Docentes bonaerenses aceptarían oferta salarial de Kicillof: a cuánto se irían los básicos

La FEB dará una respuesta el martes. El resto de los gremios aceptaron la propuesta del 6% para octubre y noviembre. Vuelven a negociar en diciembre,

En un año que se caracterizó por la dureza de las negociaciones, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está a punto de cerrar un acuerdo salarial con los docentes bonaerenses, en línea con lo ya aceptado por los gremios estatales. La mejora consiste en un 6% de aumento para los meses de octubre y noviembre, más la promesa de retomar las discusiones en la segunda semana de noviembre.

La mayoría de los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) ya aceptaron la oferta, en tanto que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) postergó su respuesta hasta el martes, cuando se reunirá su congreso, en medio de cuestionamientos internos a la propuesta oficial.

Además de la FEB, el FUDB está compuesta por los siguientes sindicatos:

Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA)

Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA)

Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET)

Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP)

Cómo quedaron los salarios de octubre y noviembre

El incremento salarial del 6% se dividirá en dos cuotas de la siguiente forma:

6% en octubre

6% en noviembre

Los aumentos –que también alcanzarán a los docentes jubilados– deben ser calculados sobre los haberes de septiembre, en tanto que los porcentajes no son acumulativos entre sí. Los montos varían según la función, la carga horaria y la antigüedad de cada trabajador.

Con los nuevos porcentajes, un maestro de grado sin antigüedad cobrará $945.980 de bolsillo en octubre y $973.522 en noviembre, mientras que un profesor con 20 módulos llegará a percibir $1.269.185 el próximo mes.

La actualización salarial modifica los haberes de los distintos cargos del sistema educativo provincial. En el caso de los preceptores, el salario de bolsillo será de $818.840,82 en octubre para quienes no tienen antigüedad y de $912.472,83 para aquellos con diez años de servicio. En noviembre, esos valores subirán a $842.670,89 y $939.044,83, respectivamente.

Para los maestros de grado, el sueldo de bolsillo sin antigüedad llegará a $945.980,29 en octubre y a $973.521,59 en noviembre, en tanto quienes tengan diez años de antigüedad percibirán $1.049.132,18 en octubre y $1.079.689,60 en noviembre.

En el caso de los maestros de grado con quinta hora, los aumentos serán de $1.177.830,01 en octubre y $1.212.124,34 en noviembre para quienes no tienen antigüedad. Con diez años de servicio, los salarios alcanzarán $1.306.869,77 y $1.344.934,25, respectivamente.

Los profesores con 20 módulos cobrarán $1.233.265,25 de bolsillo en octubre y $1.269.184,95 en noviembre, sin antigüedad, en tanto que aquellos con diez años de servicio, las remuneraciones pasarán de $1.421.540,63 a $1.462.944,18 entre ambos meses. Por último, los maestros con jornada completa tendrán un sueldo de bolsillo de $1.891.960,57 en octubre y de $1.947.043,17 en noviembre, sin antigüedad, mientras que quienes acumulen diez años de servicio percibirán $2.098.264,36 en octubre y $2.159.379,20 en noviembre.

De esta manera, un docente de grado sin antigüedad continuará por debajo del millón de pesos de bolsillo en noviembre, mientras que los profesores con 20 módulos superarán los $1.200.000 y los docentes con jornada completa se acercarán a los $2.000.000, aun sin adicionales por antigüedad.

A la espera de la decisión de la FEB: otras mejoras

Todo hace presagiar que el acuerdo se cerrará sin conflictos. Un rechazo de la FEB además repercutiría en la unidad del Frente. Sin embargo, fuentes gremiales detallaron que la definición se dará el martes, una vez que las asambleas consideren la propuesta oficial. Revelaron que "desde las bases, hay un rechazo a la propuesta", pero la conducción todavía no tomó una decisión; "hay que esperar…" remarcaron.

La propuesta del ejecutivo bonaerense no se limita a una mejora en los ingresos, sino que además incorpora medidas destinadas a reducir las tareas administrativas que realizan los docentes, un reclamo sostenido por los sindicatos. Se analiza la posibilidad de reemplazar los boletines tradicionales en papel por los informes generados mediante el Boletín Digital en las escuelas primarias y secundarias.

Además, se proyectó que los establecimientos de nivel inicial y primario puedan utilizar una aplicación para registrar la asistencia diaria y elaborar planillas consolidadas, evitando la duplicación de registros en papel. También se planteó continuar con las modificaciones del Régimen Académico del nivel secundario y avanzar en la consolidación del Convenio Colectivo de Trabajo Docente.

Por último, se propuso la modificación del acuerdo paritario sobre licencias parentales de junio de 2023, con el objetivo de incorporar una licencia por vinculación previa al otorgamiento de la guarda con fines de adopción.