Santiago Caputo denunció fraude en las pensiones por invalidez: "Casi el 60% son truchas"

Funcionarios señalan irregularidades en la entrega de apoyos por discapacidad y anuncian reformas que podrían afectar a beneficiarios

Santiago Caputo, asesor presidencial, apuntó contra las pensiones por invalidez. En una serie de publicaciones en X, aseguró que aproximadamente el 60% de estos beneficios son fraudulentos.

"Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas", escribió Caputo. "Certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política".

Santiago Caputo acusó que el 60% de las pensiones por invalidez son truchas. Imagen por captura

El funcionario comparó la situación argentina con países en conflicto. "Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra", disparó.

Según su análisis, la proliferación de certificados truchos genera que las prestaciones genuinas sean insuficientes: "Como los recursos son escasos, producto de esta cantidad de pensiones truchas, las prestaciones para aquellos que efectivamente tienen alguna discapacidad son un desastre".

Las pensiones no contributivas por invalidez son un beneficio que otorga el Estado a personas con discapacidad que no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. No requieren aportes previos.

Caputo cerró con una definición categórica. "El tema pensiones por invalidez debe ser una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años".

El proyecto de ley que busca frenar el fraude en pensiones

Esta semana, el gobierno envió al Congreso un proyecto específico. La iniciativa lleva el nombre de Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.

El objetivo es establecer mecanismos para prevenir, detectar y sancionar el fraude en el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral, según indica el texto oficial.

El proyecto propone una revisión profunda del sistema actual. Busca cerrar las vías que permiten la emisión irregular de certificados de discapacidad.

Sin embargo, Caputo advirtió sobre la resistencia política. "Mientras el gobierno viene intentando dar de baja esas pensiones truchas, el Congreso insiste no solo en obstaculizar esto sino que pretenden DUPLICAR las pensiones existentes".

El caso Romina Uhrig que encendió la mecha

Ex diputada kirchnerista habría usado un certificado de discapacidad trucho. Imagen por captura

Las declaraciones del asesor presidencial llegaron días después de conocerse una denuncia contra Romina Uhrig. La exdiputada y exparticipante de Gran Hermano quedó en el centro de la polémica.

Uhrig tiene un certificado de discapacidad emitido en 2018. El documento fue expedido cuando su entonces pareja, Walter Festa, era intendente de Moreno.

El certificado tiene una particularidad llamativa. Su vencimiento está fijado para 2028, una década después de su emisión.

La denuncia plantea irregularidades en la obtención del documento. El caso se suma a otros que circulan en redes y medios sobre certificados emitidos sin respaldo médico real.

Para Caputo, ejemplos como este demuestran la magnitud del problema: miles de certificados entregados por decisión política, no por razones médicas genuinas.

El debate sobre las pensiones por invalidez promete intensificarse en las próximas semanas. Con el proyecto de ley en el Congreso y casos resonantes como el de Uhrig, el tema quedó instalado en la agenda pública.