Milei dijo que la evolución de la inflación y la economía no es tan positiva como esperaba

El jefe de Estado hizo un balance sobre los efectos del escenario global en los precios y puso el foco en la situación social argentina

El presidente Javier Milei admitió que la inflación baja más lento de lo que proyectaba el Gobierno. En diálogo con Radio Rivadavia, el mandatario reconoció que el ritmo desinflacionario perdió velocidad por el impacto del contexto internacional en la economía argentina.

"El ritmo al que baja la inflación es más lento", reconoció Milei. El presidente atribuyó la desaceleración al crecimiento menor de la economía, que impacta directamente en la demanda de dinero y, consecuentemente, en los tiempos del proceso desinflacionario.

"Lo que se esperaba que la economía crezca, está creciendo menos. Eso hace que la demanda de dinero crezca menos de lo que debería crecer", explicó.

El jefe de Estado aseguró que "los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos" en un primer momento.

Cómo impacta el contexto mundial en la economía, según Milei

Milei vinculó la situación local con las tensiones geopolíticas globales. El presidente mencionó específicamente la guerra entre Ucrania y Rusia y los conflictos en el estrecho de Ormuz.

"La situación en lo que tiene que ver con el estrecho de Ormuz, la guerra entre Ucrania y Rusia, tiene un impacto directo sobre los productos energéticos", advirtió.

Según el mandatario, estos conflictos provocaron una contracción de la oferta por incremento de costos. "Ese salto en el nivel de precios se manifiesta como una aceleración inflacionaria y eso induce a los bancos centrales a subir la tasa de interés", explicó sobre el mecanismo de transmisión a nivel global.

El panorama internacional se caracteriza hoy por más inflación, más tasa de interés y menor actividad económica, según el análisis presidencial.

"Argentina no es ajena a eso y está sufriendo las consecuencias", sentenció Milei.

El riesgo país superó los 700 puntos y Milei dio su explicación

El presidente también se refirió al riesgo país, que este jueves superó los 700 puntos. Para Milei, se trata de un fenómeno global vinculado a las presiones inflacionarias.

"La tasa de interés en el mundo está subiendo por las presiones inflacionarias", sostuvo.

El mandatario señaló que cuando hay impactos en la energía y en los commodities, los precios mayoristas saltan. Ese movimiento después se traslada a los precios minoristas, completó.

"Lo que está pasando es que la economía se expande menos de lo que se venía expandiendo", admitió.

La defensa de Milei: qué hubiera pasado sin las reformas

Pese a los números menos favorables de lo esperado, el presidente defendió las políticas económicas implementadas desde diciembre de 2023.

"Si nosotros no hubiéramos hecho las reformas que hicimos, hoy también tendríamos un déficit energético de u$s20.000 M", planteó.

Milei interpeló a los oyentes: "¿Ustedes se imaginan lo que sería la situación de la economía argentina?".

El jefe de Estado insistió en que, más allá de la foto actual, la película muestra una mejora respecto al punto de partida.

Qué dijo Milei sobre su frase polémica de que la gente no llega a fin de mes

Durante la cumbre Argentina Oil and Gas 2026, el presidente había generado polémica al hablar sobre las dificultades económicas de los argentinos. En la entrevista radial, le pidieron que aclare esos dichos.

"Si vos me decís que el día veinte te quedás sin dinero, mi pregunta es bastante básica, es: ¿cómo vos podés estar diez días sin comer?", planteó Milei.

El mandatario cuestionó el recurso al crédito como solución. "Si vos tomás crédito, entonces eso es un mal análisis, porque entonces el problema lo vas a tener el mes que viene, así que el mes que viene el problema vuelve de nuevo", razonó.

Milei explicó que si alguien experimenta restricciones tan severas, está capturado en la canasta de indigencia, no solo de pobreza.

"Si vos experimentás restricciones, está contemplado en la canasta de la pobreza. Es un conjunto de bienes que vos consumís y que, si vos consumís menos que esos bienes, eso hace que seas pobre", detalló.

Los números de pobreza e indigencia que exhibió el presidente

Para defender su gestión, Milei contrastó los indicadores sociales actuales con los heredados en diciembre de 2023.

"Cuando nosotros llegamos, había 20% de indigentes, hoy es menos del 7%", afirmó el presidente, remarcando que si bien el número sigue siendo alto, representa una mejora significativa.

En cuanto a la pobreza infantil, los números también muestran una reducción. "Hoy tenemos 42% los niños que son pobres. Bueno, pero cuando arrancamos había setenta", comparó.

"La foto nos parece horrible, ¿sí? Pero la película sigue siendo la mejor película de la historia", insistió el mandatario.

Milei reconoció que nadie niega que haya pobreza. Pero subrayó que son muchos menos pobres que antes.

La discusión sobre tarifas y el ingreso disponible de la clase media

El presidente también se refirió a la percepción de la clase media sobre su capacidad de consumo. Reconoció que el aumento de tarifas impacta en el bolsillo.

"Entiendo que cuando ustedes computan el ingreso disponible y les suben las tarifas. Es cierto que sienten que tienen menos ingresos disponibles", admitió.

Sin embargo, Milei cuestionó que ese análisis ignore un factor clave: la eliminación del impuesto inflacionario.

"Hay una parte del ingreso disponible que no se están tomando en cuenta, que es lo que le devolvimos a la gente al sacar el impuesto inflacionario", argumentó.

El mandatario explicó que los servicios subsidiados se financiaban con emisión monetaria. "¿Con qué lo financiabas eso? Con emisión monetaria", recordó.

"Le devolvimos el impuesto inflacionario a la gente. Es que en eso le devolvimos cien mil millones de dólares a la gente. No es un chiste", enfatizó.

Milei criticó a economistas y encuestadores por hacer "mal la cuenta". Aseguró que matar o bajar la inflación tiene impactos redistributivos.

"Hay sectores que se benefician más con la baja de inflación y hay sectores que se perjudican. Ahora, la pregunta es: ¿la política de recomposición de tarifas es justa o es injusta?", planteó.

Patricia Bullrich candidata a presidente: qué dijo Milei

En otro tramo de la entrevista con Jonathan Viale, el presidente respondió sobre las declaraciones de Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad había expresado en Infobae a las Nueve sus intenciones presidenciales.

"Es cierto lo que dice. ¿Quiénes fuimos los contendientes del año 2023? Yo, Bullrich, Massa, Schiaretti. No es una persona improvisada", validó Milei.

El mandatario descartó cualquier tensión interna en el Gobierno. Calificó esas versiones como "una elucubración por parte del círculo rojo".

"Estuve reunido con Patricia hace dos semanas como mucho, y estuvimos como dos horas y media hablando", reveló.

Milei destacó la sintonía con la ministra. "La sintonía que yo tengo con la doctora Bullrich es enorme. En algunas cosas hasta nos causa gracia, porque dice: 'Acá tienen discrepancias', y yo digo: '¿Dónde está la discrepancia?'", compartió.

El presidente cerró defendiendo la experiencia política de Bullrich. "Hacer un punto sobre esto es una tontería, porque ella compitió en las elecciones del 2023, sabe de qué se trata esto y ha sido parte de muchos gobiernos", concluyó.