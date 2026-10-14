El precio del dólar para fin de año según las consultoras más "afiladas" del mercado

En la City, hay un grupo de bancos y consultoras que cada año mejor viene acertando con sus proyecciones el tipo de cambio de diciembre

La estabilidad que muestra el precio del dólar en las últimas semanas contrasta con las tensiones que se perciben en la economía ante una actividad que no logra despegar. En este escenario, muchas consultoras vienen proyectando el tipo de cambio para fin de año, pero hay un grupo de economistas que son seguidos con atención desde la City porque suelen ser los más afilados con sus pronósticos.

Estos analistas son considerados como los más "precisos" debido a que sus proyecciones suelen ubicarse entre las más acertadas cada cierre de año.

Para tener una idea, el tipo de cambio cerró en diciembre pasado en $1.455 en la plaza mayorista, y los economistas que más se anticiparon a ese precio 12 meses antes en el informe mundial FocusEconomics, fueron:

BBVA Research ($1.457)

Credicorp Capital ($1.450)

Itau Unibanco ($1.450)

Invecq Consulting ($1.450)

MAPFRE Economics ($1.440)

Oxford Economics, también con un precio estimado de $1.440.

¿Y qué plantean estos mismos bancos y consultoras para este cierre de 2026? Antes que nada, vale la pena ver qué prevé MAPFRE Economics, que no solo tuvo una excelente performance en 2025, sino que también había sido la número 1 en 2024.

Sucede que fue la firma que, durante dos años seguidos, más se aproximó con sus estimaciones al valor al que terminó alcanzando el billete estadounidense 12 meses después.

Al analizar la última proyección de MAPFRE Economics, en el informe de FocusEconomics de octubre -del cual participaron 46 economistas internacionales y argentinos-, esta firma prevé que el precio del dólar mayorista será de $1.658 para el final de año.

Al tomar esta cotización, el incremento que prevé para el tipo de cambio para todo el corriente año es de 14%. Cifra que equivale a menos de la mitad del 32,4% promedio de inflación estimado por los expertos revelados en el mismo informe; en otras palabras, anticipa mayor atraso cambiario.

Asimismo, el pronóstico realizado por MAPFRE Economics ($1.658) se ubica muy cerca del consenso de todos los economistas consultados en el FocusEconomics, que es de $1.642 para fin de año.

Precio de dólar de otras consultoras "ganadoras"

Más allá de esta firma mencionada, otros bancos y consultoras también estuvieron en el grupo de expertos más confiables que acertaron el año pasado.

Las nuevas estimaciones de tipo de cambio mayorista para la conclusión de 2026, según este grupo, son las siguientes en orden decreciente:

En estos precios estimados por las diferentes consultoras y bancos para fin de año se observa una gran dispersión, ya que el máximo registrado es $1.720 y el mínimo, $1.600.

"La balanza comercial externa del país apunta a superar los u$s24.000 millones este año y los u$s26.000 millones en 2027. Esta evolución, en conjunto con el fuerte dinamismo de las emisiones de deuda corporativa y provincial, que suman liquidaciones por u$s18.000 millones en el acumulado de los últimos 12 meses, permitieron que el BCRA comprase más de 14.500 millones de reservas en el mercado de cambios este año, sobrecumpliendo su programa de acumulación en un marco de estabilidad del tipo de cambio", afirman desde BBVA Research, que espera un tipo de cambio de $1.615 para el promedio de diciembre.

Igualmente, se percibe entre los analistas una tendencia a la baja de las proyecciones, debido a que las cifras más altas esperadas hace 5 meses ubicaban a que el dólar mayorista llegue hasta los $1.996 a fines de diciembre.

El precio del dólar mayorista para fin de año según las consultoras y bancos.

Precio de dólar, según el mercado

El precio del dólar se encuentra estable en las últimas semanas, debido a que cerró a $1.517 en la plaza mayorista, por lo que en todo octubre se mantiene "planchado", en septiembre avanzó apenas 0,7% y en el acumulado del 2026 apenas asciende 4%.

"El dólar se mantiene estable en un contexto internacional duro, que lleva a las tasas largas de los bonos del Tesoro (treasuries) de Estados Unidos a niveles no vistos en más de 20 años, poniendo viento de frente a la renta fija en dólares", detalla Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Por lo que considera que, para los próximos meses, además de los factores exógenos, como tasas y precios de commodities, "el mercado irá dando mayor ponderación a variables vinculadas al humor social, como el empleo y salarios reales privados, pensando ya en el ciclo electoral 2027".

En ese sentido, Franco destaca que los datos de industria, construcción y minería para agosto sugieren un rebote para el EMAE ese mes, aunque la economía "en forma de K" es "notoria". Por lo que la clave para el Gobierno pasará por "cómo administrar los distintos trade offs en variables nominales y de la economía real".

Un dato que genera ruido en la City es que el precio actual del dólar en el mercado es bastante inferior a la actual banda máxima de flotación establecida por el Banco Central para no intervenir en el mercado, que se actualiza de manera mensual en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2), y que hoy se ubica en torno a los $1.928,8.

Por lo pronto, en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3) se está negociando para fin de año un dólar mayorista de $1.589,5, un valor que es unos 15 pesos inferior al que se operaba hace un mes atrás, y que es inferior a la prevista por todas las consultoras más precisas.

Según fuentes del Banco Central, la política monetaria busca evitar saltos "infundados" en la cotización del tipo de cambio, por eso, cuando es necesario, se está controlando su precio con intervenciones en el mercado spot y de futuros.

En resumen, los economistas no esperan saltos abruptos en el corto plazo para el movimiento del precio del dólar mayorista, y consideran que tendrá un deslizamiento de manera administrada, para evitar turbulencias en la City.

"Nosotros esperamos un dólar mayorista de $1.630 para fin de año, cifra que no está pensada en función de la variación del billete, sino en base al tipo de cambio real, relacionándolo con no perder competitividad. Entonces, pensando más o menos en una inflación promedio del 1,7% mensual en lo que resta del año, nos da que ese sería un valor para mantener un tipo de cambio real acorde a lo que creemos que va a estar el nivel de competitividad de la economía", concluye Matías Fernández, líder de Research en Aurum Valores, a iProfesional.