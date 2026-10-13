La inflación de septiembre fue del 1,9% y la City anticipa qué pasará hasta fin de año

El IPC se ubicó por encima del 1,7% registrado en agosto, en línea con lo que esperaba el mercado. Los rubros que le sumaron presión al índice

La inflación de septiembre volvió a acelararse y volvió a acercarse al 2%. Según informó el INDEC este martes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 1,9% el mes pasado, por encima del 1,7% de agosto. De esta manera, acumuló un alza del 23,6% en los primeros nueve meses del año y registró una suba del 33,4% en la variación interanual.

El indicador se ubicó en línea con lo que esperaban las consultoras, que habían advertido por la presión que sumarían al índice los precios regulados. Y, si bien esperan un número algo más bajo para octubre, el IPC seguirá por arriba del 1,5% al menos hasta fin de año y los primeros meses del 2027.

Tanto la Fundación Libertad y Progreso como EcoGo y Analytica habían pronosticado un IPC del 2% para el noveno mes. En tanto, Equilibra calculaba una inflación del 2,1% mientras que C&T Asesores Económicos fue la más optimista, señalando que el costo de vida tuvo un alza del 1,9%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, preveía que la inflación de septiembre estaba en 1,9%, y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 30,3%.

"Septiembre presenta una particularidad: históricamente es un mes de presión estacional sobre los precios, especialmente en frutas e indumentaria. Al analizar los nueve años comprendidos entre 2017 y 2025, encontramos que los precios estacionales aumentaron por encima de la inflación núcleo en siete de los nueve septiembres, con una diferencia promedio de 1,9 puntos porcentuales", comentó Facundo Beltramone, economista de la Fundación Libertad.

Cuáles fueron los rubros que más subieron en septiembre

Los rubros que más subieron en septiembre

Según informó el INDEC, a nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,7%) tuvieron subas vinculadas a Comidas fuera del hogar y Productos farmacéuticos.

Los principales aumentos en los precios Estacionales (2,9%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,3%) en Gas, Electricidad y Gastos de prepagas.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por Educación (3,0%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Restaurantes y hoteles (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, a excepción de la región GBA cuya mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Qué espera el mercado para octubre y los próximos meses

Si bien para septiembre pasado los economistas alertan que hubo un incremento en los precios, para octubre mejoran las perspectivas.

La inflación que espera el mercado para los próximos meses, según el REM

Por ejemplo, según pudo consultar iProfesional con Tiscornia de C&T y con Menescaldi de Eco Go, si bien acaba de comenzar este período y es muy incipiente arrojar un número, ambos expertos están pronosticando una inflación en torno al 1,7% para el presente mes.

"Para octubre tenemos un número un poco abajo respecto al mes pasado, de alrededor de 1,8%, ya que hay cierta inercia al alza difícil se romper. Por ejemplo, Alimentos subió bastante en septiembre, sobre todo sobe en el final del mes, y deja arrastre para ahora", suma Baer de Quantum.

Este nivel coincide con el previsto por el anterior Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), correspondiente a inicios de septiembre, para el actual octubre ya estimaba una inflación de 1,7% y para noviembre de 1,6%. En diciembre subiría al 1,8%, por factores estacionales, mientras que en enero y febrero bajaría al 1,6%. Para marzo, las estimaciones ubican al IPC nuevamente en el orden del 1,7% mensual.

La reflexión de los analistas es que hubo cierta inercia al alza de los precios de la economía por la escalada que tuvo el dólar a fines de julio.

"Asociamos la persistencia de la inflación de la canasta al movimiento que estuvo teniendo el dólar en los últimos meses. Como ya tenemos aprendido, el efecto de pass through (traslado a los precios) toma su tiempo en concretarse e impacta primero sobre los bienes transables, especialmente los alimentos y bebidas no alcohólicas, que tienen un gran peso sobre el nivel general de precios medido por el INDEC", indican desde Fundación Libertad y Progreso.

Para Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad y Progreso, la suba en el Transporte (0,7%) de septiembre "todavía no refleja las subas de combustibles de fin de mes, que impactarían en octubre".

Finalmente, Vinicius Birembaum, también economista de la misma consultora, dice que "el cambio mensual no refleja un movimiento significativo para considerar cambios en la tendencia del sendero del crecimiento del nivel de precios. La inflación sostiene su tendencia de ciclos alrededor del 2%".