ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en noviembre y cuándo se paga el aguinaldo

ANSES aplicará una suba del 1,9% en noviembre. Cuánto y cuándo les corresponde cobrar y qué pasará con el bono de $70.000 y el aguinaldo

Los haberes tendrán una suba del 1,9% por la inflación de septiembre. El calendario de pagos prevé fechas desde el 9 de noviembre, mientras que el aguinaldo se abonará en diciembre según la terminación del DNI.

Las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un aumento del 1,9% en noviembre, en línea con la inflación de septiembre informada por el INDEC.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $435.748,51 a $444.027,73, aunque los nuevos importes deberán oficializarse mediante la normativa correspondiente.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en noviembre

Con la aplicación del aumento del 1,9% sobre los valores vigentes en octubre, los haberes estimados para noviembre serán los siguientes:

Jubilación mínima: $444.027,73

Jubilación mínima con bono de $70.000: $514.027,73

Jubilación máxima: $2.987.886,17

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.222,18

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $310.819,41

Calendario de pagos de noviembre para jubilados

El cronograma aprobado por ANSES establece las fechas de cobro según la terminación del DNI y el monto del haber.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de noviembre

DNI terminado en 1: 10 de noviembre

DNI terminado en 2: 11 de noviembre

DNI terminado en 3: 12 de noviembre

DNI terminado en 4: 13 de noviembre

DNI terminado en 5: 16 de noviembre

DNI terminado en 6: 17 de noviembre

DNI terminado en 7: 18 de noviembre

DNI terminado en 8: 19 de noviembre

DNI terminado en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre y cómo calcularlo

Los jubilados y pensionados cobrarán la segunda cuota del sueldo anual complementario (SAC) junto con los haberes de diciembre. El calendario oficial establece que los primeros pagos comenzarán el 9 de diciembre, pero la fecha de cada beneficiario dependerá de la terminación del DNI y del monto de su prestación.

Para calcular el aguinaldo previsional se toma como referencia el 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. Por lo tanto, el valor final dependerá de los valores que rijan en diciembre, además de los haberes cobrados en los meses anteriores.

Qué pasará con el bono de $70.000 y cómo impacta en el aguinaldo

La continuidad del bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados está garantizada para el mes de noviembre y diciembre, aunque, de momento, se mantiene en $70.000. Cabe recordar que el bono funciona como un complemento para los beneficiarios que cobren el haber mínimo.

Aquellos que lo superan, pero no alcanzan la suma del haber mínimo más el bono cobran un proporcional de este. Con respecto al aguinaldo de los jubilados, este se calcula sobre el haber previsional mensual más alto del semestre, sin sumar el bono extraordinario.

La normativa que regula este refuerzo establece que no es computable para otros conceptos. Por eso, quienes reciben el bono, cobrarán en diciembre la jubilación o pensión, el bono (en caso de corresponder) y el aguinaldo calculado sobre el mejor haber previsional básico.