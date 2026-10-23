Trabajadores de la Alimentación cerraron paritaria: a cuánto se fue el sueldo inicial

La mejora es del 7,35% para el último cuatrimestre del año, con el pago de una suma no remunerativa que se incorporará al salario inicial en diciembre

Tras el fracaso de las paritarias y bajo la amenaza de medidas de fuerza, la conducción de la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y los representantes de la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA) llegaron a un acuerdo salarial para el último cuatrimestre del año.

La suba de los ingresos es del 7,35%, y beneficiará al personal nucleado bajo el convenio colectivo de trabajo 244/94, de la llamada "rama general". Las partes establecieron que las negociaciones se retomarán en diciembre, cuando analizarán la marcha de la inflación y el impacto en el poder de compra de los salarios.

Pago de suma no remunerativa hasta diciembre

El sindicato que encabeza Héctor Morcillo y la cámara empresarial explicaron que el aumento se aplicará a partir del pago de $150.000 no remunerativos, por única vez, con la correspondiente a "Apertura de Categorías", que se pagará de esta manera:

$75.000 a partir de la categoría inicial , que se deberá abonar hasta el día 30 de octubre

, que se deberá abonar hasta el día 30 de octubre $75.000 a partir de la categoría inicial, que se deberá abonar en conjunto con la primera quincena de noviembre

Además, indicaron que se fija la escala salarial con los valores de horas a partir de diciembre, representando un aumento del 7,35% respecto de los valores vigentes.

Desde la organización gremial reafirmaron su compromiso "en defensa del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la alimentación", al tiempo que advirtieron que "vamos a seguir luchando por los puestos de trabajo, sosteniendo que el consumo interno y la industria son factores importantes para el crecimiento del país".

De cuánto es el salario inicial y el de la categoría más alta

Con el 7,35% liquidado, la categoría inicial mensualizada cobrará $1.569.424,17, en tanto que un 2do jefe de Sección percibirá $2.614.662,90. En esos ingresos no están computadas asignaciones como presentismo, antigüedad y beneficios que otorgan las distintas empresas del sector.

En la previa al acuerdo, los empresarios ofrecieron una suba salarial del 6% para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, rechazado de plano por el gremio, que advirtió que se trataba de un porcentaje inferior a las previsiones inflacionarias para el próximo cuatrimestre. Las fuentes consultadas remarcaron que "los aumentos en transporte, servicios y alimentos superarán ampliamente el 6%".

Morcillo sostuvo que "nuestra postura es estar abiertos al diálogo, como siempre lo hemos hecho, pero defendiendo tanto los ingresos de los trabajadores como el empleo". La última mejora salarial para la actividad fue del 9% a partir de agosto sobre los valores vigentes, con nuevos montos por hora para todas las categorías. A dicho porcentaje se le sumó un pago único no remunerativo de $120.000 para la categoría inicial -correspondiente a los meses de mayo, junio y julio- que ya se abonó en dos cuotas de $70.000 y $50.000.

Para el gremio, lo más importante de dicha reunión fue que se ratificó la plena vigencia del convenio 244/94 por un año a partir de la fecha de suscripción, desactivando cualquier intento de flexibilización o desregulación de las condiciones de trabajo en los establecimientos alimenticios del país. Al respecto, el titular del gremio declaró: "Defender el salario y defender los derechos fueron, son y seguirán siendo los pilares de nuestra acción sindical".