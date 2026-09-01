Con la llegada del nuevo índice de movilidad, los haberes para quienes se jubilan en septiembre cambian según los componentes del cálculo oficial

Los jubilados que acreditan 30 años de aportes y cumplen con la edad requerida pueden acceder a una jubilación ordinaria. Sin embargo, haber trabajado y aportado durante ese período mínimo no significa que todas las personas cobren el mismo monto.

En septiembre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 2,1% sobre las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones alcanzadas por la movilidad previsional. Con la actualización, el haber mínimo jubilatorio será de $428.591,22.

Además, continuará el refuerzo previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas. De esta manera, quienes cobren la jubilación mínima y reciban el bono completo podrán alcanzar un ingreso mensual de $498.591,22.

Pero una persona que tenga exactamente 30 años de aportes no necesariamente cobrará ese monto. El haber se determina a partir de la historia laboral, las remuneraciones registradas y los distintos componentes previstos por la legislación previsional.

Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes en septiembre de 2026

Los 30 años de aportes constituyen el período mínimo requerido para acceder a la jubilación ordinaria dentro del régimen general, junto con el cumplimiento de la edad jubilatoria.

La edad requerida es de:

60 años para las mujeres

65 años para los hombres

Cumplidos ambos requisitos, ANSES determina el haber inicial de acuerdo con la trayectoria laboral y los salarios sobre los cuales se realizaron aportes.

Por eso, dos personas que tengan la misma edad y acrediten 30 años de aportes pueden cobrar jubilaciones diferentes.

En septiembre, el haber mínimo será:

Jubilación mínima: $428.591,22

Bono previsional: hasta $70.000

Ingreso total con bono completo: $498.591,22

El bono no integra el haber jubilatorio propiamente dicho y puede ser inferior al máximo de $70.000 para quienes perciban haberes superiores a la mínima y se encuentren dentro de los parámetros establecidos para recibir el refuerzo.

Tener 30 años de aportes no define cuánto cobra un jubilado

La cantidad de años aportados es uno de los requisitos para acceder al beneficio, pero no determina por sí sola el monto de la jubilación.

Para calcular el haber, intervienen principalmente:

La historia laboral del trabajador

Las remuneraciones registradas durante los períodos considerados para el cálculo

durante los períodos considerados para el cálculo La cantidad de años de servicios con aportes

Los distintos componentes previstos por la legislación previsional

Las actualizaciones correspondientes a la movilidad previsional

De esta manera, un trabajador que haya realizado aportes sobre salarios registrados más elevados puede obtener un haber superior al de otra persona que haya aportado durante los mismos 30 años, pero sobre remuneraciones menores.

Cuando el resultado del cálculo queda por debajo del haber mínimo establecido para el sistema, se aplica el mínimo previsional vigente, siempre que corresponda.

Cómo calcula ANSES una jubilación con 30 años de aportes

El cálculo de la jubilación está compuesto por distintos conceptos establecidos por la Ley 24.241, que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Entre los principales componentes se encuentran:

Prestación Básica Universal

La Prestación Básica Universal (PBU) constituye uno de los componentes del haber previsional y se aplica a quienes reúnen las condiciones previstas por la normativa.

Este componente también se actualiza de acuerdo con la movilidad previsional.

Para septiembre de 2026, con el aumento del 2,1%, la PBU pasará de $192.028,32 correspondientes a agosto a aproximadamente $196.060,91.

Prestación Compensatoria

La Prestación Compensatoria (PC) contempla los servicios con aportes realizados durante períodos anteriores a la implementación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Su finalidad es reconocer los años de servicios correspondientes a ese período dentro del cálculo del haber.

Prestación Adicional por Permanencia

La Prestación Adicional por Permanencia (PAP) considera los servicios con aportes realizados con posterioridad a la creación del sistema previsional vigente.

El haber final surge de la combinación de estos componentes y de las actualizaciones que correspondan. Por eso, conocer solamente la cantidad de años aportados no permite determinar con exactitud cuánto cobrará una persona al jubilarse.

Qué pasa si una persona tiene más de 30 años de aportes

Los 30 años de aportes son el piso exigido para acceder a la jubilación ordinaria dentro del régimen general, pero continuar trabajando y realizando aportes puede tener incidencia en el haber.

La normativa contempla un incremento de la PBU del 1% por cada año de servicios con aportes que exceda los 30 años, con un límite de hasta 15 años adicionales.

De esta manera, una persona que acredita 45 años de servicios con aportes puede alcanzar el máximo adicional previsto sobre este componente.

Además, los años adicionales pueden tener incidencia sobre otros elementos que intervienen en la determinación del haber, de acuerdo con las remuneraciones registradas y las reglas aplicables en cada caso.

Cuánto es la jubilación mínima en septiembre de 2026

El haber mínimo previsional de septiembre será de $428.591,22, luego de la actualización del 2,1%.

El aumento se aplica en función del esquema de movilidad previsional vigente, que actualiza mensualmente las prestaciones de acuerdo con la evolución del índice establecido por la normativa.

Para quienes tengan derecho al refuerzo previsional completo, los valores serán:

Jubilación mínima: $428.591,22

Bono previsional: $70.000

Total con bono completo $498.591,22

El monto efectivamente depositado puede diferir en cada caso debido a descuentos, aportes correspondientes a la obra social u otras retenciones que puedan aplicarse sobre el haber.

El bono de $70.000 no forma parte de la jubilación

El refuerzo previsional de hasta $70.000 debe diferenciarse del haber jubilatorio.

Esto significa que el bono no se incorpora al cálculo de la jubilación ni modifica el haber previsional de manera permanente. Se trata de un refuerzo destinado a determinados beneficiarios de menores ingresos, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Gobierno.

Además, quienes cobran más que la jubilación mínima pueden acceder, según corresponda, a un monto inferior al máximo del bono.

Por ese motivo, para conocer cuánto recibirá cada jubilado en septiembre es necesario observar por separado el haber previsional y el eventual refuerzo extraordinario.

Cómo impacta el aumento de septiembre en los jubilados

El aumento del 2,1% modifica los valores de las prestaciones previsionales a partir de septiembre.

El mecanismo de movilidad fue establecido por el Decreto 274/2024, que dispuso actualizaciones mensuales vinculadas con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

A partir de este esquema, los haberes se actualizan mensualmente y el porcentaje aplicado depende de la variación correspondiente del índice de precios.

Para septiembre de 2026, el incremento será del 2,1%, por lo que también se actualizarán los distintos valores previsionales vinculados con el haber mínimo.

Cuánto cobra exactamente una persona con 30 años de aportes

No existe un único monto de jubilación para todas las personas que tengan 30 años de aportes.

La cifra de $428.591,22 corresponde al haber mínimo previsional de septiembre de 2026, no a una jubilación determinada exclusivamente por haber acreditado tres décadas de aportes.

Una persona con 30 años de servicios puede cobrar la mínima si el cálculo de su haber resulta inferior a ese piso y corresponde la aplicación del mínimo garantizado.

En cambio, si la historia salarial y los componentes previsionales determinan un haber superior, cobrará un importe mayor.

Por eso, para determinar cuánto cobrará una persona en particular es necesario conocer sus remuneraciones registradas, los años de servicios computables y los componentes que integran su haber previsional.

Cómo consultar cuánto cobrará un jubilado en septiembre

El importe concreto que recibirá cada beneficiario puede consultarse en la liquidación previsional de ANSES.

Allí se puede verificar el haber correspondiente, los conceptos adicionales y los descuentos aplicados.

En consecuencia, tener 30 años de aportes permite cumplir con uno de los requisitos centrales para acceder a la jubilación ordinaria, pero no alcanza para determinar por sí solo el monto del beneficio.

En septiembre de 2026, el piso previsional será de $428.591,22, mientras que quienes tengan derecho al bono completo de $70.000 podrán alcanzar un ingreso de $498.591,22. Para quienes hayan aportado durante 30 años pero tengan una historia salarial que determine un haber superior, el monto será diferente.

Nuevo índice para calcular las jubilaciones que se tramiten desde septiembre

A partir de septiembre de 2026 también comenzará a aplicarse un nuevo índice para actualizar las remuneraciones históricas que se utilizan para calcular las prestaciones previsionales iniciales de los trabajadores en relación de dependencia.

La medida fue establecida mediante la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial. La normativa alcanza a quienes cesen en su actividad a partir del 31 de agosto de 2026 o soliciten su jubilación desde el 1° de septiembre.

El cambio es relevante para quienes estén próximos a jubilarse porque las remuneraciones registradas durante la vida laboral son uno de los elementos que intervienen en la determinación del haber inicial. La actualización busca llevar esos salarios históricos a valores que permitan realizar el cálculo correspondiente al momento del otorgamiento del beneficio.

A quiénes alcanza el nuevo índice previsional

El nuevo mecanismo se aplica a las remuneraciones mensuales de los trabajadores en relación de dependencia que cesen a partir del 31 de agosto de 2026 o que inicien su trámite jubilatorio desde el 1° de septiembre.

La disposición, sin embargo, no modifica la movilidad mensual de las jubilaciones que ya se encuentran en curso de pago. Es decir, no cambia el aumento del 2,1% correspondiente a septiembre para los jubilados actuales, sino que establece un criterio para actualizar los salarios históricos que se utilizan en el cálculo de los nuevos beneficios.

Cómo se actualizan los salarios para calcular el haber inicial

El procedimiento se encuadra en las disposiciones de la Ley 27.609, que modificó la Ley 26.417 y estableció la utilización de un índice combinado trimestral para actualizar las remuneraciones consideradas en los artículos 24 y 97 de la Ley 24.241.

Para elaborar el indicador intervienen distintos parámetros establecidos por la normativa, entre ellos la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que refleja la evolución de los salarios formales sujetos a aportes previsionales.

La metodología se encuentra vinculada con los parámetros reglamentados por el Decreto 104/2021 y la Resolución 3/2021 de la entonces Secretaría de Seguridad Social. Los coeficientes correspondientes fueron incluidos en el anexo técnico de la disposición publicada en el Boletín Oficial.

De esta manera, el nuevo índice debe diferenciarse de la movilidad mensual: mientras la movilidad actualiza los haberes de los jubilados y pensionados que ya cobran una prestación, este mecanismo actualiza las remuneraciones históricas que se toman como referencia para determinar el haber inicial de quienes se jubilan.