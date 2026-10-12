Proyecto de cupo femenino para promover el empleo en la construcción

La iniciativa es de concejales de La Plata, con la creación de un registro que impulse la contratación de trabajadoras en obras del municipio.

En el marco de una fuerte caída del empleo y, principalmente, en la construcción, desde distintos sectores se buscan distintos tipos de soluciones. Sin ir directamente al nudo del tema, pero con una mirada en la baja que están sufriendo las mujeres, con la combinación de despidos y pérdida del poder de compra de los salarios, concejalas platenses presentaron un proyecto para establecer un cupo laboral femenino del 10% en el sector de la construcción.

La iniciativa presentada por las concejalas Josefina Bolis, Ona Parrilli y Gisella Didio, de Fuerza Patria (FP) fue elaborada junto con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que lidera Gerardo Martínez, uno de los máximos referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Cómo funcionará el registro de trabajadoras y a qué sectores alcanza

La idea de las legisladoras es ampliar la participación de mujeres en un sector donde su presencia todavía es minoritaria, a partir de la creación de un Registro de Mujeres Trabajadoras de la Construcción. La propuesta contempla que el cupo sea obligatorio en determinadas obras y desarrollos que se realicen en todo el partido; puntualmente en el sector público.

Concretamente se apunta a:

Obras ejecutadas por organismos descentralizados, entes autárquicos y sociedades integradas por el Estado municipal

Empresas privadas y cooperativas que reciban concesiones de servicios, contratos de obra o infraestructura pública

Desarrollos particulares que cuenten con exenciones impositivas o subsidios otorgados por la Municipalidad de La Plata

Las empresas contratistas deberían cumplir con el porcentaje establecido en las distintas categorías profesionales y especialidades contempladas por el convenio colectivo de trabajo 76/75 (rama general), que incluye tareas de:

Electricista

Cañista

Aisladora

Montajista

Soldadora

Albañil

Técnica en seguridad e higiene

La brecha entre formación y empleo que busca cerrar el proyecto

En los fundamentos del proyecto, Bolis, Parrilli y Didio sostienen que hay una diferencia entre la cantidad de mujeres que se forman para trabajar en la construcción y las que finalmente acceden a esos puestos, detallando que el 45% de quienes asisten a cursos de formación técnica de la UOCRA son mujeres. Sin embargo, la representación femenina en los puestos de trabajo oscila entre el 3% y el 7% a nivel nacional y provincial, de acuerdo con los datos oficiales y de la propia organización gremial.

Para achicar esa diferencia, la iniciativa propone la implementación de programas de capacitación técnica y formación en oficios específicos junto con universidades públicas, sindicatos y centros de formación profesional.

En cuanto al futuro registro, incorporaría a mujeres capacitadas con domicilio legal en La Plata y funcionaría como una herramienta para ordenar y visibilizar las contrataciones; algo así como una "bolsa de trabajo", estableciendo también un plazo de adecuación de 90 días para alcanzar el cupo, bajo pena de sanciones de la Ley de Obras Públicas provincial.

Por otra parte, la conducción de la UOCRA junto con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), acordaron fijar por instrumento separado la contribución empresarial del 2% establecida en el marco de la negociación paritaria de los convenios colectivos 76/75 y 577/10.

Según el acta, a partir del 1° de junio pasado y durante el tramo paritario en curso, cada empleador aportará a la UOCRA una contribución equivalente al 2% de las remuneraciones sujetas a aportes legales de cada trabajador. La medida se enmarca en lo previsto por el artículo 9° de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y su decreto reglamentario, que establecen que estos fondos deberán ser destinados a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores y trabajadoras de la actividad.

Asimismo, determina que los montos recaudados serán objeto de una administración especial, documentada por separado del resto de los bienes y fondos sindicales. La contribución se incorporará a todos los tramos de la negociación paritaria anual y deberá ser depositada a partir del vencimiento de los aportes sindicales del mes de julio, utilizando la boleta oficial en el casillero "otros conceptos" a la orden del sindicato.

La iniciativa -que ya fue homologada por la secretaría de Trabajo- se suma al esquema de aumentos escalonados que para el trimestre junio-agosto estableció subas acumulativas del 2,1% en junio, 2% en julio y 1,9% en agosto, además de sumas extraordinarias no remunerativas abonadas en dos cuotas quincenales.