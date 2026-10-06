El RIGI ya suma 13 proyectos mineros por u$s25.230 millones, con MARA como última incorporación y San Juan como principal destino de las inversiones.

La incorporación de MARA en Catamarca sumó u$s4.000 millones a la cartera.

El RIGI aprobó 13 proyectos mineros con una inversión total de u$s25.230 millones.

La aprobación del proyecto Minera Alumbrera-Agua Rica (MARA), de Glencore, elevó a 13 la cantidad de iniciativas mineras incorporadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto, ubicado en Catamarca, contempla una inversión de capital estimada en u$s4.000 millones.

Con esta incorporación, el conjunto de proyectos mineros aprobados bajo el régimen alcanza una inversión total informada de u$s25.230 millones. La cifra surge de sumar los montos previstos para cada una de las iniciativas que forman parte de la cartera.

MARA fue aprobado por el Comité Evaluador del RIGI el 2 de octubre, durante la visita del presidente Javier Milei a París. El proyecto de Glencore pasó a ser la incorporación minera más reciente al régimen y se ubicó entre las iniciativas de mayor volumen de inversión.

La compañía prevé desembolsar u$s771 millones durante los primeros dos años. El inicio de las obras está previsto para noviembre de 2027, mientras que la puesta en operación se proyecta para octubre de 2031.

El proyecto contempla la producción de cobre, oro, plata y molibdeno y utilizará infraestructura existente de Alumbrera para el procesamiento del mineral. La producción promedio proyectada alcanza las 200.000 toneladas anuales de cobre y las exportaciones estimadas ascienden a u$s2.167 millones por año.

Cuáles son los 13 proyectos mineros aprobados por el RIGI

La incorporación de MARA modificó la composición de una cartera que hasta entonces estaba integrada por 12 proyectos. Las iniciativas abarcan cobre, oro, plata y litio, además de ampliaciones de operaciones mineras existentes.

Los proyectos están distribuidos entre San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza. Dos de las iniciativas tienen presencia en más de una provincia, por lo que sus montos no pueden atribuirse de manera exclusiva a una sola jurisdicción.

Vicuña, San Juan: Inversión total de u$s9.737 millones . Vicuña es el proyecto minero con mayor inversión aprobada dentro del RIGI. Vicuña Argentina S.A. tiene como titulares a BHP y Lundin Mining. La iniciativa contempla la extracción, producción y exportación de cobre, oro, plata de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. También incluye actividades de exploración sobre concesiones vinculadas y el desarrollo de la infraestructura necesaria para la operación. El proyecto recibió la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP)

Inversión total de . Vicuña es el proyecto minero con mayor inversión aprobada dentro del RIGI. Vicuña Argentina S.A. tiene como titulares a BHP y Lundin Mining. La iniciativa contempla la extracción, producción y exportación de cobre, oro, plata de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. También incluye actividades de exploración sobre concesiones vinculadas y el desarrollo de la infraestructura necesaria para la operación. El proyecto recibió la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) Minera Alumbrera-Agua Rica, Catamarca: Inversión total de u$s4.000 millones . MARA es el proyecto de Glencore ubicado en Catamarca y representa la incorporación más reciente al RIGI. La iniciativa está orientada a la producción de cobre, oro, plata y molibdeno. Para el procesamiento del mineral utilizará infraestructura existente de Alumbrera. La empresa prevé una inversión de u$s4.000 millones, con u$s771 millones durante los primeros dos años. Las obras comenzarían en noviembre de 2027 y la puesta en operación está prevista para octubre de 2031

Inversión total de . MARA es el proyecto de Glencore ubicado en Catamarca y representa la incorporación más reciente al RIGI. La iniciativa está orientada a la producción de cobre, oro, plata y molibdeno. Para el procesamiento del mineral utilizará infraestructura existente de Alumbrera. La empresa prevé una inversión de u$s4.000 millones, con u$s771 millones durante los primeros dos años. Las obras comenzarían en noviembre de 2027 y la puesta en operación está prevista para octubre de 2031 Proyecto Rincón, Salta: Inversión total de u$s2.744 millones . Rincón Mining Pty Ltd., perteneciente a Rio Tinto, desarrolla el proyecto Rincón en Salta, destinado a la producción de litio. La iniciativa fue incorporada al RIGI y recibió la clasificación de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. La inversión total informada llega a u$s2.744 millones, mientras que los activos computables representan u$s2.299 millones

Inversión total de . Rincón Mining Pty Ltd., perteneciente a Rio Tinto, desarrolla el proyecto Rincón en Salta, destinado a la producción de litio. La iniciativa fue incorporada al RIGI y recibió la clasificación de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. La inversión total informada llega a u$s2.744 millones, mientras que los activos computables representan u$s2.299 millones Los Azules, San Juan: Inversión total de u$s2.672 millones . Los Azules, de McEwen Copper, es un proyecto de cobre ubicado en San Juan. El desarrollo contempla la construcción de la mina, una planta y la infraestructura asociada para producir cátodos de cobre. La inversión total informada alcanza u$s2.672 millones, con u$s2.354 millones correspondientes a activos computables

Inversión total de . Los Azules, de McEwen Copper, es un proyecto de cobre ubicado en San Juan. El desarrollo contempla la construcción de la mina, una planta y la infraestructura asociada para producir cátodos de cobre. La inversión total informada alcanza u$s2.672 millones, con u$s2.354 millones correspondientes a activos computables Ampliación Cauchari-Olaroz, Jujuy: Inversión total de u$s1.241 millones . La iniciativa corresponde a Exar y está vinculada con la ampliación del proyecto Cauchari-Olaroz, destinado a la producción de litio en Jujuy. El monto total de inversión informado asciende a u$s1.241 millones. De esa cifra, u$s1.167 millones corresponden a activos computables dentro del régimen

Inversión total de . La iniciativa corresponde a Exar y está vinculada con la ampliación del proyecto Cauchari-Olaroz, destinado a la producción de litio en Jujuy. El monto total de inversión informado asciende a u$s1.241 millones. De esa cifra, u$s1.167 millones corresponden a activos computables dentro del régimen PSJ Cobre Mendocino, Mendoza: Inversión total de u$s891 millones . El proyecto PSJ Cobre Mendocino, de Minera San Jorge, contempla el desarrollo y procesamiento de minerales sulfurados de cobre, con recuperación de oro como subproducto. La iniciativa incluye una mina a cielo abierto y una planta concentradora basada en un proceso de flotación convencional

Inversión total de . El proyecto PSJ Cobre Mendocino, de Minera San Jorge, contempla el desarrollo y procesamiento de minerales sulfurados de cobre, con recuperación de oro como subproducto. La iniciativa incluye una mina a cielo abierto y una planta concentradora basada en un proceso de flotación convencional Diablillos, Salta y Catamarca: Inversión total de u$s764 millones . Diablillos, de AbraSilver, es un proyecto de oro y plata ubicado en el área limítrofe entre Salta y Catamarca. La inversión total asciende a u$s764 millones, mientras que los activos computables alcanzan u$s482 millones. Al tener presencia en dos provincias, el monto total del proyecto se encuentra asociado a ambas jurisdicciones cuando se analiza la distribución territorial de las inversiones

Inversión total de . Diablillos, de AbraSilver, es un proyecto de oro y plata ubicado en el área limítrofe entre Salta y Catamarca. La inversión total asciende a u$s764 millones, mientras que los activos computables alcanzan u$s482 millones. Al tener presencia en dos provincias, el monto total del proyecto se encuentra asociado a ambas jurisdicciones cuando se analiza la distribución territorial de las inversiones Tres Quebradas, Catamarca: Inversión total de u$s710 millones . Tres Quebradas, también denominado 3Q, corresponde al desarrollo de un proyecto de litio en Catamarca vinculado con Zijin Mining. La inversión total informada alcanza u$s710 millones. Dentro de ese monto, u$s594 millones corresponden a activos computables

Inversión total de . Tres Quebradas, también denominado 3Q, corresponde al desarrollo de un proyecto de litio en Catamarca vinculado con Zijin Mining. La inversión total informada alcanza u$s710 millones. Dentro de ese monto, u$s594 millones corresponden a activos computables Carbonatos Profundos, San Juan: Inversión total de u$s665 millones . Carbonatos Profundos, también denominado DCP, forma parte del proyecto Gualcamayo y está a cargo de Minas Argentinas. La iniciativa contempla la exploración de las concesiones Gualcamayo 1 y Gualcamayo 2, la determinación de la factibilidad del yacimiento de oro y plata y la construcción y operación de una planta para procesar los minerales extraídos. Fue el primer proyecto minero aprobado por el RIGI durante 2026. La inversión total informada alcanza u$s665 millones

Inversión total de . Carbonatos Profundos, también denominado DCP, forma parte del proyecto Gualcamayo y está a cargo de Minas Argentinas. La iniciativa contempla la exploración de las concesiones Gualcamayo 1 y Gualcamayo 2, la determinación de la factibilidad del yacimiento de oro y plata y la construcción y operación de una planta para procesar los minerales extraídos. Fue el primer proyecto minero aprobado por el RIGI durante 2026. La inversión total informada alcanza u$s665 millones Sal de Oro II, Salta y Catamarca: Inversión total de u$s547 millones . Sal de Oro II, de Posco Argentina, es un proyecto de litio que contempla la construcción de una planta destinada a producir carbonato de litio, además de la infraestructura complementaria. La inversión total informada asciende a u$s547 millones. El proyecto tiene presencia tanto en Salta como en Catamarca, por lo que el monto completo no puede asignarse exclusivamente a una de las dos provincias

Inversión total de . Sal de Oro II, de Posco Argentina, es un proyecto de litio que contempla la construcción de una planta destinada a producir carbonato de litio, además de la infraestructura complementaria. La inversión total informada asciende a u$s547 millones. El proyecto tiene presencia tanto en Salta como en Catamarca, por lo que el monto completo no puede asignarse exclusivamente a una de las dos provincias Fénix, Catamarca: Inversión total de u$s531 millones . La Expansión Fase 1B del proyecto Fénix está localizada en Catamarca y corresponde a una iniciativa vinculada con la producción de potasio y litio. El proyecto registra una inversión total informada de u$s531 millones

Inversión total de . La Expansión Fase 1B del proyecto Fénix está localizada en Catamarca y corresponde a una iniciativa vinculada con la producción de potasio y litio. El proyecto registra una inversión total informada de u$s531 millones Ampliación Fases 8 y 9 de Veladero, San Juan: Inversión total de u$s436 millones . La iniciativa corresponde a Barrick y Shandong Gold y contempla la ampliación de las Fases 8 y 9 del sistema de lixiviación en valle de mina Veladero, ubicado en San Juan. La inversión total informada para esta ampliación alcanza u$s436 millones

Inversión total de . La iniciativa corresponde a Barrick y Shandong Gold y contempla la ampliación de las Fases 8 y 9 del sistema de lixiviación en valle de mina Veladero, ubicado en San Juan. La inversión total informada para esta ampliación alcanza u$s436 millones Hombre Muerto Oeste, Catamarca: Inversión total de u$s292 millones. Hombre Muerto Oeste (HMW), de Galán Litio, es el proyecto con menor inversión total dentro de las 13 iniciativas mineras aprobadas bajo el RIGI. El proyecto corresponde al subsector de litio y contempla una inversión total informada de u$s292 millones

Cuánto dinero concentran los principales proyectos mineros del RIGI

La suma de las inversiones informadas para los 13 proyectos alcanza u$s25.230 millones. MARA aporta u$s4.000 millones a un conjunto que, antes de su aprobación, acumulaba u$s21.230 millones.

La concentración del capital es elevada. Vicuña, MARA, Los Azules y Rincón reúnen en conjunto u$s19.153 millones. Esos cuatro proyectos representan aproximadamente tres cuartas partes de la inversión total informada para las iniciativas mineras incorporadas al RIGI.

Vicuña concentra por sí solo u$s9.737 millones, seguido por MARA con u$s4.000 millones, Rincón con u$s2.744 millones y Los Azules con u$s2.672 millones.

El monto total de inversión tampoco debe confundirse con los activos computables. El RIGI establece parámetros específicos para determinar qué parte de las inversiones realizadas por cada proyecto queda comprendida dentro de esa categoría.

Por ejemplo, Vicuña informa una inversión total de u$s9.737 millones y activos computables por u$s9.025 millones. En Los Azules, las cifras son de u$s2.672 millones y u$s2.354 millones, respectivamente.

San Juan concentra más de la mitad de la inversión minera

La distribución territorial muestra a San Juan como la provincia con mayor volumen de inversión asociado a los proyectos aprobados.

La provincia reúne cuatro iniciativas: Vicuña, Los Azules, Carbonatos Profundos y la ampliación de las Fases 8 y 9 de Veladero.

En conjunto, esos proyectos representan u$s13.510 millones. La cifra equivale a más de la mitad de los u$s25.230 millones correspondientes al total nacional.

Vicuña representa la mayor parte de ese monto, con u$s9.737 millones. Los Azules suma u$s2.672 millones, Carbonatos Profundos aporta u$s665 millones y la ampliación de Veladero agrega u$s436 millones.

Catamarca suma u$s6.844 millones asociados a proyectos del RIGI

Catamarca tiene cuatro proyectos localizados exclusivamente en su territorio: MARA, Tres Quebradas, Fénix y Hombre Muerto Oeste.

A ese grupo se agregan Diablillos y Sal de Oro II, que también tienen presencia en Salta.

Si se toma el monto total informado de cada iniciativa que tiene presencia en Catamarca, la inversión asociada a la provincia alcanza u$s6.844 millones.

Esta cifra no puede sumarse directamente al total nacional porque los montos de Diablillos y Sal de Oro II también están contabilizados dentro de la inversión asociada a Salta.

Salta concentra proyectos de litio, oro y plata

Salta cuenta con el proyecto Rincón, de Rio Tinto, por u$s2.744 millones. También comparte con Catamarca los proyectos Diablillos y Sal de Oro II.

Si se consideran los montos completos de las tres iniciativas vinculadas con la provincia, la inversión asociada alcanza u$s4.055 millones.

En este caso, los u$s1.311 millones correspondientes a Diablillos y Sal de Oro II también forman parte del cálculo territorial de Catamarca debido a que ambos proyectos tienen presencia en las dos provincias.

Jujuy y Mendoza tienen un proyecto cada una

Jujuy cuenta con la ampliación de Cauchari-Olaroz, con una inversión total informada de u$s1.241 millones.

El proyecto está orientado a la producción de litio y corresponde a Exar.

Mendoza, por su parte, tiene incorporado al RIGI el proyecto PSJ Cobre Mendocino, con una inversión de u$s891 millones. La iniciativa contempla la producción de cobre y la recuperación de oro como subproducto.

El cobre gana peso dentro del RIGI minero

La incorporación de MARA también modifica la composición por mineral de los proyectos aprobados.

Vicuña, Los Azules, PSJ Cobre Mendocino y MARA corresponden a iniciativas vinculadas con el cobre. En conjunto, estos cuatro proyectos concentran más de la mitad del capital total informado para las iniciativas mineras incorporadas al régimen.

El resto de la cartera incluye proyectos de litio, oro y plata, además de ampliaciones de operaciones existentes.

El mapa resultante muestra una concentración del capital en San Juan, principalmente por Vicuña y Los Azules, mientras que Catamarca y Salta reúnen proyectos vinculados con el litio, el oro y la plata y suman, con MARA, una iniciativa de cobre de u$s4.000 millones.

Con la aprobación de MARA, el RIGI minero queda integrado por 13 proyectos y u$s25.230 millones de inversión total informada. La cartera incluye iniciativas nuevas y ampliaciones de operaciones, distribuidas entre cinco provincias y con dos proyectos que abarcan jurisdicciones compartidas.