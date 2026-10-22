La legisladora lanzó críticas a la Casa Rosada y pidió acelerar pactos con mandatarios provinciales y referentes de vertientes peronistas

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó que está preparada para competir por la Presidencia en 2027, aunque aclaró que todavía no está enfocada en una candidatura. Al mismo tiempo, reclamó al Gobierno que acelere las negociaciones con gobernadores y sectores del peronismo no kirchnerista para ampliar su base de apoyo y garantizar la gobernabilidad.

"Como en su momento estuve preparada, sigo preparada, eso no quiere decir que vaya a ser candidata", sostuvo Bullrich en una entrevista con Infobae. La senadora evitó descartar esa posibilidad, pero reconoció que Javier Milei tiene hoy la prioridad para encabezar la fórmula oficialista. También eludió definiciones sobre una eventual candidatura a vicepresidenta y señaló que todavía no es momento de resolver las postulaciones.

Sus declaraciones se produjeron en medio de diferencias sobre la estrategia política del oficialismo: mientras mantiene su respaldo al proyecto de Milei, la exministra de Seguridad insiste en la necesidad de ampliar los acuerdos para consolidar una mayoría legislativa y reducir los riesgos de inestabilidad política y económica.

Bullrich pidió ampliar la base política del Gobierno

En declaraciones a TN, Bullrich reclamó acelerar las negociaciones con sectores que acompañaron a Milei desde el balotaje de 2023 y con otros espacios que se sumaron posteriormente. "La unanimidad en un gobierno te aísla", advirtió, al plantear que la incorporación de otras voces puede contribuir a sostener la gestión.

La senadora identificó como interlocutores a los gobernadores que integraron Juntos por el Cambio y mantienen distintos niveles de colaboración con la Casa Rosada, además de sectores del peronismo que no se alinean con el Partido Justicialista.

"Hay que acelerar lo máximo posible un acuerdo político, que va a ayudar a bajar tensiones y garantizar la gobernabilidad", afirmó. También sostuvo que el entendimiento debe respetar la composición de la mayoría que permitió la llegada de Milei a la Presidencia, con sectores que lo respaldaron en la segunda vuelta electoral y otros que se incorporaron después.

En una entrevista con Infobae TV, Bullrich vinculó esa necesidad de acuerdos con la situación financiera y las expectativas de los inversores: el Gobierno debe construir una mayor cobertura política para evitar episodios de inestabilidad como los registrados en octubre de 2025, durante las tensiones cambiarias previas a las elecciones legislativas.

"No nos vamos a caer en una ingobernabilidad como en 2025, cuando terminamos atados de Bessent. Eso no nos puede pasar", sostuvo, en referencia al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien intervino entonces para contribuir a estabilizar el mercado cambiario argentino.

La advertencia sobre la dependencia financiera de Estados Unidos

Bullrich consideró que la gobernabilidad debe ofrecer previsibilidad a los empresarios y los inversores, sin que la estabilidad económica dependa de una eventual asistencia financiera de Estados Unidos.

Días atrás, Bessent había elogiado el proceso de estabilización argentino y no descartó volver a utilizar el swap para respaldar al Gobierno durante el año electoral. En paralelo, el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, señaló que Washington podría movilizar hasta u$s20.000 millones en 2027 para proyectos estratégicos en el país.

Frente a ese escenario, la senadora afirmó que preferiría que el Gobierno pudiera afrontar las turbulencias financieras con herramientas propias. "Me encantaría decirle: 'Mirá, no lo necesitamos, porque construimos nuestros propios reparos para que no tengamos esos vaivenes que te llevan a una situación de pérdida de capacidad económica, como ocurrió el año pasado'", expresó sobre la posibilidad de recurrir nuevamente a la asistencia de Bessent.

También cuestionó el argumento de Milei sobre la disponibilidad de una "bazuca de dólares" para enfrentar eventuales ataques económicos. "Yo lo discuto eso", señaló, y planteó que el objetivo debería ser garantizar la estabilidad política y económica sin depender de esos recursos.

Las diferencias con Milei y las expectativas económicas

Bullrich también reconoció que los resultados económicos todavía no alcanzan las metas que se propone el Gobierno. "Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos", afirmó.

En ese sentido, reclamó acelerar las inversiones y extender la recuperación a sectores productivos que todavía no muestran una mejora suficiente. Mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta que impulsó determinadas actividades, aunque consideró necesario ampliar el alcance del crecimiento.

La senadora aclaró que no forma parte del equipo económico, pero aseguró que mantiene conversaciones con Milei y le acerca propuestas sobre distintos temas. Hasta el momento, el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, no anunciaron cambios en el programa económico a partir de sus planteos.

Las diferencias también se manifestaron en cuestiones institucionales. Bullrich se solidarizó con periodistas de LA NACION que denunciaron persecución judicial en Formosa y anunció que votará en contra del pliego de la fiscal Susana Pernas, propuesta por el Poder Ejecutivo para un cargo judicial. Como argumento, cuestionó su actuación en la causa contra el policía Luis Chocobar.

En junio, además, se había abstenido de votar contra la designación de la jueza María Verónica Michelli, cuya postulación era objetada por Milei debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.

En ese contexto, Bullrich mantiene su respaldo general al Gobierno, pero plantea diferencias sobre la construcción de alianzas, la relación con otros sectores políticos y la estrategia para garantizar la estabilidad económica. Su disposición a competir por la Presidencia en 2027 suma otro elemento a la discusión sobre el liderazgo y las candidaturas dentro de La Libertad Avanza.