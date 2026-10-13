La canasta básica subió 1,7% y una familia necesitó más de $1.600.000 para no ser pobre

Las canastas que miden la pobreza y la indigencia subieron en septiembre por debajo de la inflación. Qué aumentos acumulan en lo que va del año

Las canastas alimentaria y total aumentaron 1,7% en septiembre, por debajo de la inflación del mes, que fue del 1,9%. Según el INDEC, un hogar de cuatro integrantes necesitó más de $1,63 millones para cubrir los gastos básicos y no quedar bajo la línea de pobreza.

El costo de las canastas básicas volvió a subir en septiembre, aunque a un ritmo inferior al de la inflación general. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registraron un incremento del 1,7% mensual.

Pese a esa desaceleración, una familia tipo, integrada por dos adultos y dos niños, necesitó $1.632.505 para cubrir sus necesidades básicas y no ser considerada pobre. En tanto, para no caer en la indigencia, ese mismo hogar requirió ingresos mensuales por $738.690.

La Canasta Básica Total, que establece el umbral de ingresos para determinar la pobreza, registró su menor valor en un año, mientras que la Canasta Básica Alimentaria mostró una desaceleración marcada respecto de los meses anteriores. En julio y agosto, esta última había aumentado un 2,6%, mientras que en junio la suba había sido del 1,3%.

Cuánto necesitó cada tipo de hogar para no ser pobre ni indigente

Los montos establecidos por el INDEC varían según la cantidad de integrantes de cada familia. Para un adulto, la línea de pobreza quedó en $528.319 mensuales, mientras que el ingreso necesario para no ser considerado indigente se ubicó en $239.058.

En el caso de un hogar compuesto por tres integrantes, el costo de la Canasta Básica Alimentaria ascendió a $588.083 y el de la Canasta Básica Total llegó a $1.299.664.

Para una familia de cuatro integrantes, los valores fueron de $738.690 para la canasta alimentaria y de $1.632.505 para la total.

La Canasta Básica Alimentaria contempla los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales básicos y se utiliza para establecer la línea de indigencia. La Canasta Básica Total, en cambio, incorpora también bienes y servicios esenciales no alimentarios, como indumentaria, transporte y educación, y permite determinar la línea de pobreza.

Cuánto aumentaron las canastas básicas en 2026

Pese a la moderación registrada en septiembre, el costo de los productos y servicios esenciales mantiene incrementos significativos en la comparación interanual.

En los primeros nueve meses de 2026, la Canasta Básica Alimentaria acumuló un aumento del 25,3%. Frente a septiembre del año pasado, en tanto, registró una suba del 40%.

Por su parte, la Canasta Básica Total acumuló un incremento del 24,7% entre enero y septiembre. En la comparación interanual, el aumento alcanzó el 38,7%.

Los datos reflejan que, aunque el incremento mensual de las canastas quedó por debajo de la inflación general, los valores necesarios para cubrir las necesidades básicas continúan por encima de los registrados un año atrás.

La inflación de septiembre se aceleró al 1,9%

La inflación de septiembre volvió a acelararse y volvió a acercarse al 2%. Según informó el INDEC este martes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 1,9% el mes pasado, por encima del 1,7% de agosto. De esta manera, acumuló un alza del 23,6% en los primeros nueve meses del año y registró una suba del 33,4% en la variación interanual.

El indicador se ubicó en línea con lo que esperaban las consultoras, que habían advertido por la presión que sumarían al índice los precios regulados. Y, si bien esperan un número algo más bajo para octubre, el IPC seguirá por arriba del 1,5% al menos hasta fin de año y los primeros meses del 2027.

Tanto la Fundación Libertad y Progreso como EcoGo y Analytica habían pronosticado un IPC del 2% para el noveno mes. En tanto, Equilibra calculaba una inflación del 2,1% mientras que C&T Asesores Económicos fue la más optimista, señalando que el costo de vida tuvo un alza del 1,9%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, preveía que la inflación de septiembre estaba en 1,9%, y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 30,3%.

Según informó el INDEC, a nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,7%) tuvieron subas vinculadas a Comidas fuera del hogar y Productos farmacéuticos.

Los principales aumentos en los precios Estacionales (2,9%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,3%) en Gas, Electricidad y Gastos de prepagas.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por Educación (3,0%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Restaurantes y hoteles (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, a excepción de la región GBA cuya mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.