Cuánto se cobra por salario mínimo en octubre y cuáles son los aumentos hasta abril 2027

El cronograma oficial del salario mínimo prevé nuevas subas hasta abril de 2027 y actualiza los montos de la prestación por desempleo

Fija un piso salarial e incide directamente en las prestaciones por desempleo.

El SMVM es de $391.200 (Oct 2026) y alcanzará los $437.000 en Abril de 2027.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es de $391.200 mensuales desde el 1 de octubre de 2026 para los trabajadores que cumplen la jornada legal completa. Para quienes cobran por hora, el valor mínimo quedó fijado en $1.956.

La actualización forma parte del cronograma dispuesto por el Gobierno nacional mediante la Resolución 4/2026, después de que los representantes sindicales y empresarios no alcanzaran un acuerdo en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La norma establece aumentos mensuales hasta abril de 2027, cuando el piso salarial llegará a $437.000. Además de fijar una referencia mínima para los ingresos laborales, el SMVM incide en el cálculo de determinadas prestaciones, entre ellas el seguro por desempleo.

Salario mínimo: cuánto se cobra en octubre 2026 y cuánto aumenta hasta abril de 2027

El cronograma oficial establece nuevos valores para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa y para quienes cobran por hora.

Desde el 1 de octubre de 2026: el salario mínimo es de $391.200 mensuales y de $1.956 por hora para los trabajadores jornalizados.

Desde el 1 de noviembre de 2026: el piso salarial será de $398.800 mensuales y el valor horario llegará a $1.994.

Desde el 1 de diciembre de 2026: el salario mínimo ascenderá a $406.400 mensuales y a $2.032 por hora.

Desde el 1 de enero de 2027: el monto mensual se ubicará en $414.200 y el valor por hora será de $2.071.

Desde el 1 de febrero de 2027: el SMVM llegará a $422.000 mensuales y a $2.110 por hora.

Desde el 1 de marzo de 2027: el salario mínimo será de $429.600 mensuales y de $2.148 por hora.

Desde el 1 de abril de 2027: el piso salarial alcanzará los $437.000 mensuales y los $2.185 por hora.

El esquema comenzó en septiembre, cuando el salario mínimo se ubicó en $383.800 mensuales y $1.919 por hora. En octubre, el aumento fue de $7.400, equivalente a aproximadamente un 1,9% respecto del mes anterior.

Si se compara el valor de septiembre con el previsto para abril de 2027, la suba acumulada será de $53.200, cerca de un 13,9%.

Los importes corresponden a trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional, entre otros ámbitos contemplados por la normativa. Las asignaciones familiares no están incluidas en el salario mínimo.

En los casos de jornadas reducidas y contratos a tiempo parcial alcanzados por las excepciones legales, el salario se calcula de manera proporcional a la carga horaria.

Cómo queda la prestación por desempleo en octubre de 2026

La actualización del salario mínimo también modifica los límites de la prestación por desempleo prevista en la Ley 24.013.

El beneficio equivale al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores a la finalización del contrato laboral.

El monto tiene un piso equivalente al 50% del SMVM y un techo del 100% de ese indicador. Con los valores de octubre, los importes quedan de la siguiente manera:

Prestación mínima por desempleo: $195.600 mensuales.

Prestación máxima por desempleo: $391.200 mensuales.

Los límites se actualizan junto con el salario mínimo. En noviembre, el piso será de $199.400 y el máximo, de $398.800. En diciembre, pasarán a $203.200 y $406.400, respectivamente.

El importe que recibe cada beneficiario depende de su remuneración anterior, dentro de los límites establecidos. Por eso, la actualización del tope no significa que todas las personas que cobran la prestación reciban automáticamente el monto máximo.

Qué hay que tener en cuenta sobre el salario mínimo

El Salario Mínimo, Vital y Móvil establece un piso legal para los trabajadores comprendidos en la normativa, pero no necesariamente coincide con el sueldo que corresponde cobrar en cada actividad.

Los convenios colectivos pueden fijar salarios básicos superiores, según el sector, la categoría laboral, la antigüedad y los adicionales correspondientes. Por eso, para determinar cuánto debe cobrar un trabajador registrado, también es necesario consultar el convenio colectivo aplicable.

La resolución tampoco implica que todas las prestaciones sociales aumenten automáticamente. El efecto depende de las normas que vinculan cada beneficio con el salario mínimo.

Con el cronograma vigente, el SMVM continuará aumentando mes a mes hasta abril de 2027, cuando llegará a $437.000 mensuales para los trabajadores que cumplen la jornada legal completa.