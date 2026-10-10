Alberto Ades, el economista que habló en el Gabinete, reforzó sus dichos sobre el dólar

Ades fue el hombre que Milei llevó esta semana a la reunión de Ministros en la que no estuvo Toto Caputo y luego salió en varios medios

El economista argentino radicado en Nueva York, Alberto Ades, volvió a posicionarse en el centro del debate económico nacional tras participar esta semana de una reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei —encuentro al que no asistió el ministro de Economía, Luis Caputo— y encarar posteriormente un intenso raid mediático. Durante una entrevista radial, el especialista reeditó sus advertencias sobre el esquema cambiario del Gobierno e insistió en que el tipo de cambio real se encuentra apreciado, planteando abiertamente que le gustaría "un tipo de cambio real más alto".

Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard y con trayectoria en firmas de Wall Street como Goldman Sachs y Citigroup, argumentó que un dólar más caro "ayudaría a varios sectores", en especial a las industrias que "compiten con las importaciones", otorgándoles un "colchón para poder reconvertirse". Sobre el proceso de transformación productiva que atraviesa el país por la apertura comercial y el auge exportador de la energía, la minería y el agro, el economista sostuvo que "no todos van a sobrevivir", restando gravedad a la consecuencia al señalar que "en cualquier lugar del mundo se produce algunas cosas y se importa otras".

Alberto Ades y las tres alternativas para el tipo de cambio, con críticas al esquema monetario

Durante una exposición previa en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ades reconoció que el tipo de cambio está "apreciado y fuerte". En ese ámbito, explicó que lograr una depreciación real en un contexto de fuerte ingreso de divisas primarias no es sencillo e identificó tres caminos posibles para alcanzarlo: profundizar el superávit fiscal (lo que exige mayor ajuste en año electoral), recurrir a una devaluación discrecional (advirtiendo sobre su inmediato traslado a precios) o implementar reformas de fondo que eleven la productividad de la economía.

Asimismo, las intervenciones de Ades rozaron puntos sensibles de la gestión de Caputo, al cuestionar la rigidez de la política monetaria y el freno al crédito productivo. "¿Es demasiado restrictiva la política monetaria?", planteó el especialista, abriendo el debate sobre si existe margen para calibrar las condiciones financieras que permitan a las empresas viables atravesar el proceso de reconversión. En esa línea, remarcó la importancia de canalizar hacia el mercado de capitales o el sistema bancario los cerca de u$s300.000 millones que los argentinos mantienen fuera del circuito formal, concluyendo que "cuesta imaginar una transformación productiva profunda sin una expansión significativa del crédito privado".

La aparición en escena de Alberto Ades y el fantasma de la sucesión en Economía

La sorpresiva irrupción de Ades en la Quinta de Olivos y su posterior sobreexposición mediática se produjeron en un momento de sensibilidad política, marcado por la desaceleración de la actividad industrial, el freno en la construcción y la revisión a la baja del PBI en las estimaciones privadas. La ausencia justificada por enfermedad de Caputo en la reunión de Gabinete —quien horas más tarde reapareció en transmisiones de streaming— alimentó las versiones del mercado financiero que ubican a Ades dentro de la nómina de posibles alternativas o coordinadores para una segunda etapa del plan económico.

Pese a remarcar los contrapuntos en materia de crédito y dólar, Ades se mostró elogioso del rumbo general trazado por el Poder Ejecutivo, calificando el ajuste fiscal y la desinflación como una "tarea verdaderamente titánica" con resultados "notables". Sin embargo, insistió en poner el foco sobre el costo social y productivo del período de transición: "Detrás de cada empresa que cierra hay trabajadores, familias e historias que merecen nuestra atención", concluyó.