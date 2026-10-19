La deuda bruta subió en septiembre pese a que el Tesoro canceló más de lo que emitió

El stock llegó a u$s486.628 millones, impulsado por ajustes de valuación que compensaron las cancelaciones netas. En 2026, acumula una suba del 6,9%

La deuda bruta de la Administración Central aumentó un 0,35% en septiembre y alcanzó los u$s486.628 millones, según el último informe de la Secretaría de Finanzas. Del total, u$s484.124 millones correspondían a obligaciones en situación de pago normal.

El incremento mensual tuvo como particularidad que las operaciones de financiamiento y cancelación redujeron el stock en términos netos, pero los ajustes de valuación tuvieron un efecto mayor y terminaron impulsando la cifra hacia arriba.

Por qué aumentó la deuda pese a las cancelaciones netas

Durante septiembre, las emisiones, los canjes y el financiamiento sumaron el equivalente a u$s15.721 millones. En cambio, las amortizaciones, los canjes y las cancelaciones alcanzaron los u$s17.755 millones. La diferencia entre ambos conceptos redujo la deuda en u$s2.034 millones.

Sin embargo, los ajustes de valuación y del saldo inicial agregaron u$s3.852 millones. Ese efecto compensó la reducción generada por las operaciones financieras y explicó el aumento final de u$s1.711 millones en el stock bruto.

Una parte de estos movimientos responde a las características de los títulos públicos emitidos en pesos. Algunos instrumentos capitalizan intereses, que se suman al capital y se pagan al vencimiento, mientras que otros actualizan su valor de acuerdo con la inflación o la evolución del tipo de cambio.

Cuando el capital de esos títulos aumenta por los mecanismos de actualización o por la acumulación de intereses, también crece el monto de la obligación que registra el Estado. Para calcular el stock total en dólares, además, los compromisos denominados en pesos se convierten al tipo de cambio de cierre del período.

Cómo evolucionó la deuda en lo que va de 2026

La diferencia entre las operaciones financieras y los ajustes de valuación también se observa en el acumulado del año. Entre enero y septiembre, las operaciones netas redujeron el stock en u$s11.338 millones. Sin embargo, los ajustes de valuación sumaron u$s43.050 millones y llevaron el incremento acumulado de la deuda bruta a u$s31.551 millones.

De esta forma, el stock pasó de u$s455.077 millones al cierre de diciembre de 2025 a u$s486.628 millones en septiembre de 2026, una suba del 6,9%.

La evolución de los compromisos también mostró diferencias según la moneda de pago. En septiembre, las obligaciones pagaderas en moneda extranjera disminuyeron el equivalente a US$ 1.841 millones, mientras que las denominadas en moneda local aumentaron u$s3.573 millones.

La variación respondió, entre otros factores, a los pagos netos a organismos multilaterales y bilaterales y a los ajustes de los títulos en pesos. Al cierre de septiembre, el 49% de la deuda en situación de pago normal era pagadero en moneda local y el 51% restante, en moneda extranjera. Es importante aclarar que esta clasificación hace referencia a la moneda de pago de las obligaciones y no a la legislación bajo la cual se emitieron los instrumentos.