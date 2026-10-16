El Gobierno logró un nuevo superávit y en el acumulado del año llega al 1,2% del PBI

El Ejecutivo logró una mejora notable en el balance financiero mensual, mostrando avances en la gestión de recursos frente a años previos

El superávit fiscal de septiembre llegó a $977.173 millones, según confirmó el Gobierno este viernes. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el resultado al crecimiento de los ingresos por encima del gasto primario.

El dato corresponde al resultado financiero del Sector Público Nacional (SPN). Ese indicador mide la diferencia entre lo que ingresa y lo que se gasta, incluyendo el pago de intereses de deuda.

Antes de considerar esos intereses, el superávit primario fue de $1.427.640 millones. Tras descontar $450.467 millones en pagos de intereses —netos de tenencias dentro del propio sector público—, el resultado financiero quedó cerca de los $977.000 millones.

Entre enero y septiembre, el SPN acumuló un superávit primario equivalente a 1,2% del PBI. En términos financieros, el saldo positivo alcanzó 0,3% del producto interno bruto.

El mensaje de Luis Caputo al anunciar un nuevo superávit financiero

Caputo detalló que los ingresos totales subieron 36,5% interanual en septiembre. Los gastos primarios, en tanto, aumentaron 32,2%.

Descontada la inflación, el gasto primario tuvo una baja real de 0,9% frente a septiembre de 2025. Ese descenso marca una contracción en términos de poder adquisitivo.

Cómo se compuso el gasto público en septiembre

Los gastos primarios del SPN sumaron $14.456.945 millones durante septiembre. Ese monto se distribuyó entre distintas partidas, con las prestaciones sociales como el rubro de mayor peso.

La desagregación del gasto quedó así:

Prestaciones sociales: $9.092.917 millones (29% más que un año antes)

Transferencias corrientes: $4.380.412 millones (17,1% más que un año antes)

Remuneraciones: $1.668.761 millones (32,1% interanual)

Subsidios económicos: $1.258.703 millones

Gasto de capital: $561.025 millones (16% interanual)

Los subsidios energéticos crecieron 44,1% interanual. El Gobierno explicó que esa suba se debió a la decisión de amortiguar para los usuarios residenciales el impacto del alza en el precio del gas, vinculada a los conflictos en Oriente Medio.

Dentro de las transferencias corrientes, Economía destacó el aumento de 42,4% interanual en las partidas a universidades. Ese incremento se encuadra en la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025.

El gasto de capital incluyó erogaciones en Defensa y en la reactivación de obras del complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Condor Cliff, en Santa Cruz. Ese proyecto permanece entre las prioridades de infraestructura del Gobierno.

La comparación con septiembre de la gestión anterior

Caputo contrastó el superávit de septiembre con los resultados de períodos previos. El ministro sostuvo que el dato fue 215,6% superior al registrado en el mismo mes de 2025.

También apuntó contra el último septiembre de la administración de Alberto Fernández. En septiembre de 2023, el Estado nacional registró un déficit financiero.

Actualizado a precios de hoy, ese déficit rondaría los $2.800.000 millones. La comparación busca marcar un contraste entre la situación fiscal heredada y la actual.

El resultado primario mide la diferencia entre ingresos y gastos antes de considerar los intereses de la deuda. El resultado financiero incorpora ese componente y, por eso, ofrece una referencia más amplia sobre la situación de las cuentas públicas.

Para septiembre, los intereses explicaron una brecha de $450.467 millones entre ambos indicadores. Esa cifra representa el costo del servicio de deuda del mes.

Las cifras se conocen en un contexto en el que la administración nacional sostiene el equilibrio fiscal como uno de los objetivos centrales de su programa económico. El informe permite seguir la evolución de recursos y erogaciones del SPN mes a mes.