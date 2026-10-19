Supermercados exigen que todos los comercios tributen por cobros con bileteras virtuales

La ASU pidió al Gobierno sumar a CABA, Santa Fe y La Pampa al sistema de retenciones para reducir las diferencias fiscales entre comercios

Los supermercados quieren extender a las billeteras virtuales los controles que ya alcanzan a determinadas operaciones bancarias. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) sostiene que las diferencias entre los sistemas de recaudación de Ingresos Brutos generan una desventaja para los negocios registrados y reclama que se amplíe la aplicación de un mecanismo de retenciones.

El planteo llegó al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. La entidad solicitó que el Gobierno nacional gestione la incorporación de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa al Sistema de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre Proveedores de Servicios de Pago (Sircupa).

La discusión se centra en cómo se controlan las acreditaciones de dinero que reciben los comercios. El sistema Sircupa, administrado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (Comarb), permite aplicar retenciones a cuenta de Ingresos Brutos sobre operaciones alcanzadas realizadas mediante proveedores de servicios de pago.

Qué diferencia hay entre cobrar por una cuenta bancaria y una billetera virtual

La ASU señala que los comercios que utilizan cuentas bancarias tradicionales están sujetos a retenciones automáticas mediante el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb). En cambio, según la entidad, en jurisdicciones que no adhirieron a Sircupa hay operaciones cursadas a través de billeteras virtuales que no reciben el mismo tratamiento fiscal.

"Desde el sector supermercadista alertaron sobre la profunda distorsión que genera la falta de adhesión a Sircupa en distritos con altos volúmenes de consumo", expresaron desde la asociación.

En ese contexto, la organización afirmó que "mientras que el comercio formal y las grandes cadenas operan bajo esquemas bancarizados estrictamente fiscalizados -sufriendo retenciones automáticas de Ingresos Brutos mediante el sistema Sircreb-, un segmento considerable de la competencia informal utiliza cuentas de pago y billeteras virtuales (PSP) sin ningún tipo de impacto fiscal directo en dichas jurisdicciones".

Para los supermercados, la diferencia no solo afecta la fiscalización de las ventas, sino también las condiciones en las que compiten los comercios. La entidad entiende que los negocios que no afrontan retenciones equivalentes pueden disponer de una ventaja frente a quienes cumplen con las obligaciones tributarias.

"Esta ausencia de regulación en estos distritos genera consecuencias nocivas para la economía formal como, por ejemplo, un escenario de competencia desleal, dado que el comercio que opera con billeteras virtuales elude las retenciones a cuenta que sí afrontan los negocios formalmente registrados", indicaron en ASU.

El pedido de los supermercados a Luis Caputo

Para corregir esa diferencia, la asociación solicitó que Economía "impulse y promueva" la adhesión de las jurisdicciones pendientes en el marco de los acuerdos de armonización tributaria.

El objetivo es que las operaciones digitales queden sujetas a un esquema de recaudación equivalente al que se aplica sobre las acreditaciones bancarias. La entidad también considera que la falta de controles sobre determinados movimientos facilita que algunas ventas no sean declaradas.

En su comunicado, la ASU advirtió sobre "una canalización de la informalidad" y sostuvo que "la falta de control sobre las acreditaciones digitales convierte a estos medios en un vehículo ideal para omitir la declaración de ventas".

La asociación describió el efecto de esa diferencia como un "castigo al cumplimiento", porque considera que los contribuyentes que pagan sus impuestos quedan en una posición menos favorable frente a quienes operan sin controles equivalentes.

La propuesta no contempla aumentar las alícuotas

La entidad aclaró que incorporar nuevas jurisdicciones al Sircupa no implicaría crear un impuesto ni subir las tasas vigentes. La propuesta apunta a aplicar un mecanismo de recaudación anticipada sobre un padrón unificado.

ASU señaló que "la adopción plena en todo el territorio nacional" permitiría avanzar hacia una "igualdad de condiciones", al extender a las billeteras virtuales un criterio de control similar al que Sircreb utiliza para las cuentas bancarias tradicionales.

La organización también argumentó que la medida permitiría detectar operaciones que actualmente quedarían fuera de los mecanismos de recaudación en los distritos que no aplican el sistema.

"Por su parte, también permitiría ampliar la base sin subir impuestos, captando y fiscalizando las operaciones de competidores que hoy eluden el impuesto sobre los ingresos brutos, reduciendo la presión sobre los contribuyentes cumplidores, además de impulsar la formalización del consumo digital, lo que garantizaría una trazabilidad comercial y no una vía de escape hacia la informalidad", cerraron los grandes supermercados.