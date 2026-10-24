Cuánto cobra una empleada doméstica en noviembre y qué pasa con el bono

El personal de casas particulares tendrá una suba del 1,6% y completará la incorporación al sueldo básico de una suma extraordinaria pagada en agosto

La empleadas doméstica tendrá en noviembre de 2026 una nueva actualización de sus salarios mínimos, en el marco del esquema de aumentos definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La mejora será del 1,6% y llegará acompañada por un cambio en la composición de los ingresos, ya que se incorporará al sueldo básico el último tramo de una suma extraordinaria abonada en agosto.

La actualización alcanza a las cinco categorías del régimen de casas particulares y establece valores diferentes para quienes cobran por hora y quienes perciben una remuneración mensual. También contempla diferencias entre el personal que trabaja con retiro y el que permanece en el domicilio del empleador.

La escala oficial fija, por ejemplo, un mínimo de $4.174,62 por hora para el personal que realiza tareas generales con retiro. En el caso de quienes cumplen esa misma función sin retiro, el valor asciende a $4.451,49 por hora.

Los importes corresponden a los mínimos legales. El sueldo final puede ser superior si existe un acuerdo entre las partes y debe contemplar los adicionales que correspondan por antigüedad, zona desfavorable y horas extras, entre otros conceptos.

Cuánto cobrará una empleada doméstica en noviembre de 2026

Los nuevos valores dependen de las funciones que realiza cada trabajadora. El régimen contempla cinco categorías, que incluyen desde las tareas generales de limpieza hasta la supervisión de personal.

Supervisores: quienes coordinan y controlan las tareas de dos o más personas cobrarán un mínimo de $4.928,28 por hora con retiro y $5.344,33 sin retiro. Para quienes perciben un sueldo mensual, los valores serán de $614.791,27 con retiro y $678.036,40 sin retiro.

Personal para tareas específicas: esta categoría comprende, entre otras funciones, labores de cocina que requieren especial idoneidad. El mínimo será de $4.700,21 por hora con retiro y $5.098,84 sin retiro. En la modalidad mensual, los salarios serán de $575.394,53 y $633.782,08, respectivamente.

Caseros: quienes tienen a su cargo el cuidado general y la preservación de una vivienda en la que habitan por razones laborales cobrarán $4.451,49 por hora. El salario mensual mínimo será de $562.837,52.

Asistencia y cuidado de personas: para quienes se ocupan del cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas que requieren asistencia, el valor mínimo será de $4.451,49 por hora con retiro y $4.923,50 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $562.837,52 y $620.420,85, respectivamente.

Personal para tareas generales: es la categoría que incluye las tareas habituales de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y otras actividades domésticas. El mínimo será de $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 sin retiro. Para quienes cobran por mes, los valores serán de $512.142,96 con retiro y $562.837,52 sin retiro.

Qué pasa con el bono de las empleadas domésticas en noviembre

Además del aumento salarial, noviembre marcará el cierre de la incorporación progresiva al sueldo básico de la suma no remunerativa que se pagó por única vez en agosto.

El importe original dependía de la cantidad de horas trabajadas por semana. Quienes cumplían 16 horas semanales o más recibieron $20.000; quienes trabajaban desde 12 y menos de 16 horas percibieron $11.500; y para las jornadas inferiores a 12 horas la suma fue de $8.000.

La integración al salario se estableció en tres etapas. En septiembre se incorporó el 25% de esa suma, en octubre se agregó otro 50% y en noviembre se suma el 25% restante.

De esta manera, el importe extraordinario deja de figurar como un pago separado y queda incorporado en su totalidad al salario básico. Para quienes recibieron los $20.000 originales, el último tramo equivale a $5.000; en el caso de la suma de $11.500, representa $2.875, mientras que para quienes cobraron $8.000 equivale a $2.000.

Es importante tener en cuenta que esos importes corresponden al último tramo de incorporación y no a un bono adicional que deba pagarse nuevamente por separado en noviembre. Los valores de la nueva escala ya contemplan el esquema salarial establecido para ese mes.

Cómo se determina el salario según las horas trabajadas

La remuneración también depende de la carga horaria y de la modalidad de contratación. Para las prestaciones inferiores a 24 horas semanales, se utiliza como referencia el valor por hora correspondiente a la categoría. Cuando la jornada alcanza o supera las 24 horas semanales, el cálculo se realiza de manera proporcional sobre el salario mensual establecido para esa categoría.

Por eso, antes de liquidar el sueldo de una empleada doméstica conviene verificar qué tareas realiza, cuántas horas trabaja y si corresponde la modalidad con retiro o sin retiro. La categoría no depende solamente del nombre del puesto, sino de las funciones que efectivamente desempeña.

Los valores oficiales son mínimos y no impiden que empleadores y trabajadoras acuerden una remuneración superior. En todos los casos, el recibo debe reflejar correctamente los conceptos que integran el pago.

Cuánto se paga por las horas extras

Las horas extraordinarias también pueden modificar el ingreso mensual. Cuando se realizan en días habituales de trabajo, corresponde un recargo del 50% sobre la remuneración normal.

En cambio, las horas extras trabajadas los sábados después de las 13, los domingos y los feriados llevan un recargo del 100%.

Para calcularlas, se debe tomar como referencia la remuneración que corresponde a la categoría y modalidad de contratación de la trabajadora. Es importante distinguirlas de las horas habituales para evitar diferencias en la liquidación.

Antigüedad y zona desfavorable, los adicionales que pueden aumentar el sueldo

Además del salario básico, el personal de casas particulares tiene derecho a un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año de servicio con el mismo empleador. Para este cálculo, se consideran los años trabajados desde septiembre de 2020.

También existe un adicional por zona desfavorable del 31% sobre los salarios mínimos de la categoría. El beneficio alcanza a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Estos conceptos deben tenerse en cuenta al calcular la remuneración, ya que pueden generar diferencias respecto de los valores básicos difundidos para noviembre.

Qué deben revisar empleadores y trabajadoras

Con la actualización de noviembre, conviene controlar que la liquidación contemple el nuevo salario mínimo, la incorporación completa de la suma extraordinaria de agosto y los adicionales que correspondan.

También es importante que la registración ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) coincida con las tareas y las horas efectivamente trabajadas. La categoría declarada, la modalidad de contratación y los conceptos incluidos en el recibo son claves para que la remuneración se liquide correctamente.

La nueva escala rige en todo el país y establece el piso salarial que debe respetarse para cada categoría. Los importes finales dependerán de la jornada, la modalidad de contratación y las condiciones particulares de cada relación laboral.