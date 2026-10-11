El ex juez Daniel Llermanos afirmó que la tokenización de regalías y otros ingresos públicos puede ser una vía de financiamiento para provincias

El ex juez penal Daniel Llermanos aseguró que la tokenización de regalías y otros ingresos públicos puede ser una vía innovadora para financiar a provincias y municipios, alineada con un proyecto de ley que ya está en el Congreso.

Como asesor de la firma Oroblock, que impulsa este esquema junto al proyecto minero Corina en La Rioja, Llermanos explicó que la iniciativa busca tokenizar derechos de cobro de ganancias sobre recursos naturales estratégicos, no la soberanía ni los recursos en sí.

Para los Estados, la ventaja está en adelantar recursos que de otra forma llegaría en años, permitiendo financiar obras inmediatas. A cambio, los municipios deberán ser transparentes y reconocer que los flujos pueden variar según la producción.

El mecanismo debe diseñarse con cuidado para evitar que la tokenización se transforme en deuda. Llermanos aclaró que si bien el token es un valor negociable bajo regulación nacional y con respaldo provincial, no es una criptomoneda descentralizada sin control.

Exploraciones mineras en las provincias

Oroblock impulsa la tokenización vinculada al proyecto minero Corina, que explora oro, cobre y plata en La Rioja. La empresa afirma que, aun sin la ley aprobada, es posible tokenizar activos dentro del marco regulado, generando confianza en inversores nacionales e internacionales.

El proyecto define que solo hasta el 20% del flujo futuro neto puede tokenizarse, y la Comisión Nacional de Valores supervisa estas emisiones bajo un régimen experimental vigente hasta 2027.

Este debate aparece en un contexto donde las provincias enfrentan una fuerte caída en transferencias federales no automáticas, lo que aumenta la necesidad de nuevas fuentes de financiamiento.

Para Llermanos, la principal ventaja para los Estados es poder adelantar recursos.

"Tiempo y precio. Una regalía que entra en cinco o diez años no pavimenta la ruta de este año. Tokenizar una parte permite traer ese flujo al presente, fraccionarlo y abrirlo a inversores que hoy no entran a un bono municipal opaco", señaló.

Las condiciones de tokenizar regalías

Llermanos advirtió que el mecanismo tiene condiciones: "A cambio, el municipio acepta tres cosas que tiene que decir en voz alta: que el flujo puede no existir si no hay producción, que el inversor va a exigir información, y que la opacidad deja de ser una herramienta de gestión. Esa última es la que más resistencia genera. Y es, justamente, la que más le sirve al vecino".

Consultado sobre si el esquema podría ser una deuda disfrazada, respondió: "Si se diseña mal puede convertirse en deuda. Por ejemplo si el municipio compromete el 100% de una regalía durante veinte años, eso es deuda, pero si compromete solo una fracción, con subordinación, con disparador de producción real y con la posibilidad de recomprar, es financiamiento atado a un flujo. La diferencia no es tecnológica. Es de contrato", según NA.

Sobre los cuestionamientos vinculados a la soberanía, el abogado sostuvo: "La soberanía se pierde cuando se cede el recurso, el token, en el diseño del proyecto, es un valor negociable bajo la Comisión Nacional de Valores, emitido con aprobación provincial y asentado en nodos bajo jurisdicción argentina. No es una criptomoneda suelta ni un activo que cualquiera mina en un servidor de afuera".

El planteo de Llermanos se apoya en un caso concreto: Oroblock impulsa la tokenización de derechos económicos vinculados al proyecto minero Corina, ubicado en las inmediaciones de la histórica mina La Mejicana.

Según la información publicada por Minerales del NOA S.A., empresa de exploración fundada en 2013 que lo incluye en su portafolio, Corina abarca 24.647 hectáreas distribuidas en once áreas, con expedientes iniciados entre 2022 y 2023.

Los minerales de interés son el oro, el cobre y la plata, y el proyecto se encuentra en etapa de exploración.

El marco regulatorio

Manuel Arias, director financiero de la firma, asegura: "Estamos trabajando con provincias y municipios para estructurar la tokenización de regalías y de flujos derivados de bienes del dominio público".

También aclaró que "aún sin la sanción de la ley, en el marco regulado por la Comisión Nacional de Valores ya hoy es posible tokenizar infinidad de activos que serán adquiridos por particulares y fondos de inversión de todo el mundo, pues Argentina reviste numerosas condiciones para ese mecanismo justamente por el estricto marco legal existente que da certeza de cobro al inversor".

El geólogo Osvaldo Di Giorgio, asesor de la empresa, explicó la diferencia entre el recurso y sus ingresos: "Algunos funcionarios desconfían de la palabra ‘token’. Es oportuno explicar: Una cosa es el bien: el yacimiento, el recurso, la concesión, la obra pública, el inmueble del dominio público. Eso no se vende, no se grava y no se tokeniza. La otra es el flujo: la regalía, la participación, el canon o la ganancia que ese bien ya produce o va a producir".

Y agregó: "El inversor compra un derecho de cobro, no un pedazo de la provincia. El dominio público sigue inalienable. Lo que circula es un crédito".

En cuanto al marco normativo, el proyecto de ley define a estos tokens como valores negociables bajo control de la CNV.

Exige además un convenio entre la Nación y la provincia aprobado por la Legislatura provincial, y fija un tope del 20% del flujo futuro neto de cada proyecto.

Mientras tanto, la CNV mantiene desde junio de 2025 un régimen experimental de tokenización, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2027, que admite fideicomisos financieros y fondos cerrados con oferta pública.