Caída del consumo masivo en septiembre: qué productos dejaron de comprar los argentinos

La contracción de las compras en supermercados y autoservicios se profundizó en septiembre, con impacto en los hábitos de consumo y canales

El consumo masivo volvió a caer en septiembre. Las ventas medidas en volumen retrocedieron 1,2% frente al mismo mes de 2025 y cayeron 1% respecto de agosto, según el último relevamiento de la consultora especializada Scentia.

De esta manera, el sector acumula una contracción del 2,7% en los primeros nueve meses de 2026. Un número que confirma: la recuperación del consumo sigue sin consolidarse.

El informe se elaboró con información de supermercados, autoservicios, mayoristas, farmacias, comercios tradicionales y plataformas digitales. El panorama muestra que la mayoría de los canales de venta permanece en terreno negativo, con pocas excepciones que logran sostener el crecimiento.

En septiembre volvió a mostrar una contracción interanual. Aunque la caída fue menor que la registrada en agosto.

La consultora explicó dos factores clave para entender la comparación mensual. Primero: septiembre tuvo un día menos que agosto. Segundo: se celebró el Día del Empleado de Comercio, lo que afectó la actividad. Cada jornada representa alrededor del 3% de las ventas mensuales, según precisó.

Qué canales de venta cayeron más en septiembre

Los autoservicios independientes encabezaron las bajas del mes. Registraron una caída interanual del 3,7% en septiembre.

Les siguieron los mayoristas, con un retroceso del 3,4%. Los supermercados completaron el podio de caídas con una disminución del 2,6%.

Las únicas excepciones vinieron del lado digital y las farmacias. El comercio electrónico creció 30,5% interanual y las farmacias avanzaron 8,8%. Los kioscos y comercios tradicionales no registraron variaciones.

En la comparación con agosto, la caída del 1% estuvo impulsada por varios canales. Los mayoristas lideraron el retroceso con una baja del 6,7%. Los supermercados cayeron 5,3% y el comercio electrónico sorprendió con una disminución del 3,9%.

Los autoservicios independientes retrocedieron 1,8%. En cambio, los kioscos y comercios tradicionales registraron una mejora del 2,3%. Las farmacias avanzaron 2%.

Además, el sector está 16 puntos porcentuales por debajo del nivel de enero 2023, según la medición de Scentia. Una referencia que marca la magnitud del deterioro acumulado.

Qué productos dejaron de comprar los argentinos

La caída del consumo no fue uniforme entre las distintas categorías. Los productos perecederos registraron la contracción interanual más pronunciada.

Retrocedieron 10,2% en septiembre frente al mismo mes de 2025. Una baja que refleja el impacto directo en alimentos frescos y de consumo inmediato.

Las bebidas sin alcohol también sufrieron un golpe duro. Cayeron 8% en la comparación interanual. Los productos de desayuno y merienda retrocedieron 5,2%.

Las bebidas con alcohol no escaparon a la tendencia. Bajaron 4,2%. Los artículos de higiene y cosmética cedieron 3,1%.

En cambio, algunas categorías consiguieron crecer frente al año anterior. Los productos impulsivos avanzaron 4% y los de alimentación crecieron 1,7%, mostrando que ciertas canastas básicas mantienen demanda a pesar del contexto adverso.

Cómo cerró el acumulado del año en consumo masivo

Los primeros nueve meses de 2026 presentan un panorama más desfavorable. Los productos perecederos encabezan las caídas con una contracción del 10,5% en el acumulado del año.

Las bebidas sin alcohol retrocedieron 7,7%. Los productos de desayuno y merienda cayeron 5,2%. Los artículos de limpieza de ropa y hogar bajaron 2,6%.

Los impulsivos cedieron 2,4%. Los productos de higiene y cosmética retrocedieron 2,1%. Las bebidas con alcohol registraron una caída del 0,4%.

La única categoría que mostró crecimiento fue alimentación, con una suba del 1,2% en el acumulado.

Entre los canales, el que más subió en el año fue e-commerce. Creció 35,3% en el acumulado, impulsado por los cambios de hábitos de consumo. Aunque no pudo compensar el recorte de los demás canales.

Las farmacias también subieron, con un avance del 1%. Pero el resto mostró números rojos. Los supermercados se hundieron 3,8% en el acumulado del año. Los autoservicios cayeron 3,1%.

Los mayoristas retrocedieron 3,2%. Los kioscos cedieron 2,4%.

Qué pasó con los precios del consumo masivo

El precio promedio ponderado de los productos relevados por Scentia aumentó 27,2% interanual en septiembre. Un incremento que quedó por debajo de la inflación general.

Según el Indec, el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación interanual del 33,4%. En tanto, acumuló un incremento del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026.

Esta brecha entre precios del consumo masivo e inflación general sugiere que los productos de primera necesidad aumentaron menos que otros rubros, aunque sin evitar la caída en volumen de ventas.