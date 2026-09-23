Paritaria: los obreros de la construcción acordaron aumentos de sueldo para el trimestre

El gremio de la UOCRA y las empresas de la construcción pactaron aumentos mensuales de salario para el tercer trimestre de 2026

Incluye aportes extraordinarios. Se revisará el 20 de octubre para ajustes futuros.

Define aumentos acumulativos para septiembre (1,9%), octubre (1.8%) y noviembre (1.7%) de 2026, actualizando salarios por hora.

Los trabajadores de la construcción nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de (UOCRA) firmó con las cámaras empresarias del sector el acuerdo salarial con aumentos para los meses septiembre, octubre y noviembre de 2026.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) suscribieron el pasado 21 de septiembre de 2026 el acuerdo salarial correspondiente al tercer tramo trimestral de la paritaria anual de la UOCRA para el período de abril de 2026 a marzo de 2027.

Este entendimiento alcanza a los trabajadores comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo CCT 76/75 y CCT 577/10, fijando una vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026.

Aumentos salariales mensuales para trabajadores de la construcción

Los aumentos salariales pactados son acumulativos y se aplican en tres tramos mensuales.

En septiembre de 2026 se establece un incremento del 1,9% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto de 2026.

En octubre de 2026 se aplica un 1,8% sobre los básicos vigentes al 30 de septiembre de 2026.

Finalmente, en noviembre de 2026 el incremento es del 1,7% sobre los básicos vigentes al 31 de octubre de 2026.

Cómo queda el salario por hora para la escala de la UOCRA

Para los trabajadores de la Zona A bajo el CCT 76/75, los valores básicos por hora o mes se actualizan mes a mes.

La categoría de Oficial Especializado percibe un básico por hora de $7.561 en septiembre, $7.697 en octubre y $7.828 en noviembre.

La categoría de Oficial pasa a $6.468 en septiembre, $6.585 en octubre y $6.697 en noviembre.

Para el Medio Oficial, los montos son de $5.977 en septiembre, $6.085 en octubre y $6.188 en noviembre.

La categoría de Ayudante fija su hora básica en $5.502 para septiembre, $5.601 para octubre y $5.696 para noviembre.

En el caso del Sereno, de liquidación mensual, los salarios básicos se establecen en $999.495 para septiembre, $1.017.485 para octubre y $1.034.783 para noviembre.

Asimismo, el acuerdo contempla los valores y adicionales zonales para las Zonas B, C y C-Austral.

Lo acordado se extiende de forma íntegra al CCT 577/10, actualizando las escalas de septiembre a noviembre por zona para las actividades específicas de canalización, líneas e instalación, y empalme.

Qué pactaron sindicato y empresas sobre aportes

En materia de aportes y contribuciones, se establece un aporte extraordinario solidario del 2% mensual para los trabajadores no afiliados, sobre los conceptos salariales remunerativos, normales y habituales devengados entre septiembre y noviembre de 2026 a favor de UOCRA.

Para los trabajadores afiliados a la organización gremial, la cuota sindical absorbe este concepto, evitando una doble retención.

A su vez, se fija una contribución empresarial del 2% mensual sobre las remuneraciones sujetas a aportes legales, destinada a financiar acciones sociales, asistenciales, previsionales o culturales.

Cómo se aplica y se rediscute la paritaria de la UOCRA

Respecto a la aplicación práctica, el acuerdo contiene una cláusula de absorción que habilita a los empleadores a compensar, hasta su concurrencia, los incrementos voluntarios otorgados a cuenta desde agosto de 2026, con la condición de no reducir el ingreso total del trabajador.

Las partes acordaron mantener en funcionamiento la Comisión Especial de seguimiento económico y fijaron una nueva reunión para el 20 de octubre de 2026, donde se analizarán los ajustes aplicables a partir de diciembre de 2026 y la continuidad de los aportes.

El texto suscripto se encuentra actualmente presentado ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo para su formal homologación.

Así, la UOCRA y las cámaras del sector establecen las subas de sueldo mensuales para septiembre, octubre y noviembre de 2026.