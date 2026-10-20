El BCRA aceleró las compras y ya suma más de u$s1.100 millones en lo que va de octubre

El Banco Central sumó u$s103 millones este martes, luego de los u$s18 millones del lunes. En lo que va del año, acumula compras por u$s15.673 millones

El Banco Central volvió a acelerar las compras este martes, y ya suma más de u$s1.100 millones en lo que va de octubre, lo que ya representa casi el triple de lo que compró durante septiembre.

Este martes, el BCRA adquirió u$s103 millones en el mercado de cambios, pisando el acelerador luego de los u$s18 millones del lunes. Las reservas brutas se ubicaron así en u$s50.152 millones.

Así, en octubre ya acumula compras por u$s1.103 millones. En todo septiembre, la entidad había sumado u$s473 millones. De esta manera, acumula u$s15.673 millones durante 2026, muy por encima de los u$s10.000 millones que el FMI había puesto como meta para todo el año.

De esta manera, el Gobierno saca provecho –entre otras cosas- del superávit comercial. Así lo analizó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS: "El superávit comercial de septiembre se mantuvo en terreno firme, y anotó u$s2.976 millones, el más alto para un septiembre desde que se tiene registro y, en términos nominales, el más alto desde mayo de este año".

"Así, se acumula en 9 meses un superávit comercial de u$s21.198 millones, contra los u$s6.046 millones de igual período de 2025. Los datos marcan que las fuentes de dólares comerciales siguen muy firmes, aunque el mercado querrá ver eso trasladado a un incremento aun mayor de las reservas netas", sostuvo Franco.

Y agregó: "A nuestro entender, una de las variables clave hacia los próximos meses será con qué stock de reservas encare el gobierno el año electoral, considerando que algunas fuentes de oferta de dólares no comerciales como los préstamos y colocaciones de bonos privados en el exterior podrían no tener el mismo impulso que en 2026, a la vez que en un año electoral típicamente incrementa la demanda de dólares".

De dónde provienen las divisas

Según 1816, parte de las compras recientes podría explicarse por la liquidación de dólares provenientes de obligaciones negociables de empresas y también de colocaciones de deuda provinciales. La última fue la provincia de San Juan, por u$s600 millones.

Y allí aparece una de las principales apuestas de Caputo para los próximos meses.

Según una presentación realizada por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, las empresas y los gobiernos provinciales todavía tienen pendientes de liquidación unos u$s4.400 millones correspondientes a emisiones realizadas durante los últimos 12 meses.

Una canilla empieza a cerrarse y alerta a la City

El problema es que, mientras aparecen esos dólares pendientes, comenzó a observarse una señal preocupante.

Durante la primera mitad de octubre se frenaron las emisiones de deuda en dólares, tanto en el mercado local como en el exterior.

La interrupción se produjo en medio de un contexto internacional adverso para los títulos de renta fija.

¿Por qué importa tanto?

El financiamiento externo de las empresas se convirtió en una de las fuentes de oferta de divisas que ayudan a compensar la demanda privada y permiten que el Central compre dólares sin presionar sobre el tipo de cambio.

Si las compañías dejan de conseguir financiamiento, o deciden postergar sus colocaciones, esa oferta adicional puede perder intensidad.

Y esto ocurre justamente cuando el Gobierno necesita lo contrario: más dólares para acumular reservas y llegar mejor preparado al próximo año.

Diciembre y el regreso de los compradores

La preocupación adquiere otra dimensión cuando se observa el comportamiento de los argentinos.

Según las estadísticas del Banco Central, en diciembre de 2025 las personas humanas realizaron compras netas de moneda extranjera por u$s2.793 millones.

La estacionalidad de fin de año, los gastos vinculados con las vacaciones y las decisiones de ahorro suelen modificar el comportamiento de la demanda de divisas.

La demanda privada de dólares ya viene mostrando niveles elevados durante 2026.

En julio, las personas humanas compraron un monto neto de u$s4.124 millones, según el BCRA. En agosto, la cifra fue de u$s3.366 millones.

Aunque hubo una disminución entre esos dos meses, los números reflejan una demanda importante, incluso antes de ingresar en el último tramo del año.

Por eso, el desafío no pasa solamente por mantener tranquilo al dólar durante octubre y noviembre, sino por asegurar que exista suficiente oferta cuando aumenten las necesidades de divisas del sector privado.

La otra cara de diciembre: más demanda de pesos

Sin embargo, el informe de 1816 incorpora un dato que puede jugar a favor de Caputo.

Históricamente, diciembre es también el mes de mayor demanda estacional de efectivo en pesos.

De acuerdo con el relevamiento de la consultora, durante los últimos veinte años la cantidad de billetes en poder del público aumentó, en promedio, un 11% en términos reales durante el último mes del año.

Trasladado a la situación actual, ese comportamiento implicaría una expansión nominal de la base monetaria cercana a los $4 billones, sin considerar modificaciones en los encajes bancarios.

El verdadero examen para el dólar

En definitiva, la estabilidad cambiaria de los próximos meses dependerá de un equilibrio delicado.

Que las empresas continúen aportando dólares, que el Central pueda seguir comprándolos y que el aumento estacional de la demanda privada no termine absorbiendo buena parte de esa oferta.

La buena noticia es que Caputo consiguió acelerar la acumulación de divisas. La mala es que todavía no está garantizado que esa velocidad pueda sostenerse cuando llegue diciembre.

Y ese será, probablemente, uno de los exámenes más importantes para el dólar antes de ingresar en el año electoral.