicios. Durante septiembre, los precios de los Bienes aumentaron 1,6%, mientras que los Servicios registraron una variación del 2%.

La diferencia entre ambos componentes fue de 0,4 puntos porcentuales. De esta manera, los Servicios volvieron a presentar una variación mensual superior a la de los Bienes.

En el caso de los Bienes, la dinámica estuvo vinculada principalmente con los aumentos en los precios de los alimentos. Dentro de este grupo sobresalieron las verduras y, en menor medida, las carnes y los productos lácteos.

También incidieron durante septiembre los incrementos registrados en las prendas de vestir y en los medicamentos. Estos movimientos contribuyeron a explicar la variación de los Bienes durante el mes.

En el caso de los Servicios, el informe señaló como principales factores los aumentos en los gastos comunes asociados a la vivienda y en los precios de restaurantes, bares y casas de comida.

La evolución de este componente, por lo tanto, estuvo vinculada tanto con los gastos relacionados con la vivienda como con determinados servicios vinculados al consumo cotidiano.

El comportamiento de los precios no fue uniforme en todos los servicios relevados por el IPCBA. Durante septiembre también se registraron algunas variaciones a la baja que moderaron el resultado del conjunto.

Entre ellas se encontraron las tarifas correspondientes al alojamiento en hoteles. También disminuyeron los precios de las entradas de cines, teatros y otros eventos.

Estas bajas tuvieron una incidencia que permitió compensar parcialmente los incrementos registrados en otros componentes de la agrupación de Servicios.

El resultado mensual surgió así de la combinación entre los aumentos de distintos bienes y servicios y las reducciones registradas en algunos sectores. La evolución de cada división determinó el incremento final del 1,8% informado para septiembre.

Además de la variación mensual, el IPCBA permite observar la evolución de los precios durante los últimos doce meses.

En septiembre, la inflación interanual de la Ciudad de Buenos Aires llegó al 32,9%. Dentro de ese resultado también se mantuvo la diferencia entre Bienes y Servicios.

Los Bienes registraron una variación interanual del 27,9%, mientras que los Servicios alcanzaron el 36%.

La brecha entre ambos componentes fue de 8,1 puntos porcentuales. De esta forma, los Servicios mostraron un aumento acumulado durante los últimos doce meses superior al de los Bienes.

La diferencia también se refleja en la composición de los aumentos registrados durante septiembre. Mientras que en los Bienes tuvieron mayor peso los alimentos, las prendas de vestir y los medicamentos, entre los Servicios incidieron principalmente los gastos comunes vinculados con la vivienda, los alquileres y los consumos en restaurantes, bares y casas de comida.

Con el resultado de septiembre, la inflación porteña acumuló un incremento del 23,7% entre enero y septiembre de 2026.

El dato representa la evolución acumulada de los precios durante los primeros nueve meses del año y será una de las referencias disponibles antes de la publicación del IPC nacional correspondiente al mismo período.

La medición de la Ciudad de Buenos Aires contempla la evolución de una canasta de bienes y servicios consumidos por los hogares porteños y permite observar los cambios de precios dentro del ámbito de la jurisdicción.

El resultado de septiembre mostró una variación mensual del 1,8%, una inflación acumulada del 23,7% en lo que va del año y una suba interanual del 32,9%.

La publicación del IPCBA se conoce antes del indicador elaborado por el INDEC para todo el país. Por ese motivo, el resultado porteño suele ser seguido como una referencia previa para analizar la evolución de los precios antes de la difusión del dato nacional.

Sin embargo, ambos indicadores corresponden a canastas y ámbitos geográficos diferentes. El IPCBA mide la evolución de los precios en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el IPC nacional releva el comportamiento de los precios en distintas regiones del país.

El INDEC difundirá la próxima semana el IPC correspondiente a septiembre de 2026. Ese informe permitirá conocer la variación mensual de los precios a nivel nacional, el acumulado durante los primeros nueve meses del año y la evolución interanual.

Hasta entonces, el dato disponible para la Ciudad muestra que la inflación fue del 1,8% en septiembre. Los mayores aportes provinieron de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Educación.

En paralelo, los Servicios registraron una suba mensual del 2%, frente al 1,6% de los Bienes. En la comparación interanual, los Servicios acumularon un aumento del 36%, mientras que los Bienes avanzaron 27,9%.

Con estos resultados, el IPCBA cerró los primeros nueve meses de 2026 con una inflación acumulada del 23,7% y una variación interanual del 32,9%.