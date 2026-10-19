Cómo funciona la retención de Ingresos Brutos en las billeteras virtuales

Supermercados reclamaron al Gobierno que CABA, Santa Fe y La Pampa adhieran al sistema que permite retener anticipos de IIBB en algunas operaciones

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) reclamó al Gobierno nacional que promueva la incorporación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe y La Pampa al sistema SIRCUPA, que permite retener anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre determinadas acreditaciones en cuentas de pago, como las de Mercado Pago.

El planteo apunta a reducir las diferencias entre los mecanismos de recaudación que alcanzan a los comercios según el medio de cobro que utilizan y la jurisdicción en la que operan. Desde el sector supermercadista sostienen que los negocios que cobran a través del sistema bancario están sujetos a controles y retenciones, mientras que la falta de un esquema equivalente sobre las billeteras virtuales puede generar ventajas para competidores que operan fuera de los circuitos formales.

"Desde el sector supermercadista alertaron sobre la profunda distorsión que genera la falta de adhesión a Sircupa en distritos con altos volúmenes de consumo", expresaron desde la asociación.

En esa línea, la entidad advirtió que "mientras que el comercio formal y las grandes cadenas operan bajo esquemas bancarizados estrictamente fiscalizados -sufriendo retenciones automáticas de Ingresos Brutos mediante el sistema Sircreb-, un segmento considerable de la competencia informal utiliza cuentas de pago y billeteras virtuales (PSP) sin ningún tipo de impacto fiscal directo en dichas jurisdicciones".

Según la ASU, la adhesión permitiría ampliar los mecanismos de control sobre las ventas y reducir las diferencias entre los comercios, sin crear un nuevo impuesto.

Sin embargo, el reclamo tiene un matiz: la Comisión Arbitral de Ingresos Brutos (COMARB) informó que las tres jurisdicciones están avanzando en el proceso de incorporación y prevén hacerlo antes de fin de año. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la adhesión ya fue anunciada.

Qué es el SIRCUPA y cómo funciona la retención de Ingresos Brutos

El SIRCUPA (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago) es un mecanismo que permite recaudar anticipadamente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre determinadas acreditaciones de dinero en cuentas de pago ofrecidas por proveedores de servicios de pago (PSP), como las billeteras virtuales.

El sistema fue creado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral mediante la Resolución General 9/2022. El organismo coordina la información, la recaudación y la distribución de los importes correspondientes a las jurisdicciones que participan del régimen.

La retención no constituye un impuesto nuevo ni implica necesariamente un pago definitivo. Se trata de un anticipo de Ingresos Brutos que el contribuyente puede computar al momento de liquidar el tributo que le corresponda.

Cómo funciona el mecanismo en las jurisdicciones adheridas

En las jurisdicciones adheridas, el mecanismo funciona de la siguiente manera:

El contribuyente recibe el dinero: ingresa una acreditación en su cuenta virtual, identificada con una Clave Virtual Uniforme (CVU).

La billetera aplica la retención: si corresponde según el régimen y el padrón aplicable, el proveedor de servicios de pago descuenta el porcentaje establecido.

El importe se ingresa al sistema: el proveedor declara y deposita el dinero recaudado.

El contribuyente computa el anticipo: el monto retenido se utiliza para cancelar parte del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que debe liquidar ante la jurisdicción correspondiente.

La alícuota no es igual para todos los contribuyentes. Depende del padrón, de las jurisdicciones involucradas y de las reglas tributarias aplicables. Tampoco todas las transferencias entre particulares quedan automáticamente alcanzadas, ya que existen sujetos y operaciones excluidos del régimen.

Cuáles son las tres jurisdicciones que no adhirieron

Al 19 de octubre de 2026, las jurisdicciones que todavía no se habían incorporado al SIRCUPA eran:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Santa Fe.

La Pampa.

La falta de adhesión implica que no funciona el mecanismo unificado del SIRCUPA para recaudar por cuenta de esas jurisdicciones. Por lo tanto, una acreditación en una billetera virtual no queda alcanzada por una retención de ese sistema correspondiente a CABA, Santa Fe o La Pampa por el solo hecho de ingresar en la cuenta.

No obstante, esto no significa que los contribuyentes dejen de estar obligados a pagar Ingresos Brutos. El impuesto sigue vigente y debe declararse y abonarse cuando corresponde, de acuerdo con las normas de cada jurisdicción.

Tampoco implica que no puedan existir otros mecanismos de recaudación. Las administraciones tributarias locales pueden establecer regímenes propios y determinados movimientos posteriores hacia cuentas bancarias pueden quedar alcanzados por el SIRCREB, según las condiciones aplicables.

La diferencia que plantea la ASU se concentra, entonces, en el mecanismo de retención anticipada sobre las acreditaciones en cuentas de pago y en la posibilidad de que los comercios estén sujetos a distintos esquemas de recaudación según dónde operen.

Qué busca el reclamo de los supermercados

El planteo de las grandes cadenas apunta a que los comercios que reciben pagos mediante billeteras virtuales queden sujetos a mecanismos de retención comparables con los que operan sobre las cuentas bancarias en las jurisdicciones adheridas.

Para el sector, la ausencia de un sistema unificado puede dificultar el control fiscal de una parte de las operaciones y generar diferencias de tratamiento entre establecimientos formales y otros que operan con menor nivel de registración.

La posible incorporación de CABA, Santa Fe y La Pampa modificaría ese escenario al extender el alcance territorial del SIRCUPA. De acuerdo con la información de la COMARB, las tres jurisdicciones avanzan en esa dirección y la previsión es que completen el proceso antes de fin de año.