La mejora consiste en una suma no remunerativa de $360.000 que se pagarán de septiembre a diciembre y se incorporará al salario en enero.

Mientras continúan las reuniones para cerrar la paritaria de la rama general, la conducción de la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) logró una actualización de los ingresos del personal nucleado en la rama Avícola, con el pago de una suma no remunerativa y una actualización de las escalas básicas a partir de enero del año próximo.

Las negociaciones fueron encabezadas por el secretario General de la organización gremial, Héctor Morcillo, y los representantes de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), beneficiando a los empleados y empleadas bajo los convenios colectivos de trabajo 769/19, 770/19 y 796/22, para el período comprendido entre septiembre y diciembre.

Cómo se liquidan las sumas no remunerativas

Según explicaron las partes, la mejora consiste en el pago de una suma no remunerativa de $360.000, que va en ascenso según la categoría, y que se liquidará en cuatro tramos, de la siguiente manera:

Septiembre, $30.000

Octubre, $60.000

Noviembre, $90.000

Diciembre, $180.000

Vale aclarar que estas cifras son para el operario general, en tanto que, para la categoría más alta, que es la de encargado/supervisor, las sumas no remunerativas se pagarán de esta forma:

Septiembre, $43.263,10

Octubre, $86.526,20

Noviembre, $129.789,30

Diciembre, $259.578,60

Estos valores corresponden al convenio 769/19, que es la rama más representativa de la actividad. Para enero, la suma no remunerativa se incorporará a los haberes, conformando el ingreso que servirá como base para las nuevas negociaciones. Asimismo, las partes establecieron que el retroactivo de septiembre deberá abonarse antes del 20 de octubre.

A quiénes alcanzan la mejora. Cómo siguen las negociaciones

Como dijimos, el acuerdo comprende a los siguientes sectores avícolas:

Trabajadores de la industrialización de huevos, CCT 769/19

Personal de la revisión, clasificación y procesado de huevos, CCT 770/19

Empleados de la incubación de huevos, CCT 796/22

Se estima que el incremento para el cuatrimestre es de un 7,6%, que se verá reflejado en las planillas salariales de enero, con un conformado básico de casi $2.000.000 para la categoría inicial y unos $2.800.000 para la categoría más alta, a lo que se debe sumar adicionales como antigüedad, presentismo y almuerzo/cena, entre otros.

Los representantes del sindicato y la cámara empresaria fijaron como nueva fecha de discusión paritaria la primera quincena de enero, para evaluar la marcha de la inflación y el impacto en los ingresos de una actividad que, si bien está en crecimiento, registra inconvenientes en las grandes marcas, como por ejemplo Granja Tres Arroyos.

Morcillo remarcó que "nuestro compromiso es seguir defendiendo el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la alimentación, al tiempo que enfrentamos una crítica situación donde la industria en general se ve afectada, con el cierre de empresas y la suspensión y despidos".