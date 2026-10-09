Fracasó la paritaria de la Alimentación: cuánto ofrecieron de aumento los empresarios

El último incremento fue del 9% más suma fija. En septiembre todavía no tienen una mejora. El gremio convocó a asambleas. El martes, nueva reunión.

Fiel a los tiempos que corren, la paritaria en la industria de la alimentación entró en modo "tensión", aunque sin la amenaza latente de conflicto. Es que todavía quedan instancias de negociaciones entre la conducción de la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y los representantes de la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA).

Hasta ahora, los encuentros que se llevaron a cabo entre las partes terminaron en un rotundo fracaso, por lo que la organización gremial llamó a asambleas en las fábricas de todo el país para informar de la situación. Según explicaron fuentes gremiales a iProfesional, no se trata de una medida de fuerza encubierta, como un virtual quite de colaboración, sino "detallar cómo viene la discusión con las patronales", indicaron.

Por qué el gremio rechazó la oferta empresarial

En el último cónclave que se llevó a cabo esta semana, los empresarios ofrecieron una suba salarial del 6% por cuatro meses, rechazado de plano por el gremio, que advirtió que se trata de un porcentaje inferior a las previsiones inflacionarias para el próximo cuatrimestre. Las fuentes consultadas remarcaron que "los aumentos en transporte, servicios y alimentos superarán ampliamente el 6%", por lo que la oferta empresarial queda muy por debajo de lo necesario para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.

En forma oficial, el consejo directivo de la FTIA, que encabeza Héctor Morcillo, ratificó la necesidad de "sostener el poder de compra de los salarios, en un contexto económico", al tiempo que sostuvo que "nuestra postura es estar abiertos al diálogo, como siempre lo hemos hecho, pero defendiendo tanto los ingresos de los trabajadores como el empleo".

El sindicato y la cámara se reunirán el martes próximo para establecer un incremento de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras bajo el convenio colectivo 244/94, que es de la rama general. Los paritarios gremiales sostienen que "los gastos de alimentación, educación y servicios son los que más afectan los bolsillos de los trabajadores".

De cuánto fue el último aumento salarial

La última mejora salarial para la actividad fue del 9% a partir de agosto sobre los valores vigentes, con nuevos montos por hora para todas las categorías. A dicho porcentaje se le sumó un pago único no remunerativo de $120.000 para la categoría inicial -correspondiente a los meses de mayo, junio y julio- que ya abonó en dos cuotas de $70.000 y $50.000.

Con el 9% liquidado, el salario inicial quedó en agosto en $1.500.000 aproximadamente, mientras que la categoría superior fue de unos $2.500.000.

Para el gremio, lo más importante de dicha reunión fue que se ratificó la plena vigencia del convenio 244/94 por un año a partir de la fecha de suscripción, desactivan cualquier intento de flexibilización o desregulación de las condiciones de trabajo en los establecimientos alimenticios del país. Al respecto, Morcillo declaró: "Defender el salario y defender los derechos fueron, son y seguirán siendo los pilares de nuestra acción sindical", dejando en claro la postura firme del gremio de cara a las negociaciones venideras.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Sergio Escalante, destacó que "logramos que el convenio colectivo no se toque. Planteamos desde el minuto uno que íbamos a sostener todas las conquistas, son derechos que se ganaron con años de lucha, organización y esfuerzo de todos, y sabemos que lo que se pierde cuesta muchísimo recuperarlo".