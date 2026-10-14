Empleada doméstica: cómo funciona el nuevo sistema de ARCA para liquidar sueldos

La nueva plataforma transforma el proceso de liquidación para trabajadores de casas particulares con cálculo y gestión en un solo paso

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitará desde el jueves 15 de octubre una nueva herramienta digital para facilitar la liquidación de sueldos de una empleada doméstica. El sistema, denominado recibo asistido, calcula automáticamente determinados conceptos de la remuneración de los trabajadores del régimen de casas particulares a partir de la información registrada y de las reglas aplicables.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5912, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a los empleadores que tienen personal doméstico registrado.

La novedad apunta a simplificar la confección de los recibos y reducir las tareas administrativas. Sin embargo, hay una aclaración importante: ARCA no determina por su cuenta el salario que debe cobrar cada trabajador ni reemplaza las obligaciones del empleador. Quien contrata el servicio debe completar los datos solicitados, verificar los importes calculados y asegurarse de que estén incluidos todos los conceptos que correspondan.

El sistema permite revisar y modificar los montos antes de emitir el comprobante definitivo. De esta manera, la automatización funciona como una asistencia para preparar la liquidación, pero no elimina la responsabilidad de controlar que el recibo refleje correctamente las condiciones de cada relación laboral.

La herramienta se suma a los cambios que el organismo viene incorporando en la gestión del personal de casas particulares. A fines de mayo, ARCA había dispuesto modificaciones vinculadas con la confección digital de los recibos de sueldo. El recibo asistido representa un nuevo paso en ese proceso.

Qué es el recibo asistido de ARCA y cómo funciona

El recibo asistido es un servicio digital disponible en la página oficial de ARCA que permite generar el comprobante de sueldo de las empleadas domésticas y otros trabajadores comprendidos en el régimen de casas particulares.

Su principal característica es que calcula automáticamente determinados conceptos de la liquidación, según la información disponible en las bases de datos del organismo y la normativa vigente. Entre los conceptos que intervienen en la liquidación se encuentran los descuentos, los aportes y las contribuciones que correspondan según la modalidad de contratación.

Para utilizarlo, el empleador debe seleccionar al trabajador y completar la información requerida para el período que desea liquidar. Los datos ingresados son importantes porque permiten determinar qué conceptos corresponden en cada caso.

Una vez procesada esa información, el sistema presenta los importes calculados para que puedan ser revisados. Si el empleador detecta una diferencia o necesita corregir algún valor, puede modificarlo antes de generar el recibo definitivo.

Además, la herramienta permite incorporar conceptos adicionales mediante un menú con opciones predefinidas. Entre ellos figuran las bonificaciones y las horas extras, que deben agregarse cuando correspondan a la relación laboral.

Por eso, el recibo asistido no debe interpretarse como una liquidación que queda automáticamente cerrada. El empleador conserva la responsabilidad de controlar los datos, comprobar que estén contemplados los adicionales correspondientes y verificar el resultado antes de emitir el comprobante.

Cómo generar el recibo de sueldo de una empleada doméstica paso a paso

Para utilizar el nuevo sistema, el empleador debe ingresar al sitio oficial de ARCA con clave fiscal de nivel 2 o superior y acceder al servicio Personal de Casas Particulares.

El procedimiento contempla los siguientes pasos:

Ingresar a ARCA con la clave fiscal correspondiente.

Acceder al servicio Personal de Casas Particulares, donde se encuentra registrada la relación laboral.

Seleccionar al trabajador para quien se necesita confeccionar el recibo.

Elegir la opción para generar el recibo de sueldo e indicar el período que se va a liquidar.

Completar los datos solicitados, incluidos los correspondientes a la modalidad de liquidación, la remuneración y las horas trabajadas.

Revisar los importes calculados por el sistema y comprobar que coincidan con las condiciones de contratación.

Incorporar los conceptos adicionales que correspondan, como horas extras o bonificaciones, y corregir los valores que sea necesario ajustar.

Emitir el recibo definitivo una vez verificada la liquidación.

El control previo a la emisión es fundamental. Si los datos cargados no reflejan correctamente la jornada, la remuneración o los adicionales correspondientes, el resultado puede requerir ajustes.

Para quienes abonen el salario en efectivo, el recibo debe imprimirse y firmarse por duplicado, con la firma del trabajador como constancia del pago. Los empleadores que todavía no cuenten con clave fiscal del nivel requerido deberán gestionar previamente esa habilitación.

Qué cambia en los aportes voluntarios de las empleadas domésticas

La Resolución General 5912 también introduce una modificación normativa que no está directamente relacionada con la generación de recibos. El organismo eliminó de una disposición anterior las opciones vinculadas con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para los aportes voluntarios de trabajadores activos de casas particulares.

La norma mantiene las contribuciones al Sistema Nacional del Seguro de Salud, relacionadas con el acceso al Programa Médico Obligatorio (PMO).

Este cambio requiere distinguir entre las opciones de aportes voluntarios contempladas en la normativa modificada y las obligaciones previsionales que corresponden a la relación laboral. La eliminación de esas opciones específicas no debe interpretarse, sin más precisiones, como una prohibición general de realizar aportes jubilatorios adicionales por otras vías.

Por eso, quienes venían utilizando el mecanismo modificado y desean continuar realizando contribuciones previsionales adicionales deberán verificar qué alternativas se encuentran disponibles y qué condiciones se aplican a su situación.

En definitiva, la resolución combina dos novedades: por un lado, la incorporación de una herramienta para facilitar la confección de los recibos de sueldo y, por otro, una modificación en el régimen de determinados aportes voluntarios. Para los empleadores, el principal cambio operativo es que podrán apoyarse en los cálculos automáticos de ARCA, aunque deberán seguir controlando la liquidación antes de emitir el recibo.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre tras el último aumento

Los trabajadores que realizan tareas domésticas en casas particulares tuvieron un ajuste de 1,7% promedio en las remuneraciones básicas en octubre. Las escalas salariales quedaron actualizadas según las siguientes categorías:

Supervisores con retiro: $4.805,82 la hora y $599.514,20 el mes trabajado

Supervisores sin retiro: $5.215,59 y $661.702,46

Personal para tareas específicas con retiro: $4.580,80 la hora y $560.776,33 el mes

Personal para tareas específicas sin retiro: $4.973,38 y $618.187,89

Caseros: $4.337,53 y $548.429,23

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.337,53 la hora y $548.429,23 el mes trabajado

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.801,52 y $605.050

Personal para tareas generales con retiro: $4.064,08 y $498.582,06

Personal para tareas generales sin retiro: $4.337,53 y $548.429,23

También se liquida el 50% de la suma no remunerativa de agosto al salario básico. Este concepto debe ser incluido en la liquidación del mes.

El recibo asistido de ARCA ya tiene en cuenta estas escalas actualizadas. Los empleadores que generen liquidaciones de octubre verán reflejados estos montos en el cálculo automático del sistema.