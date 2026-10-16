De yerba y tabaco a frutas y verduras, así impacta el Súper Niño en zonas productivas

El exceso de agua, el granizo y los vientos de los últimos días ya dejaron daños en cultivos del noreste. El sector anticipa un panorama más complejo

El Niño ya se hace sentir en el campo del Litoral, con ríos crecidos, islas evacuadas y preocupación en la ganadería y el arroz. Pero el exceso de agua tiene otras víctimas, menos visibles. En el noreste argentino, las lluvias de los últimos días, sumadas al granizo y a los vientos fuertes, empiezan a complicar a las producciones regionales que dan trabajo y movimiento económico a Misiones y a las zonas vecinas.

De acuerdo a productores agropecuarios del NEA, lectura es que el tabaco es la actividad que enfrenta el escenario más complicado. En la yerba mate la preocupación pasa por una plaga que prospera con la humedad, y en la horticultura ya hay daños por viento, granizo y exceso hídrico. A eso se suman los problemas de infraestructura en algunas agroindustrias.

Lluvias muy por encima de lo habitual

En los últimos días en el sur de la región llovieron alrededor de 200 milímetros en apenas cuatro días, mientras que en el norte los acumulados estuvieron entre 300 y 400 milímetros. Desde el INTA catalogaron el episodio como "una lluvia descomunal". Del otro lado de la frontera llovió bastante más todavía, lo que obligó a abrir las compuertas de represas en Brasil.

El cuadro se completa con la crecida de los ríos. Según informó en las últimas horas el medio misionero Economis, el Paraná superó la cota de evacuación en Santa Ana y obligó a cortar la Ruta Provincial 103, mientras que la crecida de arroyos mantiene cortados puentes de la Ruta 12, con desvíos habilitados.

Yerba mate: el rulo y el riesgo de perder chacras

En los yerbales, la principal preocupación por el exceso de humedad es la aparición del rulo, también llamado psílido de la yerba mate. Según el panorama que describen productores yerbateros, el avance de esta plaga podría reducir de manera marcada la producción y hasta llevar a que algunos productores pierdan la chacra completa.

El rulo es un insecto de menos de tres milímetros, de color entre amarillo y verde, que se alimenta de la savia de las hojas nuevas y los brotes. Las hembras inyectan sustancias tóxicas en la nervadura central antes de poner los huevos, lo que deforma el tejido y genera las agallas que dan nombre a la plaga.

El resultado es una planta con menos hojas. Una investigadora del INTA-CONICET en la EEA Montecarlo, María Elena Schapovaloff, documentó que se conocen 86 especies de insectos que se alimentan de la yerba mate, pero que muy pocas se consideran plagas porque la mayoría aparece de manera esporádica y sin daño económico.

Los ataques fuertes suelen darse con la llegada de la primavera, cuando sube la temperatura y la planta entra en su principal época de brotación. Además del rulo, los técnicos monitorean el taladro o tigre de la yerba, la marandová u oruga rabuda y distintos ácaros. Con una primavera y un verano que se anticipan muy húmedos, el escenario para las próximas campañas dependerá de cómo se comporte la plaga en las brotaciones que vienen.

El antecedente más cercano es el de diciembre de 2022, cuando el rulo mostró un potencial de daño poco visto. Entonces, el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Misiones (APAM), Cristian Klingbeil, explicó que el insecto había atacado la primera brotación y empezaba a dañar la segunda, cuando los yerbales tienen apenas tres o cuatro brotaciones al año. Algunos productores llegaron a estimar pérdidas de entre 15% y 20% de la producción total. Para controlar la plaga no existe un producto específico.

El impacto se suma a un momento delicado para la actividad, que además discute el precio de la hoja verde desde que el DNU 70/2023 le quitó al INYM sus facultades para fijarlo.

Tabaco: granizo, cosecha en noviembre y acopio en enero

De acuerdo al panorama que trazan productores de la zona sur de Misiones, el tabaco es el cultivo que enfrenta el escenario más complejo. En algunas zonas del norte ya hubo plantaciones afectadas por granizo, un daño que, según indicaron productores tabacaleros, difícilmente puedan recuperarse.

El problema podría agravarse en las próximas semanas. La cosecha comienza ahora, en noviembre y diciembre, y el acopio arranca en enero, por lo que el exceso de lluvias que se prevé "puede estar complicado" para esas tareas. Los tabacaleros aclaran que se trata de una mirada anticipada, porque las lluvias más intensas ocurrieron hace pocos días y todavía no hay un balance de daños.

Verduras y frutas: invernáculos y exceso de agua

La producción frutihortícola, y en particular la hortícola, aparece entre las más expuestas. Misiones concentra la producción de frutas tropicales como Mango, Maracuyá, Pitaya, Palta Hass, entre otras, que luego llegan a los mercados concentradores de la zona centrla del país.

Hay varias localidades que funcionan como cordones o cuencas hortícolas, y allí los invernáculos quedan muy vulnerables. Según cuentan feriantes de la zona de Oberá, el viento destruyó los invernaderos, y lo mismo ocurre con las granizadas.

A eso se suma el exceso hídrico. Sin un manejo adecuado, el agua acumulada pudre las plantas, y los productores que no logran drenar bien sus lotes son los que más pierden.

Infraestructura: chapas voladas y daños en forestales

El efecto de las tormentas no se limita a los cultivos. Los productores advierten que las agroindustrias también sufren, y que en algunas empresas forestales se reportaron daños, con voladuras de chapa que afectan a la maquinaria.

Hay un antecedente reciente en la zona. El 11 de septiembre, un fenómeno de características tornádicas, que el meteorólogo Fabio Cabello encuadró como de categoría 1 o 2, dejó un muerto y 22 familias afectadas en San Pedro, Misiones.

El daño se concentró en una franja rural de unos cuatro kilómetros, entre la zona de la Semillera y Picada San Miguel, con techos volados y árboles caídos.

Con los suelos saturados y la primavera recién comenzada, los productores del NEA enfrentan los próximos meses con la mirada puesta en tres momentos. La brotación de la yerba, donde se juega la sanidad de las plantas, es el primero. La cosecha del tabaco, que arranca en noviembre, es el segundo, y el tercero es la reposición de invernáculos y estructuras dañadas. Habrá que ver cómo se traducen estos daños en cifras cuando se completen los relevamientos en cada zona.