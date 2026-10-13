Crece el pluriempleo y el trabajo por cuenta propia gana terreno en Argentina

El empleo informal sumó 348.000 trabajadores en un año y la mayoría del aumento correspondió a cuentapropistas. Qué muestran los datos

El cuentapropismo y el pluriempleo ganan peso en un mercado laboral en el que crece la informalidad. En el segundo trimestre de 2026, la cantidad de trabajadores informales aumentó en 348.000 personas frente al mismo período del año anterior y la mayor parte de ese incremento correspondió a quienes trabajan por cuenta propia.

El informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET, precisa que los trabajadores por cuenta propia explicaron 316.000 de los nuevos puestos informales, equivalentes al 91% del aumento total. El dato refleja que esta modalidad de trabajo tiene un papel clave en la evolución de la informalidad.

El fenómeno coincide con un escenario laboral complejo. Según el INDEC, la tasa de desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026. En paralelo, un análisis del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) registró un aumento de la informalidad del 41,4% a fines de 2023 al 45% en el segundo trimestre de 2026.

En ese período también cambió la composición del empleo: la participación de los asalariados cayó del 73,7% al 70,5%, mientras que la del trabajo por cuenta propia pasó del 22,6% al 25,5%.

Crece el pluriempleo en Argentina

Otra señal de los cambios en el mercado laboral es el crecimiento del pluriempleo, es decir, la cantidad de personas que tienen más de una ocupación. Un informe de la Fundación Encuentro, elaborado sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, calculó que el indicador pasó del 8,8% de los ocupados en el cuarto trimestre de 2016 al 12,2% en el mismo período de 2025.

En términos absolutos, alrededor de 1,6 millones de personas tenían más de un empleo al cierre del año pasado. El estudio también muestra diferencias por género: las mujeres representan el 56,6% de quienes tienen más de una ocupación. Además, el 15,5% de las mujeres ocupadas tiene más de un empleo, frente al 9,5% de los varones.

Una de las claves para entender el fenómeno aparece al observar las actividades. El trabajo en casas particulares es la ocupación individual más frecuente entre quienes tienen más de un empleo y representa el 13% del total, según el informe.

Se trata de un sector marcado por jornadas fragmentadas y bajos ingresos, condiciones que suele llevar a realizar varios trabajos u ocupaciones para completar la jornada laboral y sumar remuneraciones.

Las aplicaciones, entre el ingreso extra y la actividad principal

El aumento de trabajadores independientes también se observa en las plataformas de transporte y reparto. Un relevamiento publicado por Ámbito señaló que Rappi, PedidosYa, DiDi y Cabify registraron un crecimiento de entre el 25% y el 30% en su cantidad de trabajadores operativos durante el último año, según datos aportados por las propias empresas.

La dedicación horaria permite tomar dimensión del lugar que estas aplicaciones pueden ocupar en la jornada laboral. Según las empresas, el 70% de los repartidores de Rappi se conecta menos de 10 horas semanales, mientras que PedidosYa informó que el 70% de sus repartidores trabaja un promedio de tres horas diarias.

La edad también marca diferencias entre las plataformas. En Rappi, el 66% de los repartidores tiene entre 18 y 33 años y el 21% se ubica entre los 34 y los 45. En Cabify, en cambio, predominan los conductores mayores de 40 años.

DiDi informó que sus conductores de más de 60 años realizan, en promedio, 2,5 veces más viajes que el resto. Estos perfiles sugieren que las aplicaciones captan la atención de trabajadores con distintas necesidades y posibilidades de inserción laboral.

El delivery puede resultar una alternativa para los jóvenes por sus menores barreras de entrada, aunque requiere un esfuerzo físico importante. En el transporte de pasajeros, contar con un vehículo propio, aunque también se puede alquilar, permite acceder a una actividad que puede ser a tiempo completo para perfiles mayores de 40 años.

En cuanto a los ingresos, un repartidor de Rappi percibe un promedio mensual de $188.788, mientras que un conductor de Cabify que trabaja 60 horas semanales obtiene alrededor de $800.000.

Los datos muestran que las aplicaciones pueden ocupar lugares muy distintos en la vida laboral de quienes las utilizan. Para algunos, representan una actividad de pocas horas semanales; para otros, implican jornadas extensas.

En un mercado laboral donde crecen el cuentapropismo y el pluriempleo, sumar una actividad o combinar varios trabajos gana cada vez más peso como forma de generar ingresos.