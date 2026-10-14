El incremento previsto para jubilaciones se basará en el índice de precios del mes anterior mientras se define si seguirá el pago adicional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en noviembre de 2026 los haberes jubilatorios con un aumento estimado del 1,9%, en línea con la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este ajuste, la jubilación mínima pasaría a $444.027,73, aunque los importes definitivos deberán confirmarse oficialmente.

Uno de los puntos centrales para quienes están próximos a jubilarse es cuánto cobra una persona que reúne los 30 años de aportes exigidos para acceder a la jubilación ordinaria. Sin embargo, alcanzar ese requisito no determina por sí solo el monto del beneficio: ANSES también considera la historia salarial y las reglas de cálculo previsional aplicables a cada trabajador.

A su vez, resta confirmar si el Gobierno mantendrá en noviembre el bono extraordinario de $70.000 que se pagó en octubre. Si se renueva por el mismo importe y se conservan las condiciones de acceso, quienes cobren la jubilación mínima y reciban el refuerzo completo podrían alcanzar un ingreso mensual de $514.027,73.

Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes en noviembre de 2026

Para acceder a la jubilación ordinaria del régimen general, los requisitos habituales son tener 60 años de edad en el caso de las mujeres o 65 años en el de los varones, además de acreditar 30 años de aportes computables. Existen particularidades según la actividad y el régimen previsional aplicable.

Sin embargo, dos personas con 30 años de aportes pueden cobrar jubilaciones diferentes. El monto inicial depende de las remuneraciones registradas, su actualización y los componentes que integran el haber según la normativa vigente.

Si al momento de jubilarse una persona tiene derecho al haber mínimo, los valores estimados para noviembre serían los siguientes:

Jubilación mínima: $444.027,73

Bono extraordinario, si se confirma: $70.000

Ingreso total estimado con bono: $514.027,73

El refuerzo no forma parte del haber jubilatorio permanente. Por eso, el ingreso total depende de que el Gobierno confirme su continuidad y de que el beneficiario reúna las condiciones para cobrarlo.

Para conocer el monto que le correspondería a cada trabajador, es necesario revisar su historia laboral y las remuneraciones que ANSES utilizará para calcular el haber inicial.

Cómo calcula ANSES la jubilación con 30 años de aportes

El cálculo de la jubilación inicial no se basa exclusivamente en la cantidad de años trabajados. En el régimen general, el haber se integra con distintos componentes previstos por la Ley 24.241.

Entre ellos se encuentran la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC), cuando corresponda, y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP).

Para calcular los componentes vinculados con los salarios, se consideran las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones y su actualización de acuerdo con las reglas previsionales aplicables. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, la prestación compensatoria toma como referencia el promedio actualizado de las remuneraciones de los diez años anteriores al cese laboral, con las condiciones previstas en la ley.

Por ese motivo, cumplir con los 30 años de aportes no garantiza que todos los beneficiarios cobren el mismo importe. Un trabajador que tuvo remuneraciones más altas durante su vida activa puede obtener un haber distinto del de otra persona que reunió la misma cantidad de años, pero percibió salarios inferiores.

Además, el sueldo anual complementario no se incluye en el promedio de remuneraciones utilizado para calcular la prestación compensatoria.

Qué adicional corresponde por superar los 30 años de aportes

Los años de aportes también pueden influir en el cálculo del haber inicial. No obstante, es importante distinguir las fórmulas previstas por la legislación vigente de los mecanismos que correspondían a regímenes anteriores.

La Ley 24.241 establece, para la Prestación Compensatoria, un cálculo equivalente al 1,5% por cada año de servicios con aportes o fracción mayor de seis meses, hasta un máximo de 35 años computables, cuando se cumplen las condiciones previstas en su artículo 24. La norma contempla fórmulas específicas para los servicios en relación de dependencia, autónomos y las trayectorias que combinan ambas modalidades.

La ley también establece el cálculo de la Prestación Adicional por Permanencia, que se incorpora al haber cuando corresponde según los requisitos y las condiciones del régimen.

Por lo tanto, no debe interpretarse que existe un adicional general del 1% por cada año que supere los 30 años de aportes, hasta llegar a 45 años, para todos los jubilados del régimen general. Esa fórmula aparece en la legislación histórica de la Ley 18.038, vinculada al régimen de trabajadores autónomos, y no corresponde trasladarla automáticamente al sistema general vigente.

En la práctica, una persona que acredita más de 30 años de aportes puede obtener un haber inicial diferente del de quien reúne el mínimo exigido. El resultado dependerá de los componentes que integren su prestación y de los años computables bajo cada fórmula.

Cuánto aumenta la jubilación mínima en noviembre

El aumento estimado del 1,9% se calcula sobre el haber de octubre, en función de la inflación de septiembre.

Con ese porcentaje, la jubilación mínima pasaría de $435.748,51 a $444.027,73. La actualización se aplicaría automáticamente, sin necesidad de iniciar un trámite ante ANSES.

El incremento también alcanzaría a las demás prestaciones comprendidas en el régimen de movilidad. Los valores definitivos deberán cotejarse con la actualización que publique el organismo previsional.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre

Si se aplica el aumento del 1,9% sobre los haberes de octubre, los importes estimados para noviembre serían los siguientes:

Jubilación mínima: $444.027,73

Jubilación máxima: $2.987.886,17

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.222,19

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $310.819,41

Pensión para Madres de Siete Hijos: $444.027,73

Las cifras corresponden a estimaciones sin el bono extraordinario. Su confirmación depende de los valores oficiales que informe ANSES.

Jubilación máxima

La jubilación máxima pasaría de $2.932.174,85 a $2.987.886,17, según el cálculo estimado del 1,9%.

Se trata del haber bruto, antes de los descuentos que correspondan. Los titulares de prestaciones elevadas no suelen acceder al bono extraordinario, que se destina a beneficiarios de menores ingresos conforme a los límites fijados por el Gobierno.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima. Con el haber mínimo proyectado en $444.027,73, esta prestación alcanzaría los $355.222,19.

Si se confirma el bono completo de $70.000 y se mantienen las condiciones anteriores, el ingreso total sería de $425.222,19.

Pensiones No Contributivas

Las PNC por invalidez o vejez llegarían a un monto estimado de $310.819,41.

Con un eventual bono completo de $70.000, el ingreso total ascendería a $380.819,41. En tanto, la Pensión para Madres de Siete Hijos se equipara al haber mínimo y, bajo el mismo escenario, alcanzaría $514.027,73 entre prestación y refuerzo.

Bono de $70.000: quiénes podrían cobrarlo en noviembre

La continuidad del bono extraordinario todavía debe ser confirmada por el Gobierno nacional. El pago correspondiente a octubre no garantiza que el refuerzo se mantenga durante noviembre.

Si se renueva por el mismo importe y bajo las mismas condiciones, podrían acceder al beneficio los jubilados que cobran la mínima, los titulares de la PUAM, los beneficiarios de PNC por invalidez o vejez y quienes perciben la Pensión para Madres de Siete Hijos.

En períodos anteriores, el Gobierno también estableció refuerzos proporcionales para determinados beneficiarios cuyos haberes superan la mínima, pero no alcanzan el límite de ingresos fijado para acceder al adicional.

Si se conserva esa modalidad, el bono podría reducirse para quienes cobran por encima del haber mínimo. Sin embargo, los criterios de acceso y los importes correspondientes a noviembre dependerán de la nueva disposición oficial.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en noviembre de 2026

ANSES deberá publicar el calendario de pagos de noviembre para confirmar las fechas correspondientes a jubilados y pensionados.

Como ocurre habitualmente, el cronograma distingue entre quienes cobran hasta el haber mínimo y quienes perciben importes superiores. Las fechas se distribuyen según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Hasta que se difunda el calendario oficial, no es posible establecer qué día cobrará cada grupo de beneficiarios. Una vez publicado, los titulares podrán consultar su fecha de pago en los canales oficiales de ANSES y revisar la liquidación de sus haberes a través de Mi ANSES.

Cómo verificar los aportes antes de jubilarse

Quienes estén próximos a iniciar el trámite pueden consultar su Historia Laboral en Mi ANSES para comprobar que estén registrados todos los períodos trabajados.

Si faltan aportes, es posible reunir documentación para acreditar los servicios, como certificaciones laborales, recibos de sueldo y otros comprobantes admitidos por el organismo.

La revisión es importante porque los años de aportes reconocidos inciden en el acceso al beneficio y pueden influir en el cálculo del haber inicial. También permite detectar períodos que deban acreditarse antes de solicitar la jubilación.

En síntesis, quienes reúnen 30 años de aportes y cumplen la edad requerida pueden iniciar el trámite de jubilación ordinaria bajo las condiciones del régimen general. El monto que recibirán dependerá de su historia salarial y de la fórmula previsional aplicable. Para noviembre de 2026, la jubilación mínima se estima en $444.027,73 y podría alcanzar un ingreso total de $514.027,73 si se confirma el bono de $70.000.