A dos años del RIGI, el Gobierno aprobó proyectos por u$s50.000 millones

Aunque el sector privado anuncia grandes sumas para atraer fondos productivos, persisten incógnitas sobre el flujo genuino de capital externo

Proyectos en marcha. El régimen genera debate por su costo fiscal y la lenta materialización.

Datos oficiales escasos; importaciones del RIGI son solo el 2.5% de lo prometido.

El RIGI anuncia u$s200B, pero el ingreso real de esas inversiones es incierto.

El RIGI acumula anuncios de inversión por más de u$s200.000 millones desde que arrancó hace dos años. Pero hay una pregunta que genera ruido: ¿cuánto de ese dinero ingresó efectivamente al país?

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones está vigente desde octubre de 2024. Ofrece beneficios impositivos y estabilidad tributaria y jurídica por 30 años a quienes inviertan al menos u$s200 millones en sectores estratégicos, y es una de las grandes apuestas del Gobierno para atraer capital privado y apuntalar el crecimiento económico.

La ventana para adherirse cierra en julio de 2027. Desde el Ejecutivo oficializaron 23 proyectos por casi u$s50.000 millones vía Boletín Oficial.

Otros 24 proyectos están en evaluación por casi u$s160.000 millones. Pero el dato del ingreso efectivo no aparece en ninguna página oficial.

El número que no está claro: cuánto dinero entró

Hay indicios, aunque no un dato único y público. Las fuentes oficiales consultadas remiten a la página del RIGI, donde figuran proyectos aprobados y previsiones de inversión por año y sector.

Lo que no figura es cuánto efectivamente ingresó. A fines de abril, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, dio una pista ante inversores extranjeros.

Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el ingreso efectivo por RIGI había sido cercano a u$s760 millones netos, según datos del Ministerio de Economía que citó Werning. Ese número no volvió a actualizarse públicamente.

Sin ese dato accesible, los analistas miran otras variables. La más cercana: las importaciones que hacen las empresas del régimen.

Las importaciones como termómetro de la inversión real

No refleja la totalidad de la inversión, aclaran los expertos. Pero es el indicador disponible más confiable para medir el ritmo de desembolsos.

La consultora EcoGo relevó que las importaciones subieron fuerte en los últimos dos meses. El acumulado desde principios de 2025 llega a u$s623,9 millones.

Los últimos tres meses (julio-septiembre 2026) explican el 47,2% del total de compras al exterior de los proyectos RIGI. Hay una aceleración visible.

El economista Federico Bernini coincidió en que se evidencia ese salto en los últimos meses. En agosto, las importaciones del RIGI tocaron el máximo de la serie con casi u$s142 millones.

En septiembre llegaron a casi u$s107 millones, según datos de EcoGo sobre la base de información aduanera de ARCA. El impulso vino principalmente del proyecto del oleoducto VMOS.

Ese oleoducto busca estar operativo desde enero 2027, y junto con el proyecto siderúrgico, parques solares y minería, lideran las compras al exterior, según indica el Monitor de Proyectos del RIGI de DESIP-IIEP de la UBA-Conicet.

Qué porcentaje representan los desembolsos hasta ahora

A dos años de la puesta en marcha, las inversiones millonarias anunciadas tardan en llegar. Gran parte está relacionada con los plazos y condiciones que tienen esos megaproyectos.

El acumulado de importaciones hasta septiembre representa apenas el 2,5% del total de inversiones comprometidas. Eso es sobre cerca de u$s36.730 millones de proyectos oficializados y aprobados pero aún no publicados en el Boletín Oficial.

La ley RIGI establece un mínimo de inversión exigido al término de los primeros dos años desde la aprobación. Para ese momento, EcoGo calcula que las importaciones representarán el 7,8% del total comprometido.

Para los proyectos aprobados -con o sin oficialización- el mínimo a desembolsar en los dos primeros años totaliza hasta el momento u$s13.500 millones. Los plazos para ingresar efectivamente esos montos varían por proyecto.

Se darán hacia el cierre de 2027 y 2008. El ritmo real de cumplimiento aún está por verse.

El ritmo teórico que marca la consultora EcoGo

EcoGo estimó el ritmo inversor teórico que tienen por año los proyectos RIGI con luz verde oficial. Las cifras son estas:

Para 2025: u$s1.820 millones

Para este año: u$s4.598 millones

En 2027: u$s4.905 millones

Para 2029: u$s2.120 millones

Son proyecciones basadas en los compromisos firmados. La realidad podría alejarse de esos números si los proyectos se retrasan o aceleran.

La polémica por el "gasto tributario" del régimen

Estos días el RIGI fue cuestionado por el supuesto gasto tributario. Es decir, los fondos que el Estado resigna recaudar ante un esquema de beneficios a un sector económico.

De acuerdo con cálculos de EcoGo, el Estado se pierde hasta u$s8.500 millones anuales de ingresos por el régimen. Desde el oficialismo rechazan esa lectura.

Exponen que sin esa política de incentivo no habría inversiones de la magnitud de las anunciadas, por lo que hablar de "fondos resignados" no tiene sentido si esos proyectos no existirían sin el régimen.

Es un debate que seguirá vigente mientras el ingreso efectivo de capital siga siendo opaco. Y mientras los anuncios superen ampliamente a los desembolsos.

Cuáles son los proyectos que ya tienen luz verde oficial

Son 23 los proyectos RIGI oficializados y totalizan cerca de u$s50.000 millones. Hay otros 24 en revisión por casi u$s160.000 millones.

Entre ambos grupos, aseguran que se generarán 243.182 empleos. Así se desprende de los datos recopilados en la página oficial del RIGI.

A esos se sumarán, una vez oficializados, otras cuatro iniciativas aprobadas: Glencore y Pluspetrol, Toyota y Tecpetrol. Los desembolsos estimados superarán los u$s73.746 millones.

Hasta el momento el listado de proyectos con resolución publicada es liderado por el sector minero, con 12 proyectos. Le sigue petróleo y gas con 7 proyectos.

Energía eléctrica suma 2 proyectos, mientras siderurgia e infraestructura tienen 1 cada uno. La ventana para adherirse cierra en julio de 2027, y el ritmo de aprobaciones podría acelerarse en los próximos meses.